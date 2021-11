Laura Zapata se lanzó contra los fans de Harry Styles en una acalorada discusión

La actriz se involucró en una larga discusión con los fans del ex integrante de One Direction (Fotos: Cuartoscuro - @harrystyles / IG)

Este 18 de noviembre, una cuenta de Twitter publicó una imagen del ex integrante de One Direction, Harry Styles. En la fotografía, el joven cantante aparecía luciendo un vestido azul, sosteniendo una canasta de picnic, maquillaje con rubor y zapatillas en un fondo campirano.

El cantante constantemente desafía los roles de género modelando faldas y otras prendas asociadas a la feminidad, por lo que dicha cuenta escribió “Mujeres, sean honestas ¿Se siente atraídas por él?”

Laura Zapata encontró dicho tuit en su inicio y lo citó escribiendo “¡Qué horror! ¡Tendría que estar enferma! (para sentir atracción)”. Este comentario desató una gran ola de críticas de parte de los fans del cantante, pues incluso el nombre de esta actriz se convirtió en tendencia dentro de esta red social.

Este fue el comentario que desató la pelea (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Miles de internautas comenzaron a insultar, corregir y criticar a Laura Zapata porque consideraron que su comentario había sido intolerante, en primera, por usar la palabra “enferma” como un insulto y en segunda, por escandalizarse ante la vestimenta de Harry Styles.

“¡Ay señora! el vato tiene 27 y no creo que quiera salir con señoras de la tercera edad”, “¿Estar enferma significa aprender a respetar a los demás independientemente de su forma de vestir? entonces yo estoy enferma, veo completamente innecesario su comentario” y “Señoras mayores de 40 ya no deberían tener redes sociales, la verdad” fueron sólo algunos de los cientos de comentarios que recibió la actriz.

Entre los tuits, también hubo mensajes donde explicaban que por eso la gente prefería a Thalía, la hermana de esta actriz y también se generaron algunos memes, por otra parte, hubo comentarios donde los fans de Styles intentaron tomar con humor la situación y colocaron decenas de fotos del cantante para demostrar que sí es atractivo.

Algunos fans del joven intentaron demostrar que sí era atractivo (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Generalmente, cuando un artista desata una pelea con el público, no continúa el hilo de la discusión, pero Laura Zapata no se contuvo y continuó citando todos los tuits de respuesta a su expresión. Sin embargo, algunos usuarios señalaron que acabaron bloqueados por insultarla e incluso colocaron capturas de pantalla y minutos después, la actriz se mofó de su propia acción.

“A mi no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años… o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que ésta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mi no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae”, respondió entre tanto la actriz.

De esta forma, comenzó la gran pelea entre el “fandom” del versátil cantante y la actriz de televisión mexicana. En contra parte, algunos de los fans de Laura Zapata coincidieron con el pensamiento de la famosa y despotricaron en contra de quienes admiran a Harry Styles.

La actriz presumió que estaba bloqueando personas (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

“Son la generación de cristal, Laurita, ahí muy claro lo dice, saber si les parece atractivo o no”, “¡Francamente hay un descontrol abismal en esta generación!” y “Son sólo un montón de adolescentes, no hagas caso” fueron algunos de los comentarios de apoyo que recibió Laura Zapata.

En el transcurso de la noche, Laura Zapata continuó tuiteando sobre la situación y no dudó en defender su argumento, incluso hizo uso de la ironía para señalar que Harry Styles sí le parecía guapo en otras fotos.

En la insólita pelea, Laura Zapata retuiteó mensajes en contra del lenguaje inclusivo, explicó que “no le gustaban los gays” y además aprovechó para despotricar en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México.

En medio de la discusión, las personas recordaron sus anteriores polémicas (Foto: Twitter/@LAURAZAPATAM)

Tras varias horas de discusión, Zapata “mandó a dormir” a quienes la criticaron y reiteró que mientras ellos hacían corajes, ella se burlaba de la situación y por eso les había dado “el gusto” de interactuar con ella.

“Bueno ya me aburrieron. Ya váyanse a dormir. Sigan hablando de mi bien o mal, a mi si de verdad no me ofende lo que me digan. Si siguen aquí es q les llamo mucho la atención. Se q soy hipnótica. Sueñen con las o sea yo, y con lo importantes que se sintieron al interactuar conmigo”, escribió en uno de sus últimos tuits.

