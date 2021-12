Bobby Larios habló sobre su relación sentimental con Niurka Marcos y el porqué fue vetado de Televisa

Bobby Larios confesó como fue su romance con la cubana Niurka Marcos (Foto: Instagram/@bobbylariosfans)

Bobby Larios confesó en entrevista para Gustavo Adolfo Infante cómo fue su romance con la cubana Niurka Marcos; en los adelantos del próximo capítulo del programa El minuto que cambió mi vida, donde él será el artista invitado, el bailarín se sinceró sobre cómo inició su romance con ella. El actor de melodramas como Salud, Dinero y Amor le comentó al periodista que Juan Osorio fue el responsable del veto que Televisa le dio.

“Me dieron hasta con la cubeta. Me corrieron de una empresa donde yo trabajaba, donde yo iba creciendo, me quitaron todo de mi vida”, mencionó el actor mientras lloraba a lo que Gustavo Adolfo Infante le preguntó: “¿O sea que Juan Osorio te corrió de Televisa?” y Larios agregó “Todo, me vetaron por él. Claro que me vetaron por Juan Osorio”.

Bobby Larios conoció a Niurka en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia (Foto: Instagram/@bobbylariosofficial).

Bobby Larios explicó que todo inició cuando el y Niurka Marcos iniciaron su romance en 2003, cuando conoció a la actriz en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia y en ese entonces, la cubana estaba casada con el productor Juan Osorio.

Posterior a su encuentro, Niurka dejó a Osorio para enfocarse en su nuevo romance, el cual no dejó de ser explosivo y problemático hasta que concluyó en 2006. Para ese entonces, la vedette dijo que su casa no era un burdel para que Larios entrara y saliera cuando quisiera.

Ahora es él quien agregó más información sobre cómo fue que inició todo y en qué momento se hizo público, motivo por el que después el productor de melodramas como ¿Qué le pasa a mi familia?, Una Familia Con Suerte o Juntos el corazón nunca se equivoca lo trató de una manera “humillante”.

Niurka confesó todo estando a un lado del actor (Foto: Instagram/@bobbylariosofficial).

Gustavo Adolfo Infante le preguntó cómo fue que pasaron de estar en la telenovela a ser pareja en la vida real, a lo que Larios contestó:

“De repente había una problemática entre Niurka Marcos y Juan Osorio [...] la otra parte es que había muchas cámaras y salió -ella- y empezó a decir todo lo que estaba pasando y así fue como dijo ‘Niurka tiene un amante y es Bobby Larios el amante’. En ese momento, voltea y se me queda viendo Niurka y me dice ‘¿aguantas?’ y le dije ‘sí’ y me dijo ‘dame tu mano’ y finalizó diciendo ‘vamos de frente, porque lo que acaba de hacer él y lo que ha hecho siempre no se vale’”, agregó el actor originario de Jalisco, Guadalajara.

Sobre cuál fue la razón por la que la cubana decidiera hacer pública la relación extramarital el también presentador de radio dijo:

Bobby Larios mencionó que Juan Osorio le cortó el cabello una vez (Foto: IG @bobbylariosofficial)

“Juan Osorio me cortó el cabello una vez, yo estaba sentado. No sabía si responder, si irme a los golpes o qué. Fue una gandallez, al ver a toda la gente, me sentí tan humillado por él”, expresó con enojo el bailarín.

La vedette no tuvo ningún hijo con el actor, pero él logró una gran convivencia con los tres hijos que ya tenía la cantante y después de más de 15 años, Romina y el actor volvieron a encontrarse en Inseparables, Amor Al Límite, pero el empresario no reconoció a la hija de la cubana.

“Yo sentí que ni me reconociste por eso me acerqué”, dijo Romina en el clip del reality show. Larios confesó que no la reconoció, ya que la última vez que la vio era una niña y hoy ya tiene 26 años de edad. “Sí, no te reconocí. Después de verla chiquitita la veo ahora como un mujerón. Dije: ‘¡wow!’, me dio mucha emoción”, mencionó Larios en hace unos meses.

