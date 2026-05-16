Confirman fecha para la realización de elecciones atípicas en Tunja, tras anulación de la elección de Mikhail Krasnov

Las elecciones atípicas en Tunja se llevarán a cabo el 19 de julio de 2026 - crédito Colprensa

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, confirmó que ya estableció una fecha para la realización de las elecciones atípicas en Tunja. Por medio de la contienda electoral, será elegido un nuevo alcalde o alcaldesa que reemplace a Mikhail Krasnov, cuya elección fue declarada nula por el Tribunal Administrativo de Boyacá y por el Consejo de Estado, que ratificó el fallo.

De acuerdo con el mandatario departamental, las elecciones se llevarán a cabo en aproximadamente dos meses. “Acabamos de acordar con el señor registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, que se convocará a elecciones atípicas en Tunja el próximo 19 de julio”, detalló Amaya en una publicación en su cuenta de X.

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El gobernador Carlos Amaya anunció la fecha para la realización de elecciones atípicas en Tunja - crédito @CarlosAmayaR/X

El 17 de abril de 2026, el gobernador informó que fue debidamente notificado sobre el fallo proferido el 27 de febrero por el Tribunal Administrativo, mediante el cual se declaró nula la elección de Mikhail Krasnov. En consecuencia, designó como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo, director del Departamento Administrativo de Planeación, que ya llevaba varias semanas ejerciendo las funciones del cargo.

Adicionalmente, indicó que solicitaría a la fuerza pública la presentación de la terna para poder designar adecuadamente a un alcalde encargado, que velaría por el liderazgo de la ciudad mientras se convocaban las elecciones atípicas. “Todo este proceso se adelanta con pleno respeto por la institucionalidad y con el propósito de asegurar el desarrollo y bienestar de la capital boyacense”, detalló en su momento.

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Amaya designó de inmediato a Carlos Gabriel Hernández Carrillo como alcalde encargado, asegurando así la continuidad administrativa local - crédito @CarlosAmayaR/X

El 5 de mayo, en la Gobernación de Boyacá se adelantaron las respectivas entrevistas a los ternados para la designación del alcalde encargado. Las personas postuladas para el cargo fueron Lilibet Suárez Pacheco, María Paula Jiménez Gómez y Carlos Andrés Rondón González.

Según el gobernador Amaya, todos los aspirantes cumplieron con los requisitos exigidos y demostraron estar habilitados para asumir las responsabilidades de la Alcaldía de Tunja. Finalmente, fue seleccionada María Paula Jiménez.

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“En el servicio público cuatro años no son suficientes para gestionar todos los recursos y proyectos que necesita una ciudad, pero dos meses pueden ser suficientes para paralizarla, por eso es tan importante esta decisión. Este proceso nos permitirá garantizar, en el menor tiempo posible, la estabilidad institucional de Tunja”, detalló el mandatario departamental en X.

Lilibet Suárez Pacheco, María Paula Jiménez Gómez y Carlos Andrés Rondón González fueron los ternados para la designación de alcalde encargado de Tunja - crédito @CarlosAmayaR/X

El 6 de mayo, Jiménez Gómez se posesionó oficialmente en el cargo. La funcionaria es abogada de la Universidad de los Andes, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos y está haciendo una Maestría en Gestión Pública.

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En su posesión, afirmó que su trabajo se centraría en continuar con la gestión adelantada por el exalcalde Mikhail Krasnov.

“Asumo con mucha responsabilidad este nuevo reto de estar a cargo de nuestra ciudad capital. Agradezco inmensamente a todo el equipo de trabajo que nos acompaña, tal como le manifesté en la entrevista con el señor gobernador, el espíritu que le da al encargo la Ley, es continuar con la gobernabilidad del alcalde electo por voto popular”, expresó.

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El caso de Mikhail Krasnov

El 27 de febrero de 2025, la Sala Dual de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección del exmandatario local de Tunja, debido a que incurrió en una causal de inhabilidad relacionada con la celebración de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a la elección.

En su caso, en diciembre de 2022, el exfuncionario suscribió contratos de prestación de servicios profesionales con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), sede Tunja, en calidad de contratista. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el periodo inhabilitante para la celebración de contratos inició el 29 de octubre de 2022 y culminó el 29 de octubre de 2023, fecha en la que fue elegido como mandatario local.

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onstancia de ejecutoria de la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que se certifica que el fallo que anuló la elección del alcalde de Tunja quedó en firme el 15 de abril de 2026 a las 5:00 p. m - crédito Consejo de Estado

En ese sentido, el alto tribunal anuló su elección, pero el apoderado del exalcalde apeló la decisión y el caso fue remitido al Consejo de Estado para su estudio. El 5 de marzo, el máximo juez de la administración pública ratificó el fallo de segunda instancia, el cual quedó en firme el 15 de abril.

“Confirmar en lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Dual de Decisión 2, el 27 de febrero de 2025, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja (Boyacá), periodo 2024-2027”, se lee en la decisión del Consejo de Estado.

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