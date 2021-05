“Fría como el viento”: la canción que Luis Miguel dedicó a Lucía Méndez tras su ruptura

Fotos: Infobae/Instagram @lmxlm

La vida amorosa de Luis Miguel ha cobrado gran relevancia con el estreno de la segunda temporada de su serie biográfica y un romance que ha estado en boca de todos últimamente es el que vivió “El Sol de México” con Lucía Méndez hace más de 30 años.

Si bien, fue la actriz quien confirmó que era “el amor de la vida” de Micky, ahora se sabe que la canción Fría como el viento fue creada para ella y es que fue una de las pocas mujeres que se atrevió a rechazar al intérprete de Ahora te puedes marchar.

El tema compuesto por Juan Carlos Calderón fue lanzado como el primer sencillo del sexto álbum de Luis Miguel, titulado “Un hombre busca a una mujer” en 1988 y retrata la historia de un amor casi imposible protagonizado por una mujer “vanidosa, caprichosa e ideal”, lo que justamente le impide dejarse querer o involucrarse en una relación sentimental: “No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas”.

Dicho esto, la periodista Ana María Alavarado retomó que en el libro Oro de Rey se confirmó que la canción Fría como el viento fue dedicada a Lucía Méndez después de su ruptura hacia el final de la década de los 80.

“Dice Javier León (el autor de una de las biografías del “Sol de México”) que la canción que le dedica cuando terminan es Fría como el viento. Por averiguaciones e investigaciones que él hizo”, recalcó en Sale el Sol.

Sus compañeros, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro recordaron la letra del exitoso tema que aún es muy recordado en la amplia trayectoria del cantante nacido en Puerto Rico, pero nacionalizado en México.

Por su parte, Alex Kaffie añadió que ahora todas se quieren adjudicar una canción, como también lo hizo Alejandra Ávalos que hace unas semanas aseguró que Tengo todo excepto a ti fue hecha para ella después de que lo rechazó buscando establecer una amistad.

Hasta ahora, Méndez no ha querido hablar de las canciones que Luis Miguel le dedicó, pero sí aseguró ser la inspiración de muchos de los éxitos del intérprete.

“Sí me compusó, pero yo nunca digo nada ni digo cuál porque él es muy especial”, confesó en entrevista con el programa De primera mano, donde también dio algunos detalles del tórrido romance que vivió con Luis Miguel y por el que fue catalogada como “el gran amor” del cantante.

Este mediático romance se dio a conocer gracias al libro biográfico Oro de Rey escrito por Javier León sobre el “Sol de México” y desde entonces se han revalado los detalles de esta relación de juventud, que inició, según Méndez, porque ella pensó que Luis Miguel tenía más de 20 años y no 17.

“Ustedes saben que Luis Miguel es muy especial, pero lo que pasa es que este libro de Javier León está supervisado y autorizado por Luis Miguel; el que haya aceptado que esto sucedió y que yo no le hice caso...”, dijo la actriz y cantante en la conversación con Gustavo Adolfo Infante.

“Yo no estoy inventando absolutamente nada ni salí a decir ‘es que yo soy...’, simplemente lo dije para que no se desvirtuara ese encuentro que yo salí con Luis Miguel cuando él tenía 17″, añadió al explicar que dejó al intérprete porque le mintió sobre su edad.

La diferencia de edades los llevó a distanciarse y ella inició una familia al lado del productor Pedro Torres, pero tras su divorcio nuevamente fue buscada por “Micky” para conversar sobre que “era el amor de su vida”.

“Cuando me dijo esto tan impactante en mi vida yo no lo valoré, poque yo me estaba divorciando, estaba muy angustiada y no lo valoré”, aseguró la protagonista de la telenovela Colorina.

“De pronto que me llegara y me dijera así de frente a los 28 años, en su mejor momento ‘eres el amor de mi vida’, yo verdaderamente estoy impactada, lo aprecio, no lo valoré y lo unico que te puedo decir es que Micky es una persona que es punto y aparte y para mí siempre va a ser algo muy especial que me haya pasado eso con él”, concluyó.

