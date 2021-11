“A la gente no le gusta que seas tú mismo”: Dulce María reflexionó sobre “quitarse la máscara”

Dulce María lanzó el 22 de octubre "Origen", un disco independiente compuesto por composiciones propias (Foto: Instagram @dulcemaria)

Dulce María acaba de “desenmascararse” como el personaje “Leona” en el reality show ¿Quién es la máscara? Este proyecto trajo de vuelta a la actriz y cantante a la pantalla mexicana tras mantenerse resguardada durante casi dos años en casa en medio de la contingencia sanitaria y también para cuidar su embarazo que inició con la pandemia.

La cantante de 35 años dio a luz a María Paula en diciembre de 2020, y con su flamante maternidad Dulce María ha reflexionado sobre su evolución emocional ahora que su familia ha crecido. En charla con Infobae México, la ex Rebelde contó, a propósito de ¿Quién es la máscara?, cómo lograr despojarse de ella -retóricamente hablando- para tener una vida más “honesta y auténtica”.

“En su mayoría por diferentes motivos muchas veces usamos una máscara, a veces consciente o inconscientemente o por necesidad, pienso que al ser un personaje publico, se tienen que ver bien, siempre estar sonrientes, estar como que todo está perfecto, deja tú las máscaras de los filtros, las operaciones...”, contó la también compositora.

Lo pesado del traje, la frialdad de la máscara y la incomodidad para moverse fueron retos a los que se enfrentó la también actriz en el reality show (Foto: Televisa)

“Me refiero a esa máscara de aparentar como que todo está bien, y ahorita con las redes sociales nos pasa a todo el mundo, no en el medio sino en general, en la vida, en el mundo, subes tus mejores momentos, los filtros. Dar esa cara, en realidad no precisamente es lo que está pasando en tu vida completamente, pienso que para quitarnos la máscara es difícil porque necesitas confiar en los demás, tienes que aceptarte como eres, y decir ‘tengo esta vulnerabilidad, tengo estas debilidades, tengo estas fortalezas, esta soy yo’ y aceptarte orgulloso por la vida”, agregó.

Sobre “Leona”, el personaje a quien dio vida durante varias semanas en el programa dominical de Televisa, Dulce María hizo una analogía con lo que un gran felino representa en el imaginario popular, del que pocos esperan verle vulnerable:

“Algo de lo que dije al final (del programa) es que a la gente justo no le gusta que seas tú mismo, no le gusta que seas tú, porque se trata de ‘¿qué esperan de una leona?, todo como arrasador’, y de pronto cuando ves una leona vulnerable pues a lo mejor no te gusta ver lo que esperas. Lo digo en general, en la vida, es difícil, da miedo quitarte la máscara porque a lo mejor no te aceptas, no muestras lo que tú realmente eres porque a lo mejor no es lo que la gente espera”.

María Paula nació en diciembre de 2020 tras un embarazo totalmente resguardado en medio de la pandemia (Foto: Instagram/@gabyaranda__)

“Lo más valioso del mundo es ser tú mismo seas como seas, defender tus ideas, amarte, respetarte, defender lo que sientes, lo que eres. y quienes estén contigo son las personas que tienen que estar ahí y los que no mejor que ni estén”

Con composiciones propias y luego de un largo periodo de preparación, la recordada “Roberta Pardo” de Rebelde, acaba de lanzar su álbum Origen, con el que buscó independencia musical y retomar sus raíces.

“Tuvo mucho que ver con quitarse las máscaras, con atreverse, con ser lo que tú eres y este disco Origen, que salió el 22 de octubre, para mí es eso: un disco sin máscaras, con puras composiciones mías, estoy levantando la voz con cosas lindas.

La cantante aconsejó "andar por la vida con honestidad y siendo quien se es" (Foto: Instagram/@dulcemaria)

“Tardó mucho porque es mi primer proyecto independiente, en realidad yo quería ser libre, tener mis tiempos y sacar mis cosas con más libertad, tuve que hacer un acuerdo con la disquera para poderlo sacar de manera independiente y eso tardó para que fuera legal y no hubiera ningún tema, porque no es que yo me quisiera ir a otra disquera ni tuviera problemas, sino un rollo más personal y existencial que otra cosa, por eso tardó tanto tiempo”, contó la cantante que espera realizar presentaciones en concierto en 2022, además de sumarse a los proyectos que ya prepara RBD.

SEGUIR LEYENDO: