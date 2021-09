“Hay que trabajar”: Patricia Bernal habló de las fotos de Bella de la Vega junto al ataúd de José Ángel García

Patricia Bernal pidió empatía para Bella de la Vega (Foto: Cuartoscuro/Twitter@MimiContigo)

Patricia Bernal, quien fuera esposa del fallecido José Ángel García y con quien procreó a Gael García Bernal, habló sobre el actuar de Bella de la Vega, última esposa del director de escena.

Y es que tras la muerte del actor de Televisa, ocurrida el 22 de enero pasado a causa de complicaciones pulmonares, De la Vega compartió entonces un par de fotografías en su perfil de Facebook, donde aparece posando al lado del féretro abierto de su esposo cuando estaba siendo velado.

“Velando al hombre que más me ha amado en mi vida. Gracias José Ángel García por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió al pie de las controvertidas imágenes que luego eliminó y aseguró que pensó que sólo las iban a ver sus amigos de la red social.

Bella de la Vega declaró que su esposo le había pedido en vida que le tomara una foto en el ataúd (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

El hecho levantó ámpula y fue fuertemente criticado por el público al ser considerado como una falta de respeto a la memoria del histrión de La rosa de Guadalupe. Por su parte Bella dejó en claro que lo había hecho por cumplir un pacto realizado con José Ángel, pues él mismo se lo pidió en una plática casual.

La también ex participante de Survivor México se defendió argumentando que se trata de imágenes dignas para recordar al que fue el amor de su vida.

“No es una foto indigna porque mi esposo está dormido con una cara de paz que yo de verdad no le había visto en todos los días que estuvo enfermito porque él estaba ya sufriendo mucho. Yo no estaba pensando de una manera racional, a lo mejor, porque yo estaba afectada por una muerte”, contó entonces a la periodista Flor Rubio.

Las imágenes fueron eliminadas de Facebook por la misma Bella tras ser criticada (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

Ahora, casi ocho meses después de la polémica acción, es Patricia Bernal quien opinó y pidió empatía por Bella de la Vega: “Es muy importante ser sensibles y empáticos y para eso hay que trabajar y estar para no cometer este tipo de errores, pero claro, cada quien hace lo que puede hacer”, expresó la primera actriz en un encuentro con la prensa transmitido en Ventaneando.

La mamá de Gael admitió que pese a que no llevaba una relación muy cercana con el fallecido actor, sí estaba al tanto de su situación de salud, hecho que la entristecía, por lo que al llegar su muerte “le dolió muchísimo”.

“Siempre estuve enterada y me dolió muchísimo que se muriera”. La actriz también hablo acerca del próximo nieto que espera, luego de que se diera a conocer que Gael será padre por tercera vez, en esta ocasión con la comunicóloga Fernanda Aragonés.

El director de escena falleció tras padecer problemas pulmonares (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

“Muy bien, muy feliz, él está feliz, yo estoy feliz también”, expresó. Al ser cuestionada sobre si su emoción por la espera del bebé sería distinta debido a que no es abuela primera, Bernal expresó:

“No, es lo mismo lo que se siente, es un honor tener nietos y estoy feliz por tener otro más”. Patricia tomará todas las medidas sanitarias para poder estar cerca de su hijo y la pareja de éste cuando el bebé esté por nacer:

“Pues sí, espero que sea allá o acá, no sé dónde, pero creo que estaremos ahí, ¡claro que voy a estar!, no creo que haya riesgo, creo que se tomarán todas las medidas para que no haya ningún riesgo y todo va a salir bien, espero que ya esté bien y que el embarazo también”, sentenció.

Respecto a que si Gael ya había superado el duelo tras el fallecimiento de José Ángel, la actriz afirmó que se trata de una etapa de la vida, la cual hay que superar, especialmente ahora que verá crecer su familia: “Está muy bien, está feliz ahora, va a ser papá y está encantado de la vida”.

