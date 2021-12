“Un éxtasis constante”: Erik Rubín se destapó como ‘Perezoso’ en Quién es la máscara

El cantante destacó las dificultades de manejar una botarga de más de quince kilos Foto: Televisa

En la más reciente gala de eliminación de Quién es la máscara, el público se sorprendió al revelarse la identidad de dos personajes: “Carnívora” y “Perezoso”, quienes por nueve semanas fueron encarnados por Tatiana y Erik Rubín en el reality show dominical que está por llegar a su final.

Infobae México conversó con Erik, quien narró la experiencia de haber participado con un personaje inédito en el programa que consiste en ocultar la identidad de celebridades bajo enormes y vistosas botargas mientras dan pistas y presentan actuaciones musicales.

“Estoy contento con lo vivido. Este proyecto me lo ofrece Miguel Ángel Fox, tengo que confesar que soy fan de este concepto y he visto las temporadas pasadas. Y nació la inquietud de en algún momento participar en él, se concedió, la verdad es que no lo pensé dos veces. Platicamos sobre qué tipo de personaje crear y llegamos a la conclusión de este Perezoso.

Además de pesado, ''Perezoso'' es rígido, por lo que tuvo que manipularlo para dotarle de cierta movilidad Foto: Televisa

“Quería un personaje entrañable, tierno, yo estaba basado en uno que es “Flash” de la película Zootopia, así empezamos a darle vida, una vez que lo conocí, que me empezaron a mandar fotos, llegamos al acuerdo y la verdad me enamoré perdidamente”, contó el artista, quien este fin de semana se presentó en concierto al lado de su hija Mía, su lanzamiento como cantante.

Rubín destacó las dificultades técnicas de “Perezoso” y de la dinámica del programa que procura mantener todo en un enigma y limita las interacciones de las celebridades entre sí y con la producción:

“La dinámica de mantener en secreto tu identidad es hasta desgastante porque no puedes platicar con nadie, te tienen aislado, la gente que está contigo, de tu equipo también tiene que estar disfrazada. Todo esto le da un nivel de éxtasis constante. Un personaje muy complicado, el más pesado, complicado de manipular, podía respirar muy poco porque le pusieron doble rejilla para que no se transparentara y esto me quitaba oxigeno, todo el calor se concentraba dentro del traje.

Para definir al personaje, Erik tuvo en mente al personaje de ''Flash'' de la película Zootopia Foto: Televisa

Además de pesado, rígido, no tenía movilidad. Fui encontrando maneras de hacerlo ver ágil, bailarín, las coreos, es una extra chamba cuando tienes estas limitaciones.

El ex Timbiriche destacó sentirse satisfecho con su desempeño, aunque admitió que no pudo lucirse con su interpretación porque estaba impostándola a fin de no ser tan reconocible para los “investigadores” del programa: Yuri, Mónica Huarte, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

“Me voy muy contento con mi performance, con el personaje que cree, mucha gente conectó con él, he recibido muestras de amor por el personaje, y afortunadamente después conmigo al saber que yo les estaba dando vida. Fue un ejercicio, estaba consciente de que tenía que despojarme de Erik, del cantante y transformarme en este personaje emblemático, el perezoso, sabiendo que no es concurso de canto. Finalmente cómo te perciben tiene que ver hasta en el performance, la canción. Con la que me sacaron fue una que a mi parecer interpreté muy diferente a como interpreto yo, con una voz engolada pero a lo mejor no era tan lucidor para la gente que estaba ahí presente”, contó el esposo de Andrea Legarreta.

La presentadora de ''Hoy'' recibió en el foro a su esposo, y le dedicó un emotivo mensaje Foto: Instagram/@andrealegarreta

El también actor, quien está activo en los proyectos Jesucristo Superestrella y la gira de conciertos 90s Pop Tour admitió que le hubiera gustado llegar a la final del show, sin demeritar el trabajo de sus compañeros finalistas: “Hueva”, “Gitana” y “Apache”.

“Influyen, no quiere decir que “Perezoso” haya sido mejor que ninguno de los que quedaron, tienen mucha validez los personajes que llegaron a la final. Yo ya estaba a un pasito de la final, me hubiera encantado estar ahí”, reconoció el artista.

SEGUIR LEYENDO: