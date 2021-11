Cómo fue el romance de Lucía Méndez y Luis Miguel

Lucía Méndez y Luis Miguel mantuvieron un noviazgo cuando él tenía 17 años y ella 30 (Foto: Twitter/@conoloracigarro)

Luis Miguel se volvió famoso por su talento y carisma, pero también por su controversial vida, que desde joven hizo que su carrera se viera envuelta en rumores. La mayoría de estos apuntaban a las decenas de romances que llegó a mantener, como con Lucía Méndez, quien es mayor por 13 años.

Desde muy joven Luis Miguel alcanzó la fama y cuando llegó a la juventud, cientos de fanáticas esperaban poder acercarse a su ídolo con la esperanza de algún día mantener uno de los apasionados romances que, ya se sabía, mantenía con diferentes celebridades y staff que había conocido durante su carrera.

Aunque el noviazgo que mantuvo con Lucía Méndez pudo haber sido uno más, pero después de años, la cantante reveló que ella fue el amor de la vida de Luis Miguel por el impacto que tuvo en el entonces joven e inexperto cantante.

El romance entre los cantantes duró sólo unos meses (Foto: Twitter/@chekechek1)

Todo inició cuando ella tenía 30 años y estaba en la mejor etapa de su carrera, era protagonista de las telenovelas más exitosas y su voz era apreciada por el público. Luismi tendría sólo 17 años cuando se habría dispuesto a conquistar a una de las mujeres más famosas del momento.

Lucía Méndez se presentó en los años 80 un festival de Miami que estuvo a cargo de Raúl Velasco. Ahí también estuvo Luis Miguel, pero para la cantante habría sido un día tan normal que ni se enteró que el intérprete de La incondicional se había presentado en el mismo escenario.

A altas horas de la noche ella estaba dormida en la habitación del hotel cuando tocaron a su puerta. Cansada y despeinada abrió para ver que era Micky quien buscaba entablar conversación con ella para buscar consuelo porque no sabía nada de su madre.

Lucía estaba en la mejor etapa de su carrera y Luis Miguel todavía no estaba enfrascado en tantas controversias (Foto: Instagram / @luciamendezof)

“Le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: ‘Le llevo 10 años, qué flojera’”, recordó la protagonista de Coralina en entrevista con Yordi Rosado.

Después de ese día, él insistió en frecuentarla y aunque ella no buscaba una relación, menos con alguien mucho menor, poco a poco fue enamorándose del cantante. Luis Miguel la llenaba de atenciones y detalles, la conquistó por ser amable y comportarse como un joven muy maduro.

Mientras duró la relación, ellos podían pasar semanas enteros encerrados, pero Méndez nunca se dejó vencer por el amor, por el contrario, se rehusaba a caer completamente enamorada, porque sabía que por la diferencia de edades la relación no podría durar mucho, además de que no consideraba correcto estar con alguien de 20 años.

Fue Lucía quien decidió terminar la relación cuando él conoció a otra persona en Acapulco y ella conoció a Pedro Torres (Foto: Instagram @luciamendezof)

Fue hasta después de cuatro meses que Lucía se enteró que su novio era mucho menor y, además, había conocido a otra persona, Pedro Torres, de quien sí cayó rendida. Fue ella quien decidió terminar el romance porque había conocido a alguien más, él sólo le respondió: “Eres mala”.

Luismi se habría llevado de la relación y ruptura un gran resentimiento, incluso le dedicó Fría como el viento. Aunque sólo fueron unos meses de noviazgo, para él habría sido el tiempo ideal para darse cuenta de que la actriz era el amor de su vida.

Según narró Lucía Méndez, fue diez años después cuando Micky volvió a contactarla porque supo que se estaba divorciando de Pedro Torres. La citó para que se encontraran, pero principalmente para echarle en cara lo dolido que se sentía por ella.

“Me dijo hasta de lo que me iba a morir porque estaba enojado conmigo y luego me dijo: ‘Para tu ego, eres el amor de mi vida’”, relató la intérprete de Corazón de piedra.

