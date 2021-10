Caso Inés Gómez Mont: Galilea Montijo aclaró la situación de su esposo y su salida de ‘Hoy’

Su amistad nació después de una guerra de declaraciones en 2008 (Foto: Instagram/@inesgomezmont)

El caso de Inés Gómez Mont ya no sólo la afecta a ella y a su esposo Víctor Álvarez Puga, pues las acusaciones por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal, así como la ficha de la Interpol para iniciar su búsqueda y captura en 190 también “salpicó” a sus amigos más cercanos.

Quien ha estado en el ojo del huracán prácticamente desde que inició esta polémica ha sido su “comadre” Galilea Montijo, quien en un principio la apoyó incondicionalmente desde la televisión y sus redes sociales, pero que con el paso del tiempo ha realizado acciones que pondrían en duda su amistad y hasta su inocencia.

Durante las últimas semanas, se supo que dejó el programa Hoy, del cual es presentadora estelar, así como la renuncia de su esposo Fernando Reina Iglesias a su cargo de titular del Despacho de la Tesorería Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

No obstante, la también conductora de reality shows rompió el silencio y aclaró las versiones que se viralizaron y unieron ambos casos en un sólo objetivo que buscaba cumplir: salir de México con dirección a Estados Unidos, mintiendo sobre su estado de salud, para que nie ella ni su esposo fuesen perseguidos por sus nexos con Gómez Mont y Álvarez Puga.

Montijo habló durante la presentación de una nueva máscara de pestañas creada por su amigo Alfonso Waithsman (Foto: Instagram)

De acuerdo con Montijo, quien fue cuestionada por diversos reporteros a su salida de Televisa San Ángel, no aportará ninguna información al respecto, pues, señaló, no sabe nada al respecto, por lo que se quedará callada.

“No voy a comentar nada del tema. Con todo respeto para ustedes quienes están, yo la verdad no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia, empezaron a mover comentarios míos que la verdad no ayudo en el tema, entonces me voy a callar y no voy a decir nada”, dijo.

Asimismo, durante la presentación de la nueva máscara de pestañas creada por su amigo Alfonso Waithsman, resaltó que su esposo tuvo que renunciar a su cargo público en el gobierno municipal debido a que se convirtió en diputado suplente de Tonatiuh González Case, relacionado al caso de una red de trata de personas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Ciudad de México, encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez.

Finalmente resaltó que su ausencia de Hoy se debió a las secuelas que le dejó la COVID-19 en su cuerpo, pues la sufrió dos veces y continúa sufriendo episodios de dolor de cabeza y pérdida de la voz en algunas ocasiones.

Inés Gómez Mont y su esposo son buscados en 190 países por la Interpol (foto: Especial)

En días pasados, remarcó que estas secuelas la dejaron con una enfermedad de por vida, la cual necesita atender lo más pronto posible, pues afecta su corazón. Debido a este padecimiento, algunos medios de comunicación indicaron que tuvo que buscar análisis en Estados Unidos, ya que en México no encontraba una cura.

“Mi cardiólogo me mandó unos días de descanso, ya había comentado las secuelas de COVID que traía, me asusté porque me empecé a sentir muy mal, unos dolores de cabeza que me dan, dolores de ojo, y bueno pues la presión. Literal sí, ya me quedé hipertensa, el derrame de corazón, estoy con medicamento, la pericarditis también”, señaló Galilea.

Además, mencionó que dicha enfermedad es muy común en sus familiares y hasta cobró vidas dentro de ella, situación que le preocupa.

“Cuando eres detectada hipertensa es para siempre. Eso lo tiene mi mamá, sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como del corazón. Una tía murió a los 21 años con 8 paros cardiacos, entonces sí, me tengo que cuidar”, sentenció la presentadora.

