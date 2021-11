Gustavo Adolfo Infante se lanzó en contra de Maradona: “Era un asco de ser humano”

(Captura de Pantalla: Canal de Gustavo Adolfo Infante en Youtube)

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante arremetió en contra del fallecido futbolista Diego Armando Maradona luego de que Mavys Álvarez Rego, ex pareja del argentino, lo denunciara por haberla presuntamente violado cuando ella tenía 17 años.

En entrevista exclusiva para Infobae Argentina, Álvarez Rego narró que los hechos sucedieron en Cuba, en el año 2001. Asimismo, la cubana reveló cómo fue obligada a consumir cocaína, cómo recibió golpizas por parte del futbolista y el cómo este la violó mientras su madre se encontraba afuera de su habitación.

“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó Mavys.

Mavys Álvarez contó como fue su relación con Diego Armando Maradona (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante decidió mostrar su postura y se pronunció en contra de “El Pelusa” al tacharlo como “un asco de persona”, ya que esta no sería la primera denuncia de presunto abuso sexual.

“Su carrera en el futbol no se discute, pero fuera de la cancha siempre fue un vómito y asco de ser humano. Cada día lo odio más”, externó el periodista durante su programa De Primera Mano.

Por otro lado, durante dicha entrevista, Álvarez Rego contó que durante su primer visita a Argentina, en el mismo año en el que se dio la agresión sexual, el argentino no le permitía salir del hotel, ya que todo el tiempo tenía seguridad afuera de su habitación.

“En un momento determinado traté de salir del hotel y me dijo que no pusiera en riesgo su trabajo porque no podía salir. Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme.”, narró Álvarez Rego sobre su visita a Argentina, misma que habría sido arreglada entre Fidel Castro y el deportista, luego de que habían tratado de que viajara con ellos dentro de una “caja”.

Mavys narró que Maradona la obligaba a drogarse con el

La cubana también aprovechó para contar el cómo Diego Armando Maradona influyó para que ella se convirtiera en una adicta a las drogas.

“Cuando empezó a darme la (cocaína) pura. Un día que me dio la pura y me dio una arritmia cardíaca muy fuerte, que no podía respirar y tenía muchas palpitaciones. Ese día íbamos a comer a un restaurante que es en Marina Hemingway en La Habana, de pizza, comida italiana, y me acuerdo que tuve que sacar la cabeza por la ventanilla porque no podía respirar dentro del auto. Y Diego me dice: ‘Tranquila, no pasa nada che, tranquila, saca la cabeza, respira’. Ese día fue que me di cuenta de que ya está, estaba fuerte pero ya empezaba a necesitar”, contó.

Según las declaraciones de Mavys, la adicción al alcohol y a la cocaína en la que había sido sumergida por Maradona y su entorno la llevó a estados de depresión profundos que experimentó durante varios años, incluso luego de dejar de ver a Maradona, en 2004.

Mavys Álvarez tuvo la iniciativa de hablar, luego de 20 años de terminada su relación, al darse cuenta que su hija casi tiene la misma edad en la que ella vivió todo tipo de agresiones por parte de Maradona.

