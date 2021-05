“Señor, apiádate de los mexicanos”: Laura Zapata arremetió contra AMLO

Laura Zapata se ha pronunciado en contra de AMLO y de su llamada "Cuarta Transformación" a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Cuartoscuro)

En su cuenta de Twitter, la actriz Laura Zapata arremetió contra el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las declaraciones realizadas por el mandatario durante la conferencia matutina de este miércoles 12 de mayo, en las que aseguró que le restan seis años en la silla presidencial ya que trabaja “el doble”.

El ejecutivo comentó que “No va a haber reelección, si eso es también lo que les preocupa. Me quedan todavía seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis”.

“Señor apiádate de nosotros los mexicanos, apiádate de México. Estos tres años han sido como debajo del agua. La destrucción es evidente. Qué cinismo”, expresó la intérprete de telenovelas mexicanas mediante su cuenta oficial.

La actriz ha utilizado activamente sus redes sociales para pronunciarse en contra de AMLO y de los morenistas (Foto: Twitter/ @LAURAZAPATAM)

Cabe destacar que Zapata ha mostrado en repetidas ocasiones su postura en contra del tabasqueño, de la llamada “Cuarta Transformación” y de algunos integrantes que forman parte del MORENA (Movimiento Regeneración Nacional), partido fundado con AMLO en el año 2011. Para esto, la actriz ha utilizado activamente sus redes sociales y, a través de estas plataformas, ha compartido sus críticas con sus seguidores y otros internautas de la comunidad digital. En ellas ha tildado al presidente de México como “corrupto”, “guarro”, “patán”, “demente” y “payaso”.

Otros morenistas que han sido objeto de las críticas de la actriz de 64 años han sido el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández, secretaria general del partido creado por el tabasqueño, a quien ofendió llamándola “gorda traicionera” después de que apoyó la llegada de Evo Morales, expresidente de Bolivia, a la Ciudad de México.

Además, tras la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), Laura Zapata se ha pronunciado al respecto y ha realizado publicaciones con los hashtags #CarcelParaLosResponsables y #NiPerdónNiOlvido, en las que también catalogó como “asesinos” a algunos miembros del Gobierno Federal, como fue el caso de Marcelo Ebrard Casaubón, que actualmente se desempeña como el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) luego de asumir el cargo de Jefe de Gobierno de la capital desde 2006, hasta 2012.

Laura Zapata llamó "morenacos" a los simpatizantes de AMLO durante una entrevista realizada hace algunos meses (Foto: Rodolfo Angulo/ CUARTOSCURO.COM)

Por otra parte, Zapata también aseguró que le da “mucho gusto” que AMLO este “política y moralmente acabado”, pues él se encargó de acabar con el presupuesto para el arte y la cultura en mil millones de pesos, incluyendo el sector cinematográfico, cuya reducción tuvo un impacto en las producciones de Estudios Churubusco, Instituto Mexicano de Cinematografía, Centro de Capacitación Cinematográfica y Cineteca Nacional, de acuerdo con datos de El Economista.

Hace algunos meses, la actriz estuvo en el ojo del huracán tras una entrevista realizada por Hernán Gómez en La Octava, pues la también empresaria llamó “morenacos” a los simpatizantes del partido dirigido actualmente por Mario Delgado. El entrevistador preguntó a Laura Zapata si pensaba disculparse por tal insulto, a lo que ella contestó que sí, pero que aún así, pero que esa acción no implicaría que dejaran de ser unos “nacos”.

“Claro que sí, pero me caen gordos, pero sí claro. Este es un término feo: morenaco, sí de lo que estamos hablando, pero sí la verdad es que son re nacos (...) yo los privilegios que he tenido toda mi vida han sido porque he trabajado, porque me levanto a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, me choca cuando dicen ‘pero el PRI robó más’”, apuntó con indignación la hermana de Thalía.

SEGUIR LEYENDO: