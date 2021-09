El reencuentro entre Bobby Larios y Romina, hija de Niurka Marcos

Bobby Larios fue vetado de Televisa por parte de Juan Osorio (Foto: Twitter/Instagram@romimarcos)

Bobby Larios y Niurka Marcos fueron una pareja muy polémica durante sus tres años de relación. La vedette no tuvo ningún hijo con el bailarín, pero él logró una gran convivencia con los tres hijos que ya tenía la cantante y después de más de 15 años, Romina y el actor volvieron a encontrarse en Inseparables, Amor Al Límite, pero el empresario no reconoció a la hija de la cubana.

El programa que se estrenó este 20 de septiembre compartió a través de sus redes sociales el momento en el que Bobby no reconoció a la hija de Niurka, con quien convivió los primeros años de su vida, pero después de reconocerla se dieron un lindo mensaje.

“Yo sentí que ni me reconociste por eso me acerqué”, dijo Romina en el clip del reality show. Larios confesó que no la reconoció, ya que la última vez que la vio era una niña y hoy ya tiene 26 años de edad. “Sí, no te reconocí. Después de verla chiquitita la veo ahora como un mujerón. Dije: ‘¡wow!’, me dio mucha emoción”.

El programa "Inseparables" consiste en que trece parejas pondrán a prueba el amor y la confianza que se tienen entre ellos (Foto: IG @inseparables.mx)

Romina también dedicó un mensaje de reflexión sobre este momento. “Todos aquí sabemos que no somos nuestro pasado [...] y es importante disfrutar lo que todos somos hoy, todos conocemos las historias de muchos y no podemos llegar pensando que son eso mismo, pues todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando. Estoy abierta a conocer este nuevo Bobby y a todos”.

En una sección del programa Bobby aseguró que no esperaba encontrarse en este proyecto con Romina. “Encontrarme a Romina fue algo realmente muy bello, que la gente lo va a ver. Cuando empiecen a ver esto de Inseparables van a ver, se van a divertir. Fue muy mágico, fueron muchos sentimientos encontrados, yo verla a ella después de tantos años y verla hecha una mujer, se lo dije, hoy por hoy estoy muy emocionado de estar con ella, por verla, por platicar”.

Romina fue una de las influencers que fue acusada por el INE de haber contribuido a la campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) (Foto: Instagram @niurka.oficial)

La hija de Niurka también compartió su sentir sobre la expareja de su madre con la que se separó y que no concluyeron en buenos términos. “La verdad es que fue un cariño que renovó, que renació, que empezó desde cero, entonces no les diré más, esperen a ver ese momento que yo creo que fue muy especial, les va a gustar mucho”.

La relación entre Bobby y Niurka comenzó en 2003, cuando Bobby conoció a Niurka en las grabaciones de la telenovela Velo de Novia y en ese entonces, la cubana estaba casada con el productor Juan Osorio.

Posterior a su encuentro, Niurka dejó a Osorio para enfocarse en su nuevo romance, el cual no dejó de ser explosivo y problemático hasta que concluyó en 2006. Para ese entonces, la vedette dijo que su casa no era un burdel para que Larios entrara y saliera cuando quisiera.

La actriz dejó a Juan Carlos Osorio para tener una relación con Bobby Larios (Foto: Instagram/niurka.oficial)

Fue ahí cuando comenzó a especularse que no solo la carrera de Larios estaba detenida, sino que Osorio lo había vetado de la televisora. Más allá de esto, Larios ya no figuraría en la televisión mexicana por un largo periodo y se fue a vivir a Estados Unidos, donde tuvo que emprender una profesión completamente diferente para sobrevivir: vender salsas en Miami.

“Una salsa típica mexicana y empecé yo a investigar y le digo a mi esposa: ¿Sabes qué? voy a vender una salsa de chile chipotle que yo tengo, la preparo con leche de almendra. Espectacular, pero me faltaba una salsa así que le hablé a mi hermano”, contó Bobby para una entrevista a Sale el sol.

En este sentido, el modelo dijo que la salsa tuvo bastante éxito en Estados Unidos y remarcó que, pese a las dificultades, había logrado mantener proyectos por allá.

SEGUIR LEYENDO: