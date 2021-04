“Misógino, mal educado y patán”: Laura Zapata estalló contra Alfredo Adame por iniciar campaña con insultos

Foto: Tlnovelas - captura de pantalla.

La actriz, cantante y hermana de Thalía, Laura Zapata, estalló en sus redes sociales contra el candidato a diputado federal, Alfredo Adame. Expresó por medio de su cuenta de Twitter que el actor era un misógino que solo quiere entrar a la política para robarle al país.

⁦“@RSPorgMX @RedesTlalpan ⁩ ¿Éste es su candidato?, Mentándole la madre a la ciudadanía. Es un violento, misógino, maleducado, patán. Lo único que quieres es entrar a robar”, escribió la famosa.

Laura Zapata arremete contra adame

No es la primera vez que Zapata arremete contra Adame, después de que el año pasado destapó sus aspiraciones políticas a finales de año, lo criticó por que busca incursionar en la política para beneficiar a los ciudadanos sino por el afán de enriquecerse. Así lo dijo:

“Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar”, expresó en el programa Sale el sol en una emisión el mes de diciembre.

Por otro lado, Adame pidió disculpas por haber insultado a un automovilista en la carretera Picacho-Ajusco. En un video que difundió en sus redes sociales, dijo que no es la actitud que le conviene al partido que representa, es decir: Redes Sociales Progresistas (RSP).

Foto: Captura de pantalla Twitter / @SalvadorZA

En el mensaje expresó que la intención del partido es sanar a México, no desunirlo y crear problemas. También pidió disculpas a los compañeros de partido que estuvieron con él ese día, y con los que arrancaró campaña e 24 de abril.

“Por este medio pido una disculpa al dueño del vehículo y a la persona con la que tuve el altercado. Le pido una disculpa también a mis compañeros de brigada y una también al todos los compañeros de partido por esta actitud que no le conviene al partido y la que el partido quiere”.

Abundó que lo que busca RSP es sanar al país y no crear conflictos. “Lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de desunirlo y crear problemas”, finalizó su mensaje.

En tanto, el candidato también aseguró que ha subido en las encuestas y que incluso está por encima de sus rivales. De acuerdo con datos que compartió, tiene un 45.5% de ventaja sobre su rival más cercano en preferencias, Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), que tendría 35.2, según la información que dio el actor.

Adame arrancó su campaña política este sábado 24 de abril en la carretera en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, entre gritos, insultos y descalificaciones contra los ciudadanos que le dedicaban claxonazos al actor.}

Campaña Alfredo Adame RSP (Foto: Cuartoscuro)

Como candidato a Diputado federal del distrito 14 de Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas (RSP), el también conductor de televisión se aprestó a repartir volantes en la alcaldía, a las afueras del parque de diversiones Six Flags México, donde el controvertido personaje tuvo altercados con algunos ciudadanos.

En un video publicado por Milenio, se le ve al ex esposo de Mary Paz Banquells profiriendo gritos e insultos contra quienes circulaban por la vía pública: “Eres un pendejo, naco, fracasado y mediocre”, fueron las palabras que el actor le lanzó a un automovilista que circulaba a su lado.

Por medio de comunicado de prensa, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) informó que ya se comunicó con el candidato a Alfredo Adame y realizó un “enérgico apercibimiento”, después de que el actor agredió verbalmente a un automovilista el sábado pasado.

SEGUIR LEYENDO: