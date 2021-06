De Marcela Basteri a Michelle Salas: las ocho mujeres más importantes en la vida de Luis Miguel

Fotos: Twitter - michellesalasb / Instagram - stephaniesalasoficial / Instagram - issabelacamil_ / Instagram - mariahcarey / Instagram - daisyfuentes / Instagram - myrkadellanos / Instagram - aracelyarambula / Instagram

La mujer más importante en la vida del cantante puertorriqueño Luis Miguel es, quizá, sus madre: la modelo italiana Marcela Basteri. Su desaparición en 1985 marcó la vida del que con los años fue apodado “El Sol de México”, quien en ese entonces tenía 15 años.

En ese entonces, de acuerdo con el periodista Javier León Herrera, escritor del libro Luis Miguel, la historia, Marcela se había cansado de los malos tratos de Luis Rey y decidió abandonarlo. A la par, Luis Miguel ya se consolidaba como una joven promesa musical que se proyectaba internacionalmente.

“Marcela no aguantó más, desesperada y asustada por el cariz que tomaron las peleas con Luisito, harta de la promiscuidad cada vez más intensa y descarada de su pareja, hundida por la manipulación llena de mentiras de la que era víctima”, escribió el periodista.

Marcela Basteri: el eclipse solar

La desaparición de Marcela Basteri en 1985 marcó la vida del que con los años fue apodado “El Sol de México”, quien en ese entonces tenía 15 años.(Foto: Archivo)

Decidida a dejar atrás a Luis Rey, Marcela viajó a Italia, en donde vivía su familia paterna. Su apariencia y estado anímico preocupó a su familia: “Llegó demacrada, con los ojos hinchados de tanto llorar y con una delgadez de talante anoréxico”. Su permanencia en territorio mexicano era insostenible.

Sin embargo, de acuerdo con el libro, Marcela contó a su confidente de aquellos tiempos, Adua Basteri, que tenía un As debajo de la manga para protegerse de los ataques de Luis Rey: unos documentos que probaban los manejos financieros turbios del cantante.

Después de casi un año de vivir con su familia, Luis Rey volvió a ponerse en contacto con ella e insistentemente le pedía que se reunieran en Madrid, España. A lo que Marcela, finalmente accedió. Incluso, la última foto de la madre de Luis Miguel data de 1986, cuando la modelo viajó a la ciudad madrileña para reunirse con Luis; esa también fue la última vez que su familia la vio.

La última foto de Marcela Basteri en un aeropuerto italiano. Del libro "Luis Miguel. La historia" (Editorial Aguilar)

Sobre su desaparición se han especulado cientos de teorías. Sin embargo, la más constante apunta que fue Luis Rey quien la mató. Durante un episodio de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, se retrató que Luis Miguel habría enfrentado a Tito, su tío, y él le confesó que Marcela ya no estaba con vida.

De acuerdo con la ficción basada en hechos reales, el fallecimiento de la modelo habría sido un “accidente” que cometió su esposo. Incluso, se detalló que todo ocurrió en una casa en Las Matas, poblado a 26 kilómetros de Madrid.

Incluso, durante una emisión para Telemundo, el periodista y biógrafo de Luis Miguel, León Herrera, aseguró que: “Marcela muere en 1986 por causas no naturales y ese es el punto final”.

Michelle Salas: la hija que tardó en reconocer

Se dice que a Michelle Salas no le gustó cómo fue presentada su mamá en la serie de Luis Miguel y por ello se distanció del cantante

La relación de Luis Miguel con su primogénita ha estado llena de distanciamientos, peleas, reencuentros y múltiples escándalos de prensa. El primero de ellos ocurrió cuando Michelle nació, en 1989, y fue negada por su padre en distintas ocasiones ante los medios.

En ese entonces, Luis Miguel se negaba a reconocer a Michelle como su hija legítima. No fue hasta que Salas ya era una adolescente que finalmente el cantante aceptó a la primogénita que tuvo con la nieta de Silvia Pinal como propia.

Aunque, de acuerdo con Stephanie, Luis Miguel se mantuvo cercano a Michelle durante sus tres primeros años de vida, el cantante se separó completamente de ella durante más de una década.

Cuando Michelle tenía 16 años, en 2005, por fin reveló lo que durante años se había especulado: que es la hija del “Sol”

Cuando Michelle tenía 16 años, en 2005, por fin reveló lo que durante años se había especulado: que es la hija del “Sol”, durante una entrevista para la revista Quién, donde apareció en la portada.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, expresó en la revista que usó para la tapa de su publicación “Soy hija de Luis Miguel, no se traumen”.

Y en el 2007, comenzaron los trámites para reconocer legalmente a Michelle, quien, un año después, finalmente obtuvo el apellido “Gallego”, llamándose “Michelle Gallego Salas”. Incluso, ese mismo año, Michelle se mudó a vivir con su padre y con la familia que había formado al lado de Aracely Arámbula. Sin embargo, una vez que la pareja se separó, Michelle emprendió otro camino.

Stephanie Salas: ¿un amor fugaz o un noviazgo exitoso?

Stephanie ha relatado que ambos artistas tuvieron un noviazgo y fueron introducidos por un amigo en común a finales de los ochenta.

Sobre la relación que mantuvieron el “Sol de México” y Stephanie Salas, la hija de Sylvia Pasquel hay muchas versiones.

Por un lado, la que se ha retratado en la serie biográfica del cantante y que dejó ver que entre Stephanie y Luis Miguel únicamente existió una relación casual en la cual ella quedó embarazada de una niña, a la que después llamaría Michelle.

Por el otro, existe la versión que la propia Stephanie ha relatado y que esclarece que ambos artistas tuvieron un noviazgo y fueron introducidos por un amigo en común a finales de los ochenta.

“Siempre lo entendí porque su vida era su carrera, sus giras... En cambio, yo tenía una vida muy normal. Estudiaba la prepa, lo acompañaba a algunos de sus shows y él resolvía sus tiempos y sus estudios de otra forma. Salimos durante dos años”, aseguró a la la revista Hola! en el 2019.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram)

Durante aquella entrevista, Stephanie también detalló que su noviazgo con el cantante terminó una vez que le informó sobre su embarazo. Sin embargo, volvieron a reencontrarse cuando Michelle nació en 1989.

“Imagino que alguien le habrá informado del nacimiento, de que todo había salido bien, y de repente él se reportó y tuvimos un encuentro muy bonito. Un encuentro en casa, muy agradable, muy emotivo”, incluso recordó la frase que se le escapó a Luis Miguel cuando conoció a su hija: “¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!”.

Actualmente no parece existir alguna relación entre el cantante y Stephanie, quien además se ha pronunciado en contra de la versión de su vida que el cantante ha avalado en Luis Miguel, la serie; por considerar que aquella producción es poco verosímil.

Isabella Camil: ¿el amor de una vida?

Uno de los amores que indiscutiblemente marcó la juventud de Luis Miguel fue el noviazgo de casi siente años que estableció con la hija del empresario Jaime Camil Gaza, Issabela Camil.

Aunque se conocieron desde la infancia, Luis Miguel y Erika Sotres, mejor conocida con el nombre artístico de Issabela, comenzaron su noviazgo en 1989, según se relató en Luis Miguel, la serie, cuando su padre sirvió como ayuda financiera para resolver los problemas que Micky tenía con el Sistema de Atribución Tributaria (SAT).

Desde entonces, y hasta 1995, Issabela y Luis Miguel mantuvieron una relación. Según escribieron los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, en el libro Oro de rey: “Luis Miguel incluyó su romance con Erika Camil como parte de una nueva vida que se abría paso con la nueva década de los años noventa”.

Tony Starr reveló la verdadera razón por la que Issabela Camil y Luis Miguel terminaron su noviazgo de casi siete años

Sin embargo, el amor se terminó. Recientemente, en una entrevista con Ventaneando, la madre de Issabela Camil, Tony Starr reveló que el rompimiento de la pareja vino cuando los estilos de vida de ambos simplemente ya no eran compatibles, pues mientras Luis Miguel llevaba una vida de rockstar, Erika buscaba estabilidad.

“Él era un cantante famoso, tenía otra perspectiva de la vida, de sus proyectos. La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Erika. Ella quería estar en esos momentos de gente y prensa”, recordó la exmodelo estadounidense.

“Y entonces empezaron a tener distanciamiento, él, ninguno quería casarse, pero el puro ambiente de él no era el ambiente que Erika quería vivir y él empezó a hacer lo que sea, ella empezó a retirarse y eventualmente rompieron”.

Mariah Carey: un amor de celebridades

La cantante Mariah Carey y Luis Miguel se conocieron en 1998, luego de que él viajara a Aspen, en Colorado, para darse un descanso después del éxito que trajo consigo el álbum de boleros, Romance.

Según han reportado distintos medios de comunicación, ambos artistas rentaron mansiones en la ciudad y fueron los propios dueños de aquellas propiedades quienes los presentaron en un exclusivo restaurante.

El flechazo fue instantáneo, se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común —la fortuna, la fama y la juventud— y pronto comenzaron a mostrarse juntos de restaurantes de Nueva York, según Mariah narró en la época:

“Yo estoy muy feliz con la relación en la que estoy ahora porque él es un cantante y una súper estrella latina. Se llama Luis Miguel y él está seguro de sí mismo, que si todos le hablan de hacer un disco en inglés, él no lo hace porque no lo necesita. No sigue modas y entiende la locura de mi vida porque no hay mucho a los que les puedas decir por teléfono ‘Ok, te dejo que tengo que cantar para 50 mil personas’ y que realmente te entiendan”.

