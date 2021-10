Daniel Bisogno reveló cómo llegó a Ventaneando tras formarse en Televisa

El actor lleva más de 23 años en el programa (Foto: Instagram @bisognodaniel)

Daniel Bisogno es conocido por ser uno de los conductores con más tiempo en Ventaneando, además de sus críticas y comentarios tan fuertes que realiza en este programa. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor teatral reveló cómo llegó a conducir a lado de Pati Chapoy.

En la serie de preguntas y respuestas, Daniel fue cuestionado por la edad en la que empezó a ser parte de la industria del entretenimiento, a lo que el presentador detalló que una parte de su familia ha trabajado en la actuación. “He crecido en este negocio porque Angélica Vale es mi prima, Angélica María mi tía y Angélica Ortiz mi tía abuela”.

Bisogno también relató que desde pequeño ha participado en varios proyectos. “Desde muy chico mi mamá me llevaba a los castings de las películas, hice películas desde los 5 años; trabajé con Carmen Salinas, Resortes y Borolas en la película Fieras contra Fieras, de ahí hice la película con Luis Miguel, incluso hice la película El Más Valiente del Mundo con gran parte del elenco de Chespirito y luego con Vale trabajamos juntos en teatro, la Ortiz me llamaba para trabajar con ellos”.

El actor también declaró que ha tenido peleas con Pati Chapoy (Foto: Instagram/bisognodaniel)

Su tía abuela fue el primer contacto para que Bisogno se acercara Pati. “Ella es y ha sido un ángel en mi vida, porque después de que trabajé con ella en teatro, antes de morir de las últimas cosas que hizo fue hablarle a Chapoy para decirle: ‘Quiero que veas a mi sobrino’, le echó un choro y ya sabes. Pati iba llegando a Azteca”.

Daniel reveló que comenzó sus estudios actorales en Televisa, pero al no encontrar trabajo, empezó su carrera como locutor. “Estudié en el CEA 3 años, la carrera entera, y en lo que empezaba a salir trabajo, hice casting y me desesperé, así que entré a hacer radio con Pepillo Origel. Conmigo se portó muy bien, ya luego nos peleamos pero ya somos otra vez amigos”.

El actor teatral confesó que Pedro Sola ya lo había escuchado en la radio, así que decidió ofrecerle la oportunidad de trabajar con Pati Chapoy. “Ya me había oído en la radio [...] y en otro programa que fue como invitado me dijo: ’Deberías ir con Paty ahora que se fue Juan José para que te vea´ y le dije que me encantaría y dijo: ‘Si quieres, vente y yo te llevo” y sí, me llevó en su coche, llegamos y entró a su oficina y escuche: ‘Dos minutos Pedro’ y dije: ‘Tengo que aprovechar’, entonces platiqué con ella y le caí bien”.

Daniel Bisogno también tiene un programa en la radio (Captura de pantalla)

Aunque el actor no empezó en el programa, Chapoy le dio una oportunidad. “Me dijo: ‘estás muy chiquito para Ventaneando’, pues tenía 22 años, pero me dijo que iba a empezar un programa que se llama Caiga Quien Caiga y me mandó con Mónica Garza. A la siguiente semana Pati tuvo que ir a declarar lo del famoso problema con Televisa y me metió de suplente, ese programa lo hicimos Esteban Macías, Atala Sarmiento, Álvaro Cueva y yo; les gustó y empecé a estar los sábados, luego de suplente y decidieron que me quedara”.

Mara cuestionó si Daniel se consideraba un periodista, pero el actor se definió así mismo. “Me considero un entretenedor, he conducido de todo y creo que mi principal prioridad es divertir a la gente y creo que Paty encontró ese toque en mí, yo no estudié periodismo, pero he crecido en este negocio toda mi vida, yo convivo con mucha gente del medio artístico, así que la información viene directa”.

SEGUIR LEYENDO: