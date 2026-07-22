Lalis reveló que el Pacto Histórico solo buscó tumbar la ‘jugadita’ de Abelardo de la Espriella: “No nació ningún ‘petrouribismo’”

La congresista explicó que el Pacto Histórico no se unió con el Centro Democrático por una afinidad, sino por evitar la 'jugada' de Abelardo de la Espriella - crédito @smilelalis/Instagram

La representante a la Cámara Laura Beltrán, conocida en redes sociales como Lalis, aseguró que la votación del Pacto Histórico a favor de Honorio Henríquez para la presidencia del Senado no respondió a una alianza con el Centro Democrático.

La congresista afirmó, por medio de sus redes sociales, que la decisión se dio como un acto de defensa de la autonomía legislativa frente al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La postura de la ahora legisladora se conoció tras la jornada electoral del 20 de julio de 2026, en la cual Henríquez obtuvo la presidencia de la corporación con 56 votos frente a los 45 alcanzados por Alfredo Deluque, candidato respaldado por el líder de la extrema derecha.

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El triunfo de Honorio Henríquez fue posible gracias a una convergencia de votos entre el Centro Democrático, sectores de oposición y algunas bancadas de izquierda - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El triunfo del congresista del Centro Democrático se produjo tras una convergencia de votos entre sectores de oposición y bancadas de izquierda, después de que Álvaro Uribe Vélez hiciera un llamado público a respaldar la candidatura de su colectividad, bajo el argumento de que su partido era la principal fuerza oficialista dentro del Congreso.

Argumentos de la congresista progresista sobre la autonomía del Congreso

A través de un análisis publicado en su cuenta de Instagram, Lalis rechazó las interpretaciones que señalan el surgimiento de un pacto entre fuerzas políticas opuestas, como el llamado ‘petrouribismo’. La congresista explicó la dinámica interna de las bancadas y el significado de la votación en la plenaria del Senado.

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“Esa narrativa de ahora nació el ‘petruribismo’, el ‘pacturibismo’. No, el voto por Honorio en el Senado no fue en respaldo al Centro Democrático. Con el Centro Democrático no vamos a coincidir casi nunca como proyecto político. La alianza tampoco era para vengarnos de Abelardo. Es porque coincidimos en que hay que respetar la independencia y la democracia de este recinto”, sostuvo Lalis en su video.

Lalis afirmó que el respaldo del Pacto Histórico a Honorio Henríquez en la elección de la Presidencia del Senado no obedeció a una alianza con el Centro Democrático - crédito @smilelalis/Instagram -Presidencia

La representante también se refirió al marco constitucional sobre la división de ramas del poder público en el país y a la conformación de las mayorías en el interior del Capitolio Nacional: “Colombia tiene una separación de poderes; el Congreso es independiente, algunos son de gobierno y otros somos de oposición. Nosotros somos independientes (..) es decir, acá existimos todos los partidos políticos y todas las formas de pensar en Colombia. Pasarnos por encima es pasarle por encima a la gente”

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En su pronunciamiento, la congresista consideró que el resultado en la plenaria representó un tropiezo político para la administración entrante y para sus negociadores en el proceso de conformación de la Mesa Directiva.

Lalis señaló en su publicación que: “Lo de ayer en el Congreso es una derrota para Abelardo y sobre todo para Rodrigo Lara (ministro del Interior designado). Su primera gran tarea y la única que tenía era sacar adelante la elección del presidente del Senado y no fue capaz”.

La congresista aseguró que la derrota de Alfredo Deluque también representa un revés para Rodrigo Lara - crédito Visuales IA

“Si de verdad el gobierno hubiese tenido las mayorías amarradas como tanto vociferaron, esa elección habría salido sin problemas, pero eso no pasó”, afirmó la representante a la Cámara.

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Laura Beltrán agregó que la composición del Senado demuestra que el Gobierno saliente no cuenta con un respaldo automático dentro de la corporación para el trámite de sus iniciativas.

“La realidad es que las mayorías en el Congreso no son automáticas, no vienen pegadas al resultado en elección presidencial y mucho menos son eternas. Se construyen voto a voto, proyecto a proyecto, negociación con negociación y sobre todo dialogando”, señaló Lalis.

La representante aseguró que ejercerá una oposición "seria" al nuevo Gobierno y pidió que se respeten las garantías democráticas durante el próximo cuatrienio - crédito Colprensa - @smilelalis/Instagram

En medio de todo este caos que provocó la elección interna del presidente de la corporación, lo que dejó a la vista es que Deluque era la carta promovida por De la Espriella para garantizar el liderazgo de la corporación durante el primer año de mandato, pero que hay rupturas dentro de la derecha y por eso no prosperó dicho plan.

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“Nosotros haremos una oposición absolutamente seria, pero respetando la separación de poderes. Ojalá y espero que nos respeten y nos den garantías, sobre todo sin show”, concluyó Lalis en su video.