Los Cadetes de Linares sufrieron aparatoso accidente en Guanajuato; Homero Guerrero Jr continua grave

Homero Guerrero Jr resultó con una fractura grave en la pierna (Foto: Facebook/Los Mismos De Linares Oficial y Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero jr)

Durante la noche y madrugada entre el sábado 23 de octubre y domingo 24, Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un aparatoso accidente cuando regresaban de una presentación realizada el Guanajuato, la cual fue transmitida en vivo desde su cuenta oficial de Facebook.

Algunas imágenes que circulan en redes sociales muestran el terrible estado en el que quedó el automóvil donde viajaba Homero y su banda, al menos ocho integrantes más. En las fotografías se observa la camioneta totalmente atravesada por una valla metálica de contención.

El vehículo fue perforado por la parte delante, debajo del cofre, con la defensa destrozada y las puertas abiertas. Además, en una toma lateral, se muestra que la valla arrancó las puertas y la carrocería del lado del copiloto, por lo que se puede ver el interior, donde están los asientos.

Horas más tarde, Los Cadetes de Linares compartieron un video en su página de Facebook para aclarar la situación y actualizar el estado de salud de Homero Guerrero Jr. quien resultó gravemente herido y hasta requirió una cirugía en la pierna por las secuelas del accidente.

Los ocho integrantes restantes de la banda salieron ilesos del siniestro (Foto: Facebook/Los Mismos De Linares Oficial)

Dicho metraje fue grabado dentro de una ambulancia con dirección a Monterrey, Nuevo León, donde será intervenido el líder de la banda. Asimismo, señalaron que toda la agrupación se encuentra bien, sólo “un poco golpeados”, por lo que agradecieron el apoyo y las oraciones realizadas por sus fans para superar este mal momento.

Con un giro de cámara, se muestra a Homero Guerrero Jr. en una camilla, con un cubrebocas azul y el torso apenas cubierto por una sábana de hospital. Con la voz ronca y ojos cansados por el agotamiento del accidente, aclaró lo acontecido después del siniestro.

“Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, declaró Guerrero Jr.

Finalmente resaltó que subirían fotos del accidente y pidió que realicen oraciones para él con el objetivo de salir bien de cirugía y sin mayores dolencias para cumplir con sus próximos conciertos, algunos ya con fecha confirmada.

Homero Guerrero Jr. será intervenido en Monterrey, Nuevo León (Foto: Facebook/Los Mismos De Linares Oficial)

Hasta el momento, en ninguna de sus redes sociales oficiales han compartido fotografías o mayor información sobre el accidente. Tampoco mencionaron qué ocurrirá con su próximo compromiso pactado para el próximo sábado 6 de noviembre en Ocho Segundos Western Club de Aguascalientes.

Algunas bandas apoyaron a Los Cadetes de Linares desde sus redes y enviaron palabras de aliento para todos sus integrantes.

“Les pedimos una oración por nuestros compañeros Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. Qué han sufrido un fuerte accidente el día de hoy en Guanajuato. Pedimos oraciones para el señor Homero Guerrero ya que se encuentra hospitalizado por las lesiones que sufrió durante el accidente, pronta recuperación para todos”, escribió la agrupación Los Mismos de Linares, desde sus redes sociales.

“En oracion y en manos de Dios cuando lo operen que sea Él el que dirija las manos del médico que intervendrá en su operación.”, compartió Eliseo Robles y los Bárbaros del Norte como comentario en el video de Los Cadetes.

