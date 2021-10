Karol Sevilla con Infobae y su paso de niña a mujer: “No toda la vida voy a ser Luna”

“Me siento muy emocionada con la respuesta tanto del público chiquito, como del público joven“, cuenta Karol Sevilla sobre su propuesta musical urbana (Foto: Ocesa)

“Tengo un público súper exigente, todo el tiempo quiere más y más”, dice Karol Sevilla, quien para calmar esas ganas acaba de lanzar el tema Pase lo que pase, la primera colaboración de su discografía.

Para seguir dando pasos en la industria y dejar atrás la imagen infantil de “chica Disney”, la joven de 21 años se alió con el panameño Joey Montana en un explosivo tema con tintes urbanos, una imagen más juvenil y un mensaje de enamoramiento y “coqueteo”.

En conversación con Infobae México, la actriz y cantante que saltó a la fama con la exitosa serie infantil Soy Luna comparte su nueva etapa, la responsabilidad de ser un ejemplo para las niñas y cómo vive el paso de adolescente a mujer.

“Las cosas pasan por algo y la vida te pone a las personas correctas en tu camino. Esta iba a ser canción solista, pero justo cuando la estábamos escuchando dijimos que ‘está muy bien para un featuring’”, cuenta Karol sobre su encuentro con Joey Montana, a quien ella ya admiraba desde pequeña.

El videoclip de Pase lo que pase se grabó al sur de la Ciudad de México (Foto: Ocesa)

“Ese día estaba el manager de Joey y me dijo ‘Le preguntaron a él y dijo que le encantaría’. Desde hace mucho que escucho su música lo admiro mucho…Quién iba a decir que la persona que admiraba iba a ser parte de mi proyecto”.

La cantante con más de 23 millones de seguidores en TikTok admite que cada aspecto en su trabajo está planeado “estratégicamente” para impactar a un público contemporáneo. Así sus looks, imagen y discurso se planea meticulosamente:

“Ha sido un trabajo de equipo espectacular que se encarga de ver qué look, si yo te enseñara todas las pláticas de Whatsapp en donde nos peleamos, literalmente no vamos a estar en la misma sintonía sino que cada uno tiene su punto de vista y me ve de una forma.

“Hasta ahora no he tenido un mal comentario, crítica, sobre la imagen, el vestuario, todo ha sido con respeto, el cuidarme completamente“, dice Karol Sevilla sobre su nueva estética K-Pop y urbana (Foto: Ocesa)

“La imagen que hemos manejado en cada videoclip ha sido todo muy estratégico, pero siempre tenemos en mente algo y justo se nos ocurre otra cosa, y de repente salgo con el pelo verde y era rosa”.

“Me parece interesante el tema de que queríamos crecerme un poquitito más, queríamos hacerme más mujer, la canción si la escuchas es super sexy, todo el tiempo es un coqueteo, queríamos lograrlo en la colaboración, estoy con un monstruo que es Joey Montana, quería resaltarme un poquito”

Pero Karol va a tientas y a paso firme, por ello elige en conjunto la imagen que está proyectando, pues para la joven lo más importante es “mantenerse fresca y auténtica” y en conexión con sus seguidores.

Karol Sevilla ya era admiradora de Joey Montana desde antes de colaborar con él (Foto: Ocesa)

“Siempre tratamos de cuidar mucho qué me pongo, porque al ser un ejemplo de muchas niñas que están chicas, van a seguir lo que te pones, van a usar lo que usas. En ese aspecto, siempre mi mamá también está atrás de mí todo el tiempo, me dice ‘mira esto, puede ser que te guste crecer, puede ser que quieras ponerte esto’, pero creo que no estamos ahorita en el momento indicado para que lo hagas”, revela la novia del también joven cantante Emilio Osorio.

Y es que Karol tiene claro que quiere que el público deje de verla como “la chica de los patines”; sin embargo, está tan orgullosa de su pasado y el proyecto que la lanzó a la fama internacional que lo volvería a vivir:

Disney y Mickey y Minnie siempre van a ser mi familia

La exitosa serie juvenil se estrenó en 2016; contó con giras y productos especiales (Foto: Disney)

“Quitarme el personaje de Luna es algo que claramente quiero hacer, que obviamente no toda la vida voy a ser Luna y para mí es un personaje que me ha dado mucho y que es uno de los proyectos más importantes que he tenido en mi carrera, pero hay veces que en algún punto las niñas esperan que salga vestida de Luna y ya no va a ser así, entonces por eso mi música está subiendo paso a paso para que la gente que ha crecido conmigo se empiece a dar cuenta”, cuenta la también influencer.

“Luna no es una sombra, es un recuerdo muy bonito, que si mañana me toca volver a actuar el personaje estaría feliz, sería la más emocionada del mundo”

