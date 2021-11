María del Sol fuera de ¿Quién es la máscara?: “Monstruo de las Nieves fue un parteaguas”

María del Sol se mostró conmovida en la develación de su identidad (Foto: Televisa)

Este domingo hubo una nueva eliminación en ¿Quién es la máscara?, el reality donde bajo vistosas botargas se esconde una celebridad. El turno para desvelar su identidad fue para “Monstruo de las nieves”, el personaje que dio emotivas pistas, se ganó la simpatía del público y la intriga de los “investigadores” del programa.

Ha sido la cantante María del Sol la famosa que se puso “bajo la piel de Monstruo”, y con una sorpresiva revelación después de cantar el tema Creo en ti, la destacada artista le dio el toque emotivo a la noche.

Todas las máscaras tienen un ventilador incluido y un "rostrillo" a través del cual las celebridades pueden ver (Foto: Televisa)

En conversación con Infobae México, la cantante con 45 años de trayectoria contó sus impresiones sobre el proyecto que la regresó a la pantalla mexicana. Así narró cómo ingresó a la tercera temporada del programa de Televisa.

‘’La invitación llegó a través del señor Sergio Gabriel, que es un queridísimo productor y amigo. El Monstruo de las nieves no lo escogí yo en el sentido de ‘’a la primera’', me lo propusieron, me mandaron una foto y dije ‘para qué busco más, éste es’, lo escogí porque fue amor a primera vista. Me dio muchísima ternura, es parte de lo que dejó, ternura y compasión’', contó la también actriz de destacados musicales de teatro como Hairspray y José, el soñador.

La intérprete de Un nuevo amor contó que la creación de este personaje, darle vida y adentrarse en un proyecto tan original, ha significado para ella un suceso muy grande en su vida, pues gracias a él ha revalorado aspectos de su intimidad, en especial tras los fallecimientos de su madre, la gran actriz Josefina Echánove, y de su hermana, la destacada periodista Peggy Echánove.

María del Sol le dio vida al tierno personaje, que significó un parteaguas en su vida (Foto: Televisa)

‘’El Monstruo de las nieves sí es un parteaguas, no tan solo como María del Sol, sino como Marisol, como ser humano, me permitió divertirme, darle vida a un personaje inerte, moverlo, darle una personalidad y maravillarme de lo que Dios pudo hacer a través de este personaje, porque es muy amplio, muy gordo, pudiera parecer inexpresivo de lo grandote que es y pudo transmitir emociones, tocar las vibras de los investigadores y muchas personas que me han comentado que les sacó las lágrimas, les hizo reír y les daba ternura”, destapó la cantante.

“No había sufrido yo dolores tan fuertes tan seguido con la partida de mi mamá y mi hermana y la verdad este monstruo vino a traer una alegría, distracción, risa, me llevó a mi infancia”

María del Sol también se enfrentó a un nuevo reto, pues dada la naturaleza del reality show dominical, la cantante experimentó los cuidados requeridos para que nunca ninguna persona a su paso por los foros conociera o tuviera pistas de su identidad.

María del Sol se encuentra preparando el lanzamiento de un nuevo EP (Foto: @mariadelsol10/ Instagram)

“Ora sí que calladita me veo más bonita, todo estaba bajo control, silencio, la producción es extraordinaria, desde que llegaba a Televisa con una capa que dice ‘’No me hables’', con una camisa negra no podía hablar, es toda una experiencia entrar al foro, todo oscuro en camerinos, la música fuerte para que no puedas distinguir quién es tu vecino”, añadió.

“Lo que yo sentí, esas emociones en mi alma y en mi corazón se lograron transmitir con Monstruo”

Hace unos meses, la cantante sufrió la pérdida de su madre, la destacada actriz Josefina Echánove (Foto: Archivo)

La cantante también disfrutó descubrir la identidad de los demás participantes, pues para ella fue asombroso ir sorprendiéndose en cada emisión con quiénes estaban bajo cada uno de los personajes. Y es que parte de las reglas de la producción es que la identidad de los contendientes se reserva celosamente aun en las mismas instalaciones de la televisora.

“No tenía la menor idea de quiénes eran, es maravilloso. Me enfoqué en todas las reacciones de mis compañeros, fue padrísimo”, compartió la cantante.

SEGUIR LEYENDO: