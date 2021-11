Juan Osorio se casará en la playa con Eva Daniela

Juan Osorio planea que su boda sea espectacular como en las telenovelas (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

El productor Juan Osorio informó recientemente en un encuentro con la prensa que ya tiene planes de boda con la actriz Eva Daniela de 26 años de edad. El mexicano dijo que este 2021 no piensa llegar al altar ya que no le daría tiempo de preparar la ceremonia pero podría hacerlo próximamente. “El otro año, este ya no alcanzo. Hay que hacer novela para juntar dinero y que la fiesta valga la pena”, confesó.

Esto lo reveló ante las cuestiones de volver a ser papá, por lo que confesó que no era momento y se sentía feliz así como se encuentra con su novia, dijo que es el momento de su vida en el que más se siente pleno y tranquilo.

Indicó que busca que su boda sea tan espectacular como las de sus telenovelas “Así tiene que ser y tengan por seguro que así va a ser”, expresó. Además, el ex de Niurka Marcos dijo que la celebración se realizaría en la playa; sin embargo, no ofreció detalles del lugar en el que desea casarse.

El noviazgo entre el famoso productor y Eva Daniela sorprendió al mundo del espectáculo y en diversas ocasiones han sido criticados por la gran diferencia de edad que hay entre ellos. Uno de los que no cree en la relación es Gustavo Adolfo Infante, quien mencionó que la actriz anda con Osorio por interés.

La pareja ha sido criticada en diversas ocasiones (Instagram/@soyevadaniela)

El fin de semana pasado la pareja cumplió 8 meses de relación y ambos mostraron su felicidad en sus respectivas cuentas de Instagram, “Cumpliendo otro mes maravilloso, gracias amor. ¡Y qué tiene!”, es el título de la publicación de Osorio, quien disfrutó de la Fórmula 1 junto a su guapa novia.

Constantemente ambos comparten diferentes fotografías e historias temporales de su relación e incluso de los momentos que muestra con la familia de Juan.

En dichas imágenes recibieron diferentes comentarios de los usuarios de internet, pues algunos se han mostrado a favor y otros en contra de su noviazgo: “Romeo y su nieta”, “Pobre hombre”, “¿Por qué los hombres mayores se empeñan en andar con jovencitas”, “Hay muchos mentirosos, ella es demasiado joven y se ve que anda con él por puro interés”, entre otros.

Por su parte, Daniela aseguró que tiene planeado formar una familia con Juan Osorio cuando sea el momento adecuado, admitió que no desea apresurar las cosas. “Nunca he tenido una expectativa de la edad, eso no significa nada, yo no me fijo en eso. En mi caso creí que me quedaría soltera para toda la vida porque la verdad nadie me llamaba la atención pero cuando lo conocí a él fue un clic inmediato”, aseguró.

Recordemos que a finales de agosto fue la primera vez que Juan Osorio tuvo que admitir que ha construido un fuerte vínculo afectivo con la actriz, ya que se encuentra muy enamorado de ella pero por el momento no quieren un bebé: “No es el momento, estoy muy enamorado de Eva Daniela y la quiero mucho, pero no”, explicó el productor de ¿Qué le pasa a mi familia?.

Eva Daniela aseguró que pensó siempre estar soltera hasta que conoció al famoso productor (Foto: Instagram/@soyevadaniela)

El rumor sobre la supuesta llegada de un nuevo integrante a la familia de Osorio comenzó por una fotografía que publicó el mismo productor. Algunas versiones afirman que Emilio no tendrá un hermano menor por parte de la familia paterna, probablemente sería de su mamá Niurka aunque se trataba de especulaciones únicamente.

Mediante un tuit el productor de telenovelas causó revuelo entre sus seguidores. “Cara de cuando te enteras que tendrás un hermanito”, escribió Juan junto a una foto de su hijo sorprendido supuestamente por la noticia.

