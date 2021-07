“Estaba afectada”: Bella de la Vega justificó la foto junto al cadáver de su esposo

Bella de la Vega, quien se convirtió en una mujer polémica desde que compartió una foto con el cuerpo de su recién fallecido esposo y padre de Gael García, José Ángel García, explicó las razones por las cuales piensa que no debió justificarse por haber publicado dicha imagen, pues para ella representó la pérdida de un ser muy importante en su vida.

La bailarina y actriz que está compitiendo en el reality de Venga la Alegría, ¡Quiero Cantar!, reveló en entrevista con Flor Rubio qué fue lo que pensó al haberse tomado y compartido una foto junto a su esposo ya fallecido y en su velorio, pues aunque hasta hoy sigue causando controversia, Bella se defendió asegurando que no fue un acto “indigno”.

“No es una foto indigna porque mi esposo está dormido con una cara de paz que yo de verdad no le había visto en todos los días que estuvo enfermito, porque él estaba ya sufriendo mucho. Yo no estaba pensando de una manera racional, a lo mejor, porque yo estaba afectada por una muerte”, dijo la viuda de García.

Bella de la Vega defendió no "buscar pantalla" con sus acciones, sino abrir sus sentimientos a su público (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

Y es que el pasado 22 de enero falleció José Ángel García a los 70 años de edad. “Velando al hombre que más he amado en mi vida. Gracias José Ángel García Huerta por todo tu infinito amor hacia mí. Te amo”, escribió la bailarina en su publicación.

Rápidamente recibió mensajes de indignación por parte de amigos y familiares del director del cine por posar al lado del féretro abierto.

Aseguró que no fue su intención hacer que esa imagen circulara tanto por redes sociales, pero alguien de sus contactos de Facebook tomó captura de pantalla y la reprodujo por diferentes plataformas, lo que la convirtió inmediatamente en una persona mediática; hoy piensa que no debió salir a ofrecer disculpas por las mismas razones.

Bella de la Vega externó que su intención al tomar la foto con su esposo no fue causar polémica (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“No faltó quien de alguna manera, a lo mejor algún amigo cercano, viera la foto y se la robó. Ofrecí una disculpa y no tenía por qué justificarme, porque era una cuestión consensuada”, dijo Bella. También expresó que las críticas que recibió le dolieron, pues nadie sabía por lo que estaba pasando.

La actriz habría pasado los últimos días del director junto a él, siendo testigo de cómo la fibrosis pulmonar acababa con su vida sin la posibilidad de hacer algo por él. En 10 días Bella vio cómo su esposo iba empeorando, enfrentando solos su calvario hasta la muerte, la cual la dejó en una profunda tristeza;

“Él era mi mejor amigo, mi esposo, mi padre, era mi todo. En ese momento era mi todo. Éramos el uno para el otro y de pronto ya no estaba. Fue una cachetada de la vida. Ya no estaba esa persona tan hermosa que siempre me cuidó y me protegió”, compartió.

Bella de la Vega decidió confrontar su tristeza con trabajo en "Survivor México" (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

Después del fallecimiento de su esposo, De la Vega participó en Survivor México con la esperanza de salir unos días de su triste realidad, pero su llegada a tierras de República Dominicana no fue como la esperaba.

Bella reveló que, dentro de la competencia, los primeros días recibió el apoyo de algunos de sus compañeros, pero a los pocos días comenzó a darse cuenta de que había una persona que la quería fuera del reality y los demás integrantes no dudaron en seguir su estrategia para sacarla de la contienda, lo que la hizo volver a sumergirse en su tristeza.

Hoy la bailarina acusó a Natalia Alcocer la persona que ha orquestado las fuertes críticas que sigue recibiendo, pues ahora también se está enfrentando contra ella en ¡Quiero Cantar!

