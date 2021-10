Por qué Luis Miguel huyó de Acapulco y cómo estaría relacionado un delincuente

Luis Miguel dejó su famosa mansión en 2009 y la vendió en 2013, algunas versiones apuntan a que lo hizo debido a que ya no gozaba de privacidad (Foto: @lmxlm/ Instagram)

Luis Miguel decidió irse de Acapulco desde hace varios años, dejando atrás su mansión y una gran incógnita, pues nunca se encontró una razón para que El Sol decidiera dejar atrás uno de sus lugares favoritos, en donde disfrutó de descansos, reuniones y fiestas por años.

Han surgido varias teorías acerca de la razón por la cual Luis Miguel se fue de Acapulco; mientras algunos cibernautas apuntan a que la causa fue que simplemente encontró mejores condiciones para vivir fuera de México, otros apuntan a que se debió a la inseguridad de Guerrero.

No obstante, ahora el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante recuperó en su canal de YouTube otra de las versiones que fueron de las más populares, ésta indica que en realidad Luismi se fue del país debido a que tuvo un enfrentamiento con un narcotraficante.

Luis Miguel pasó algunas de sus reuniones y fiestas mas controversiales en Acapulco (Foto: Instagram/@lmxlm)

Según recordó el comunicador, se dijo que Luis Miguel tuvo una discusión con Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como “La Barbie”. Supuestamente, ambos habrían ido a comer a un restaurante cercano al centro de Acapulco, pero habrían tenido una pelea que los llevó a no querer volver a verse, por lo que el cantante se retiró del local.

Esta acción habría molestado tanto a Valdez que simplemente le habló al intérprete de Ahora te puedes marchar para decirle que no quería verlo nuevamente por Acapulco, así que Micky no lo habría dudado y se fue, no sólo de la playa, sino del país. Actualmente, Luis Miguel reside en Miami, Florida.

Entre las propiedades que El Sol dejó a su partida se encuentra la famosa y lujosa mansión ubicada en la Playa Bonfil de la exclusiva zona ahora llamada Punta Diamante que presumió en la década de los años 90. Esta casa se caracterizaba por su color amarillo y grandes ventanales que daban directamente a la playa.

La propiedad estaba ubicada en la zona conocida entonces como Playa Bonfil (Foto: Quién)

Durante una entrevista que se realizó al cantante, él se dedicó a presumir los detalles que hacían única a su querida vivienda. Tenía una fachada curveada, perfecta para que la luz del sol llenara cada rincón de la casa, dijo Luis Miguel.

Era fácil ver desde la playa el interior de la propiedad por los ventanales, pero eso no le preocupaba al cantante porque durante muchos años fue el único en vivir ahí, por las mismas razones tuvo la libertad de agrandar la casa.

De esto surgió otra de las versiones de su partida, que apunta a que cuando la playa comenzó a poblarse más y los curiosos no le permitían gozar de la misma privacidad que antes, no habría sentido la misma comodidad en sus viajes de descanso.

En 2009 fue cuando el intérprete de La incondicional dejó de ir a Acapulco tan frecuentemente como antes lo hacía y comenzó a aparecer más entre Los Ángeles y Miami, Estados Unidos, lugares en donde compró otras dos lujosas propiedades.

Así se ve la casa abandonada de Luis Miguel en Acapulco, Guerrero (Foto: capturas de pantalla/Tik Tok)

Durante varios años la mansión estuvo abandonada y se deterioró hasta quedar en ruinas, aunque fue vendida en 2013. Por ello, algunos exploradores han entrado a la propiedad, la cual se mantiene en pie, aunque no en las mejores condiciones.

Después de que un grupo de jóvenes logró introducirse en la casa, grabaron cómo es por dentro y fuera y lo compartieron en redes sociales, además del boom por Luis Miguel: la serie, muchas personas se vieron interesados por la construcción que alguna vez fue el hogar de Luis Miguel.

Surgieron rumores de que la verdadera casa del cantante en realidad ya fue demolida, sin embargo, de acuerdo con información del programa Ventaneando, la casa fue vendida a una empresa constructora y se prevé que podría ser demolida para dar paso a la construcción de un condominio.

