“Tienes que ser un poco inmadura”: Lucía Méndez recordó su romance con Luis Miguel y la diferencia de edad

Lucía Méndez mantuvo un romance con Luis Miguel cuando él tenía 17 años y ella 30. A pesar de la diferencia de edad, la actriz aseguró haber aprendido mucho del cantante y considera a esta relación una de las más bonitas experiencias, a pesar de que tuvo que actuar de forma “inmadura” para estar con “El Sol”.

Pese a que el noviazgo entre Lucía Méndez y Luis Miguel fue hace más de tres décadas, la protagonista de Colorina lo sigue recordando con cariño gracias a las enseñanzas que le dejó, mismas que todavía aplica a su presente, pues aseguró que, a pesar de la diferencia de edad que tiene respecto a Luis Miguel, ella se sintió segura.

“Me enseñó que de alguna manera es lindo y maravilloso el poder divertirte porque de pronto para andar con una persona más joven tienes que ser un poco inmadura”, dijo en entrevista para Hoy Día.

Agregó que, aunque en un principio fue incómodo estar con una persona una década menor, fue una buena experiencia estar con “Luismi”, quien siempre buscó hacerla sentir feliz, contrario a lo que había visto en las relaciones que sostenían sus amigas con personas menores que ellas.

Los artistas se conocieron una noche hace más de tres décadas en Miami (Foto: TV Notas)

“Es incómodo. Yo he visto amigas mías que siempre están inseguras, pensando que les van a poner el cuerno. Siempre están sufriendo, pensando en que van a envejecer, están en el quirófano y con el dermatólogo muy preocupadas de que van a envejecer más rápido que ellos”, expresó Méndez.

Agregó que esa fue una lección de vida para ella, pero no busca seguir los pasos de sus amigas, menos ahora que piensa en enamorarse nuevamente. “Me dejó una gran sapiencia en cuanto a que es muy agradable, Micky fue muy lindo en todo, pero la sapiencia es que no funciona que tú andes con un hombre más joven que tú”, explicó la actriz.

Y es que el noviazgo entre los cantantes surgió por interés de Luis Miguel, quien le habría insistido desde su primer encuentro en Miami hasta que la conquistó.

La actriz recordó con cariño su relación porque se divirtió con Luis Miguel portándose de forma "inmadura" (Foto: Instagram @luciamendezof)

Según relató Méndez en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube “estaba yo en un festival en Miami, cantando, y como a la 1 de la mañana me tocó la puerta, yo con los pelos parados. Yo canté con Raúl Velasco y no me acuerdo si él cantó también”, dijo.

“Entonces le dije: ‘Por favor, me estoy durmiendo’. Para no hacer el cuento largo, me estuvo platicando y todo, pero no pasó nada, porque yo lo veía como un chavito. Me dijo que tenía 20 y yo 30, y dije: ‘Le llevo 10 años, que flojera’”, recordó la intérprete.

“Llegó un momento en que Luis Miguel era tan amable, tan guapo, tan atento, tan todo, que sí caí. Anduvimos como 3, 4 meses y yo me sentía rara, porque le llevaba aparentemente 10 años y no era así: él tenía 17, me engañó porque me dijo que tenía 20”, señaló.

Lucía Méndez hoy busca nuevamente enamorarse, pero de la persona correcta.

Mientras ella tenía la madurez de una joven de 25 años, “Micky” se comportaba como una persona mayor de 20 años, explicó. “Era muy inteligente, muy maduro para sus 17 años y yo creo que él empezó a vivir muy temprano. Como que congeniábamos porque era muy inteligente, nos llevábamos muy bien y nos divertíamos”, agregó.

Hoy la actriz busca enamorarse nuevamente porque “definitivamente sí me gustaría tener un amor, no quiero terminar sola”, pero tampoco está dispuesta a equivocarse y entregar más de sí de lo que debería o “meter la pata”, pues sostiene que no quiere cometer errores a estas alturas de su vida.

