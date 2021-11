Laura Zapata contra Yolanda Andrade: “No vamos a permitir que le haga a Thalía lo que le hizo a Verónica Castro”

Laura Zapata comparó a Yolanda Andrade con "una perra" (Foto: @yolanda_andrade_14 / IG - Cuartoscuro)

Laura Zapata está furiosa contra Yolanda Andrade, quien recientemente dio a entender en una transmisión en vivo que en algún momento de su vida habría sostenido un romance con una “famosa y guapa cantante, integrante de un grupo”.

Las palabras de la conductora de Unicable fueron interpretadas por los espectadores de la transmisión como una alusión directa a Thalía, quien fue mencionada por varias personas, a lo que Andrade contestó diciendo “Le atinaron”, sin especificar a quién se refería ni dar nombres.

“Yo tenía una novia que era bien chistosa, porque era guapa, cantante de un grupo musical. Esta cantante estaba enojadísima y celosísima de ti, porque tú eres más alta que ella’', dijo Yolanda Andrade en el live con la actriz Lorena Meritano.

Después la conductora de televisión comentó que todo ese amor había marcado su vida pues vivieron una etapa muy entrañable e inolvidable al grado de que seguiría recordando por siempre.

Yolanda insinuó en una transmisión en vivo que en algún momento de su juventud tuvo un amorío con Thalía (Fotos: Twitter/TvAztecaJalisco // Instagram@thalia)

Ante ello Laura Zapata lanzó furiosas palabras en Twitter contra la presentadora de Consecuencias con Joe, y la invitó a mejor hablar de asuntos familiares en vez de estar aludiendo a su famosa hermana. Zapata se refirió al padre y el hermano de Yolanda, quienes presuntamente fueron asesinados.

“¡Vomitiva la fulana! Pobre no tiene qué hacer. Nociva, tóxica, lesiva, mala entraña. Mejor que platique de su papá, del hermano, de qué murieron, por qué murieron, quién los mató… Y a qué se dedicaban”, escribió Laura Zapata con su particular estilo de dirigirse a sus detractores.

En publicaciones posteriores aprovechó que los fans de su hermana le hicieron llegar diferentes notas sobre una posible demanda legal que la conductora podría interponer en contra de ella por las fuertes palabras que dirigió hacia ella y a la memoria de su familia. Así respondió:

“Cuándo quieres seguir vigente y nadie te pela. ¿Cómo ves @Laurazapatam” le escribieron adjuntando una captura de pantalla mostrando la nota de la supuesta demanda que Yolanda Andrade hacia ella y el matutino Venga la alegría, donde se retomó la información del supuesto romance. “¡Las drogas destruyen!”, contestó.

De esta manera defendió Zapata a "su queridísima hermana" (Foto: Twitter/@Laurazapatam)

Ahora en un nuevo encuentro con la prensa, la polémica villana de telenovelas como Rosa salvaje y María Mercedes volvió a dirigirse a los dichos de la conductora de Montse & Joe asegurando que no teme por alguna futura demanda que pudiera interponer contra ella:

“Que me demande, yo no dije ninguna mentira, mejor que...es que quiere tapar lo que yo dije con la supuesta demanda, que me demande, pero más bien que platique de lo que tiene que platicar. Pero dicen que no dijo que era mi hermana, no sé, mi hermana ha de decir “las perras ladran”, aseguró la veterana actriz.

Zapata mencionó que son sus fieles seguidores de las redes sociales quienes le han dado aviso de lo que de ella se dice y las personalidades del espectáculo que se han referido a ella:

“Inmediatamente salen mis maravillosos fans y la gente cuerda, la gente coherente que ya está harta de este tipo de cosas, de este tipo de manoseos, de este tipo...”, añadió la también participante de la edición actual de MasterChef Celebrity.

Las famosas se habrían casado en 2004 en Ámsterdam (Instagram)

La también tuitera habitual expresó que no dejará que Yolanda “haga lo mismo” con su hermana que lo que hizo con Verónica Castro, a quien Andrade señaló hace casi dos años por presuntamente haberse casado con ella en una ceremonia simbólica en la ciudad de Amsterdam, aseveraciones que “la reina de las telenovelas” ha desmentido en un par de ocasiones.

“Lo que pasa es que lo que le hizo a la señora Verónica Castro no vamos a permitir que se lo haga a mi queridísima hermana Thalía”, finalizó la también cantante.

