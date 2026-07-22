Así es como debes comer las semillas de calabaza para controlar tu azúcar en sangre

Un cuenco de sopa cremosa de zapallo se decora con un remolino de nata, semillas de calabaza, pimienta y una hoja de salvia, junto a pan y una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de girasol se perfilan como un aliado natural en la alimentación de quienes buscan controlar sus niveles de azúcar en la sangre.

Su perfil nutricional, que incluye fibra, proteínas, grasas saludables y minerales como el magnesio, ha despertado el interés de especialistas en nutrición y diabetes.

Incorporarlas en la dieta diaria puede ser una estrategia sencilla y accesible para mejorar la respuesta del cuerpo a la glucosa y contribuir a la estabilidad metabólica.

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La imagen muestra semillas de calabaza crudas y tostadas junto a un modelo de próstata y vejiga, ilustrando las opciones dietéticas relacionadas con la salud prostática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de las semillas de calabaza para controlar tu azúcar en sangre

De acuerdo con información de la escuela de nutrición de Harvard, las semillas de calabaza pueden ser beneficiosas para controlar los niveles de azúcar en sangre por varias razones:

Son ricas en magnesio , un mineral que ayuda al cuerpo a procesar el azúcar y que se asocia con un menor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. El magnesio también contribuye a la regulación de la función muscular y el sistema nervioso, ambos importantes para el metabolismo de la glucosa. Un consumo adecuado de magnesio a través de alimentos como las semillas de calabaza puede ayudar a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Aportan fibra , lo cual ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos y evita picos bruscos en la glucosa después de las comidas. Una alimentación alta en fibra promueve la estabilidad del azúcar en sangre durante varias horas.

Contienen grasas saludables y proteínas vegetales , que al combinarse con la fibra, ayudan a mejorar la sensación de saciedad y mantener la glucosa más estable.

Su bajo índice glucémico significa que no provocan aumentos rápidos de azúcar en sangre, por lo que son adecuadas como colación o complemento en dietas para personas con diabetes o prediabetes.

Para aprovechar estos beneficios, se recomienda consumir semillas de calabaza naturales y sin azúcar añadida.

Un hombre con diabetes utiliza un dispositivo de punción para extraer una muestra de sangre de su dedo, mientras su medidor de glucosa, un vaso de agua y manzanas frescas reposan sobre la mesa de la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir semillas de calabaza para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre

Puedes consumir semillas de calabaza de varias formas sencillas para ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre. Las recomendaciones principales son:

Porción recomendada: Una porción estándar es de 20 a 30 gramos al día (alrededor de 2 cucharadas soperas). Esta cantidad aporta magnesio, fibra y grasas saludables sin exceder las calorías diarias.

Presentación: Prefiere las semillas de calabaza naturales, crudas o ligeramente tostadas, sin sal ni azúcar añadida. Evita las versiones confitadas o con saborizantes.

Como snack: Consúmelas solas como colación entre comidas. Son fáciles de llevar y ayudan a mantener la saciedad y estabilizar la glucosa.

En mezclas: Añádelas a yogur natural, ensaladas, licuados, fruta picada, avena o granola. Su sabor es neutro y combinan bien con otros alimentos ricos en fibra y proteína.

En platos salados: Espolvoréalas sobre sopas, cremas de verduras, guisos o arroz integral. También puedes mezclarlas con leguminosas o verduras al vapor.

En panadería casera: Incorpóralas en la preparación de panes integrales, galletas de avena o barras energéticas.

Un colorido tazón de avena acompañado de frutas frescas como fresas, frambuesas, arándanos, plátano, naranja y toronja, junto a semillas de chía, linaza, girasol y calabaza, en primer plano, mientras una persona sonríe al fondo. Una opción nutritiva y equilibrada para comenzar el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de semillas de calabaza, dentro de una dieta variada y equilibrada, puede contribuir al control glucémico gracias a su contenido de magnesio, fibra y grasas buenas.

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Recuerda que deben formar parte de un plan alimenticio completo, no sustituir un tratamiento médico ni otros hábitos saludables.