Eric del Castillo reaccionó a las polémicas declaraciones de Niurka Marcos sobre Kate del Castillo

Tras las controversiales declaraciones de Niurka Marcos respecto a que se le hacía guapa Kate del Castillo, el actor Eric del Castillo concordó que su hija es una mujer atractiva y dio a entender que no le disgustaron los piropos que lanzó la cubana sobre la actriz de La Reina del sur y Angelina Jolie.

Fue a principios de Octubre de este 2021 cuando la bailarina cubana tuvo un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los reporteros la cuestionaron sobre su vida sentimental y al preguntarle sobre si en alguna ocasión ha sentido atracción por el sexo femenino, la actriz confesó que no pero de ser así iría tras la protagonista de Eternals o Kate del Castillo.

“No porque todavía no me gustan las mujeres, pero si algún día me da por hacer eso elegiría a... le caería atrás a Angelina Jolie, cubana no pendej*”, respondió mientras hacía un peculiar gesto. “De mexicanas a Kate del Castillo. Te amo mi Kate”, continuó repitiendo su ademan en un video recuperado por Venga la Alegría.

En los últimos años Niurka ha llamado la atención del público por sus polémicas declaraciones, comentarios que también ha hecho sobre temas ajenos a ella (IG: niurka.oficial)

En la noche del pasado lunes, el protagonista de Las sobrinas del diablo fue cuestionado al respecto y sorpresivamente tomó los comentarios de la bailarina con gracia asegurando que su hija es notablemente guapa y fue hecha con mucho amor.

“Pues si lo tiene, ¡qué bueno!”, respondió ante los medios causando las risas de los presentes y sorpresa en Verónica del Castillo, quien lo acompañaba. El actor de 87 años afirmó ante las cámaras del matutino de la televisora del Ajusco que Kate es guapa y la hizo con amor al igual que a su otra hija.

“A esta morenaza”, añadió. “A mí me hicieron Acapulco en una noche estrellada en el hotel Camarena”, comento la conductora de televisión. Los presentes quisieron ahondar sobre en donde había concebido a la actriz de Ingobernable a lo que respondió: “Pues en la cama, güey”.

Eric del Castillo es oriundo de Celaya, Guanajuato. (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Entre tanto, Verónica del Castillo confirmó que su hermana menor se está dando otra oportunidad en el amor con un hombre de identidad hasta ahora desconocida. La presentadora de 51 años no quiso dar más información al respecto debido a que aparentemente su hermana mantiene una relación sin la etiqueta social.

“Creo que no es un novio formal, no sé. Sé que está saliendo con alguien, pero no puedo decir más porque luego nos regaña”, declaró. La noticia tomó por sorpresa al reconocido actor, quien no pudo ocultar que se acababa de enterar de la situación sentimental de Kate: “¡A caray! y yo chiflando en la loma”.

Eric del Castillo y su hija Verónica asistieron a un evento especial que integrantes de la prensa mexicana organizaron en honor a Silvia Pinal, espacio donde le dieron una medalla con su nombre junto a una placa donde le dedicaron una conmovedoras palabras.

En el mismo encuentro con los medios, el actor de Perro callejero reveló que durante su juventud sintió atracción por la primera actriz, pero a pesar de las intenciones que tenía con su compañera del medio siempre guardo su distancia y fue respetuoso.

“Estaba buenísima. Era yo soltero, yo la veía. Hicimos dos, tres trabajos y decía qué buena está, carambas. Pero, pues siempre fui respetuoso”, confesó ante las cámaras mientras su hija Verónica del Castillo lo veía impactada.

La películas a las que se refirió el actor salieron a la luz en la década de los 60. La primera de ellas fue El ángel exterminador, obra escrita y dirigida por el reconocido director español Luis Buñuel. La segunda cinta fue María Isabel, proyecto que acaparó las carteleras en 1968 donde los dos artistas volvieron a encontrarse. La dos producciones son parte de la huella que dejó Silvia Pinal en la Época de Oro del Cine Mexicano.