Se especula que una competencia entre ambos y un desacuerdo de Luis Miguel pudieron haber ocasionado el rompimiento.

Aunque la pareja nunca dio cuenta de por qué se separaron, se especula que una competencia entre ambos y un desacuerdo de Luis Miguel pudieron haber ocasionado el rompimiento.

En 1999 la pareja trabajó en un dueto titulado After Tonight, mismo que fue lanzado como parte del disco Rainbow bajo la dedicatoria de la cantante a su novio: “Luis: Gracias a Dios que te encontré”.

No obstante, el “Sol de México” no quedó muy conforme con su participación en la canción. A aquellos rumores se les sumaron una infinidad de especulaciones sobre la fidelidad de los cantantes. Durante el 2000 y el 2001 se rumoraba que Luis habría sido infiel a Mariah y viceversa.

Finalmente, después de tres años de relación, la pareja se disolvió. En referencia a la separación, Luis Miguel dijo a la prensa: “Todo lo bueno y lo positivo está ahí y seguirá allí. Fue una relación muy positiva”, declaró en ese entonces.

Daisy Fuentes: ¿el tercero en discordia?

El romance que “El Sol de México” tuvo con la conductora de televisión de nacionalidad cubana-estadounidense Daisy Fuentes comenzó, en realidad, con un triángulo amoroso

El romance que “El Sol de México” tuvo con la conductora de televisión de nacionalidad cubana-estadounidense Daisy Fuentes comenzó, en realidad, con un triángulo amoroso que involucró a otra gran estrella de la época: Cristian Castro.

Al respecto, el cantante de Por amarte así narró durante una entrevista que aunque él y Daisy solían ser pareja cuando ella conoció a Luis Miguel, pronto tuvo que hacerse un lado pues consideraba al “Sol” como un amigo muy cercano.

“Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano, y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que probara salir con él y lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, recordó Castro.

Aunque ahora no tienen contacto, la exconductora de MTV, recordó que Luis Miguel “fue una parte importante en mi vida... espero que le vaya bien”, durante una entrevista con Suelta la sopa hace un par de años.

“A partir de ahí se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”, narró. Con este turbulenta historia comenzó el noviazgo que duraría tres años y que concluyó sin aparente razón en 1993.

Sin embargo, el cariño entre ambos fue tan fuerte que, según se ha especulado, “La incondicional” está dedicada a ella. Aunque ahora no tienen contacto, la exconductora de MTV, recordó que Luis Miguel “fue una parte importante en mi vida... espero que le vaya bien”, durante una entrevista con Suelta la sopa hace un par de años.

Mirka Dellanos

Aunque la pareja se conoció en 1999, el anuncio oficial de su relación se dio hasta el 2003, en la portada de una revista de espectáculos. En aquel año, la periodista y conductora Myrka Dellanos dejó la conducción del programa de Univisión, Primer Impacto.

La relación duró hasta el 2005 y el lazo fue tan fuerte que en algún momento comenzaron a sonar las campanas de una posible boda. Incluso, fue la hija de Myrka, Alexa, quien reveló que la pareja estaba por llegar al altar.

Pero aquello no se concretó y la conductora anunció la separación definitiva, aunque detalló que se había dado en buenos términos. Lo cierto es que esta relación sólo dio preámbulo a lo que fue un gran amor y con quien finalmente formó una familia: Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula

La relación amorosa más significativa en la vida de Luis Miguel fue, sin duda, la que sostuvo con la actriz de telenovelas Aracely Arámbula desde el 2005 y hasta el 2009

La relación amorosa más significativa en la vida de Luis Miguel fue, sin duda, la que sostuvo con la actriz de telenovelas, Aracely Arámbula, desde el 2005 y hasta el 2009, cuando finalmente decidieron separar sus caminos.

En el 2005 unas fotos de la pareja recorriendo las calles de Venecia, Italia, mientras disfrutaba de un helado confirmaron su relación y un año después, se confirmó que Aracely estaba en cinta de su primer primogénito, a quien llamó Miguel.

Y posteriormente, en diciembre de 2008, la “Chule” dio a luz a un segundo hijo, Daniel. Durante aquel periodo, los medios de comunicación tuvieron acceso a la familia que los famosos habían formado. Sin embargo, todo cambió en los años posteriores.

Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aunque ninguno de los dos abordó públicamente las razones por las que terminó su relación, trascendió que estuvo relacionado con que a Luis Miguel no le gustaba que Aracely trabajara y no se dedicara de lleno a la vida familiar.

La ruptura de la pareja se dio en malos términos, especialmente en materia legal. Pues apenas se divorciaron, Aracely demandó a Luis Miguel por no cumplir con la pensión alimentaria de sus hijos; tema que sigue vigente hasta el día de hoy, pues el representare legal de “La Chule” ha declarado en distintas ocasiones que el cantante lleva dos años sin pagar la manutención de sus hijos.

