Al interior de “¿Quién es la máscara?”: Así se crearon los llamativos personajes del reality show

Los personajes se comienzan a planear con ocho meses de anticipación (Foto: Televisa)

La tercera temporada de ¿Quién es la máscara? recién se estrenó y el público ha comenzado a conocer a los nuevos personajes que están robando la atención. En el reality show dominical, cuya temática consiste en que un panel de “investigadores” logre adivinar la identidad de una celebridad que se esconde bajo una “botarga”, dichos elaborados personajes son un gran atractivo visual y una de las razones por las que el programa es un éxito.

Con el antecedente del proyecto coreano original, y de The Masked Singer, la versión estadounidense, ¿Quién es la máscara? presenta nuevos personajes que el público puede disfrutar en la pantalla de Televisa.

El programa ha sido uno de los mayores éxitos de Televisa en tiempos de pandemia (Foto: Instagram: @quieneslamascara)

Infobae México conversó con Luis Roberto Orozco, Begoña Coto, Paulina Magaña y Roberto Chávez, los diseñadores de vestuario encargados de que Brócoli, Caracol, Androide, Apache, Búho, Caperuza, Carnívora, Gitana, Hormiga, Jocho, Hueva, Leona, Monstruo de las nieves, Perezoso, Perro, Sapo, Sirena y Zarigüeya, luzcan en toda su fantasía cada domingo.

Los personajes se proponen a modo de boceto y se van desarrollando al paso de las semanas (Foto: Televisa)

“El proceso de creación de los personajes conlleva desde más de 80 bocetos y de ahí se van descartando, y se va haciendo la selección final, (por ejemplo) se va cambiando el color de los ojos o el color de la falda o si lo quiero sin cabello (…) Es de creación libre, intervienen mucho Miguel Ángel Fox y Cuquis –productor y productora asociada-, a lo mejor ellos traen la idea, con eso que ellos traen en la cabeza nosotros empezamos a proponer, les mandamos las imágenes. No hay un mandato internacional ni nada, todo es libre”, cuenta Luis Roberto, sobre los aspectos a considerar en la creación que comienza ocho meses antes de la salida al aire del programa.

La creación de los personajes es completamente libre y creativa, no se apega a un mandatorio internacional (Foto: Televisa)

“El proceso empieza casi desde que terminó la otra temporada, empiezan las ideas, a bocetar, la selección. Se buscan los materiales, insumos, las máscaras. Empieza unos ocho meses antes, y en la creación, unos dos meses antes. El personaje es totalmente libre, nos dejan volar la imaginación y nada más son detalles en cuestión de estética... mayor carisma, enojo, la boca, aspectos de cada personaje. Se usan los mejores materiales”, comenta Begoña, quien destaca también la personalidad propia que se busca para cada personaje:

“Para darle personalidad, que no todos sean tiernos, lindos, dentro de lo rebelde o tenebroso, lo importante es proyectar una personalidad, que tenga vida, es un programa muy mágico, es la intención. Que sea un personaje que le llame la atención al público y atraiga a que te caiga bien, que conecte con el público, enamorarlos”.

Las personas encargadas de la confección de los trajes no tienen contacto con las celebridades (Foto: Televisa)

Y es que la premisa del show es resguardar celosamente la identidad de las celebridades y para ello existe toda una logística para evitar filtraciones: “Una vez que la selección de los personajes está hecha y las celebridades confirmadas, se hace toma de medidas con la celebridad completamente cubierta. No puede hablar, no puede comunicarse ni con nosotros, ni con la persona que toma las medidas.

El equipo creativo encargado de conceptualizar, diseñar y producir a los personajes (Foto: Televisa)

“Todo es completamente en secreto y de hecho la confidencialidad de la identidad de las celebridades se lleva durante todo el programa. Nosotros cuatro somos los únicos que tenemos acceso a ellos y a sus camerinos. Somos las únicas personas que tenemos permitido apoyarlos con el cambio de vestuario, en el movimiento dentro de la empresa, de los foros, se llevan con máscaras, con unas gabardinas que ocultan completamente su cuerpo. No es una exageración que es ‘el secreto mejor guardado de la televisión’”, cuenta Luis Roberto.

Personajes como "Zarigüeya" han logrado captar la atención de los niños (Foto: Televisa)

“Ni los panelistas ni Adrián Uribe tienen permiso para ver a la celebridad, tiene que mantener distancia. Los panelistas no pueden bajar del panel, no tienen jamás contacto directo con los personajes. Una vez que entran al escenario, salen y se los llevan, no están en el foro más tiempo que en lo que se cambian, cantan y se van”

Todas las máscaras tienen un ventilador incluido y un "rostrillo" a través del cual las celebridades pueden ver (Foto: Televisa)

Sobre las características de funcionalidad de las coloridas máscaras, éstas están adecuadas para brindar una visión óptima aun con la elevada temperatura que provoca el encierro del traje.

“Todas tienen ventilador incluido, La visión depende mucho de la estructura de la máscara, unas tienen mejor que otras, se trata de que vean lo más posible. Por ejemplo Carnívora tiene una gran visión porque es muy grande la máscara, se tiene que acoplar a lo que se vea”, añade Begoña.

Un elegante "Perro" es parte del nuevo equipo de personajes (Foto: Televisa)

Y es que para cuidar todos los aspectos de las celebridades, en el show donde ya han participado en las dos anteriores temporadas personalidades como Vadhir Derbez, Claudio Yarto, Mane de la Parra, “El escorpión dorado”, Nath Campos, Patricia Manterola, Regina Blandón, Rommel Pacheco, entre otros, se toma en cuenta cada detalle, como el traslado entre foros.

"Jocho" es uno de los personajes de la tercera temporada, donde no tienen que ser necesariamente un animal o un vegetal (Foto: Televisa)

“Nadie tiene idea (de quiénes son), en general nosotros los vemos en la primera prueba de vestuario como diseñadores (…) las cabezas de sastrería y de costura van con nosotros a la toma de medidas, ellos no pueden hablar, no los ven, no saben quiénes. Están confeccionando trajes “para quién sabe quién”. (El staff) los cuida mucho, los apoyamos con el ventilador de mano, los guiamos para ayudarlos a caminar porque el foro es más oscuro, existe mucho apoyo por parte de toda la coordinación artística”, añade Begoña.

Miguel Ángel Fox y Cuquis, productores de la emisión, idean inicialmente qué personajes se irán a confeccionar (Foto: Televisa)

¿Quién es la máscara? afrontó un reto adicional: grabar la segunda y la tercera temporada en plena pandemia, para lo cual se siguieron protocolos al interior de la producción: “No es sencillo, es un compromiso de las celebridades y de nosotros, de ser lo más higiénicos, en cuanto termina el ensayo o la grabación, todos los vestuarios se mandan a sanitizar, cada uno tiene personalmente un “rostrillo”, que son mallas que llevan en la cabeza para evitar que los vean. Cada uno tiene asignado su propio rostrillo, su ropa de algodón para que el sudor... se sanitiza”.

"Sirena" buscará despistar a los "investigadores" y conquistar al público (Foto: Televisa)

El programa cuenta en esta edición con la conducción de Adrián Uribe, el panel de investigadores está conformado por Yuri, Carlos Rivera, Mónica Huarte y Juanpa Zurita, quienes entre estas atractivas “criaturas” busca preservar “el secreto mejor guardado de la televisión”.

