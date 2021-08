Bella de la Vega reveló cuál es la herencia que le dejó el padre de Gael García

Bella de la Vega habló de cómo ha progresado su relación con Gael García durante la repartición de bienes de José Ángel García (Foto; Facebook/Bella de la Vega Actriz)

Bella de la Vega se sinceró sobre la relación que mantiene con el hijo de su fallecido esposo, Gael García, y aclaró si en realidad existe algún tipo de pleito con quienes fueron sus hijastros por los bienes que dejó su pareja.

En un encuentro con medios, captada por la cámara de Sale el Sol, la actriz y bailarina Bella de la Vega fue cuestionada sobre cómo la familia de José Ángel García ha tomado el tema de la repartición de los bienes que dejó a su muerte su pareja, pero De la Vega sorprendió con su respuesta, pues aseguró no hay siquiera algo qué pelear porque no existe herencia.

“Es que no hay ninguna herencia, no hay nada, pues; no hay nada que pelear ni ningún pleito”, contestó la bailarina. A ello agregó que, de hecho, trabaja día a día para poder salir adelante por sí sola tras la muerte del director de teatro, además dejó en claro cuál fue la herencia que dejó a su familia el padre de Gael García.

Bella de la Vega aseguró que no existe ningún pleito familiar por la herencia de su fallecido esposo porque no existe tal patrimonio (Foto: Facebook de José Ángel García)

“Pues veme, ve cómo trabajo, tengo que trabajar para vivir. Mi esposo, en paz descanse, es un amor, es un ángel y su gran herencia es el amor que me dejó y, obviamente, la experiencia que él tuvo en la televisión, eso es lo que a mí me dejó y lo que nos dejó a todos, el amor al trabajo”, aseguró Bella.

Dejando en claro que no hay razones por las cuáles debería mantener una mala relación con el actor, hijo de su esposo, añadió que por el momento no sostiene una amistad con Gael, pues él se encuentra concentrado en su trabajo, al igual que ella, por lo que respeta la distancia que ha tomado.

“Siempre nos deseamos buenas cosas, pero no estamos muy en contacto porque él es una persona que vive para su trabajo y yo obviamente lo respeto. Yo vivo para mi trabajo y mi vida, todos seguimos adelante y en paz con nuestras vidas”, dijo la actriz.

Bella anteriormente ha evidenciado la supuesta actitud que tuvo Gael durante los últimos días de José Ángel, pero asegura que mantiene una buena relación a pesar de todo (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

A pesar de que en el pasado Bella expuso que supuestamente el actor no ayudó a su padre en sus últimos días de vida ni se preocupó por él o cooperó con los gastos médicos, hoy aseguró que están en paz y le desea lo mejor con el hijo que está esperando.

“En memoria de su papá, somos personas que nos deseamos siempre el bien. Supe que va a tener un bebé, mi esposo desde el cielo le manda una gran felicitación, obviamente que él sería el abuelito más feliz del mundo, pero no hemos tenido mucha oportunidad de hablar”.

Y es que después del fallecimiento de José Ángel García el pasado 22 de enero, relució la mala relación que Bella mantiene con el medio hermano de Gael gracias al pleito mediático que sostienen, y sobre el protagonista de Amores perros tampoco dio sus mejores comentarios, pues aseguró que el actor había decidido hacer caso omiso a sus peticiones de ayuda hacia el director de teatro.

Bella compartió que, debido a la apretada agenda de Gael, no ha podido mantener una buena comunicación con él después de la muerte de su marido (Foto: @actrizbelladelavega/ Instagram)

“Las emociones eran exageradamente intensas porque lo llevé al hospital con la ilusión de que iba a sobrevivir. Al llevar más de tres días ahí, decidí llamar a Gael, quien no me dio ninguna respuesta clara”, dijo en entrevista con TVyNovelas en febrero de este año.

Pero al poco tiempo, aseguró en un encuentro con la prensa que su actualmente su relación es casi como una amistad, pero por la apretada agenda de García Bernal, no pueden tener mucho contacto.

“La amistad era a través de su papá y obviamente era una amistad en buenos términos. Siempre fue muy amistoso conmigo, muy agradable, una persona educada y respetuosa”, compartió.

