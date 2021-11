De Harry Styles a Yolanda Andrade y AMLO: todas las polémicas de Laura Zapata

Laura Zapata se ha lanzado en contra de numerosas personalidades (Cuartoscuro)

Durante la noche del pasado 18 de noviembre, Laura Zapata comenzó una pelea en Twitter con los fans de Harry Styles; el problema comenzó porque la actriz de 65 años escribió que tendría que estar enferma para sentir atracción por un hombre “vestido de mujer”.

De forma constante, el ex integrante de One Direction desafía los roles de género al posar con prendas asociadas a la feminidad, entonces una cuenta de Twitter publicó una foto de Harry luciendo un vestido azul y preguntó a las mujeres si el joven de 27 años les parecía atractivo.

La respuesta de Laura Zapata desencadenó una larga discusión protagonizada por ella, sus seguidores y el fandom de Styles. Esta no es la primera vez que esta actriz se involucra en una polémica dentro de Twitter, pues ha despotricado en contra de varios artistas e incluso se ha lanzado contra el Gobierno de México.

Este fue el comentario que desató la pelea (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Su personalidad puede llegar a ser tan polémica, que cuando estuvo en MasterChef Celebrity, uno de sus compañeros del reality se dijo temeroso de su actitud, pues aseguró que le estaba haciendo “brujerías satánicas” dentro de la competencia.

En enero de este año, Twitter suspendió la cuenta de Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos de América; luego de que esta acción se viralizara, Laura Zapata se dijo partidaria de que esta red social también cerrara la cuenta de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Yo quiero que suspendan la cuenta de @lopezobrador_ el golpeador de los mexicanos que no queremos su dictadura. ¿Quien mas quiere que @TwitterSeguro @TwitterLatAm @TwitterMexico suspenda esta cuenta?”, escribió.

La actriz ha utilizado activamente sus redes sociales para pronunciarse en contra de AMLO y de los morenistas (Foto: Twitter/ @LAURAZAPATAM)

Cabe aclarar que la actriz de telenovelas es opositora del gobierno actual y en varias ocasiones se ha declarado seguidora de corrientes ideológicas como el Frente Nacional Anti-Amlo (FRENAA), dirigido por Gilberto Lozano.

Siguiendo las críticas políticas de Laura Zapata, recientemente la actriz comparó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) con el Gobierno Federal por su manera de funcionar.

Nuevamente aprovechó su cuenta oficial de Twitter para publicar una fotografía de Jesús Ochoa sosteniendo la mano de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y en el mensaje los llamó vándalos.

La actriz señaló que eran unos vándalos (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @jesusochoamex // Cuartoscuro)

“Horror, los vándalos unen fuerzas mientras los socios de la ANDA no pueden cobrar y los inquilinos de @CasadelActor viven de limosnas y tiemblan ante la duda de tener que comer. Gracias a la negativa de #JesúsOchoa de dar el dinero. Quitó cuidadoras; sólo dejó 3 para 38 compañeros”, escribió Laura Zapata en su tuit.

Y no solamente atacó a los mandatarios actuales, sino que admitió no soportar a la población simpatizante de Morena y AMLO “porque no piensan, porque insultan (...) porque esta división de fifís, de nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, expresó.

Por otra parte, en abril de este año, Laura Zapata intercambió duras críticas con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante. La rencilla llegó a tal grado, que la actriz abrió una petición en change.org para que Imagen Televisión despidiera al presentador.

Zapata insultó al presentador de Imagen Televisión (Foto: Instagram @laurazapataoficial @gainfante)

“Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de TV. Firma esta petición para que al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas por misógino, patán, feo y sin cuello”, escribió en su mensaje insultante.

Esos no fueron los únicos insultos de la actriz en contra de Gustavo Adolfo, pues una vez más, en su Twitter lo llamó “Un don nadie con ínfulas de ser. Apoyando el maltrato a una señora de 103 años. Vendido como Judas, así de miserable y poca monta.” Zapata inclusó aseguró “que no es, ni será jamás de clase moral y emocional”.

Cuando Alfredo Adame comenzó su campaña política y se involucró en un gran escándalo por insultar a un ciudadano, la cantante y hermana de Thalía expresó por medio de su cuenta de Twitter que el actor era un misógino que solo quiere entrar a la política para robarle al país.

Alfredo Adame hizo campaña con RSP (Foto: Cuartoscuro)

⁦”@RSPorgMX @RedesTlalpan ⁩ ¿Éste es su candidato?, Mentándole la madre a la ciudadanía. Es un violento, misógino, maleducado, patán. Lo único que quieres es entrar a robar”, escribió la famosa.

A principios de este mes Laura Zapata se dijo furiosa con Yolanda Andrade, quien recientemente dio a entender en una transmisión en vivo que en algún momento de su vida habría sostenido un romance con una “famosa y guapa cantante, integrante de un grupo”.

Se dijo molesta por la aparente relación que sugería a su hermana (Foto: @yolanda_andrade_14 / IG - Cuartoscuro)

Las palabras de la conductora de Unicable fueron interpretadas por los espectadores de la transmisión como una alusión directa a Thalía, quien fue mencionada por varias personas, a lo que Andrade contestó diciendo “Le atinaron”, sin especificar a quién se refería ni dar nombres.

