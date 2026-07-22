Colombia

La economía en Colombia creció más de lo esperado en mayo, aunque sigue dependiendo del gasto público

El resultado superó las expectativas del mercado, aunque el desempeño fue desigual entre los sectores productivos, con avances moderados en la industria, la construcción, la agricultura y la minería

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Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Las actividades de servicios fueron las principales responsables del crecimiento económico registrado por el Dane en mayo de 2026- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La economía colombiana mostró en mayo un desempeño superior al previsto por los analistas, aunque el detalle de las cifras revela que el crecimiento sigue concentrado en un grupo específico de actividades. Mientras los servicios y el gasto público impulsaron el resultado general, sectores como la industria, la construcción y las actividades primarias avanzaron a un ritmo considerablemente menor.

El más reciente Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), registró una expansión anual del 4,1% durante mayo de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El dato superó las expectativas del mercado, que proyectaban una variación cercana al 2,9%, y también estuvo por encima del crecimiento de 3,2% reportado en abril.

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Tras conocerse el reporte del Dane, el ministro Antonio Sanguino cuestionó los pronósticos que anticipaban un aumento más fuerte de la inflación- crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La administración pública, la salud, la educación y el entretenimiento aportaron la mayor parte de la expansión de la actividad económica- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Aunque el balance fue positivo, la composición del indicador evidencia diferencias marcadas entre los distintos sectores que conforman la actividad económica del país. Las actividades terciarias fueron las principales responsables del resultado mensual al registrar un crecimiento anual de 5,4%. Dentro de este grupo sobresalió el desempeño de la administración pública, la salud, la educación y el entretenimiento, que crecieron 10,5% y aportaron por sí solos 2,75 puntos porcentuales a la variación total del ISE.

En contraste, las ramas relacionadas con la producción de bienes presentaron un comportamiento mucho más moderado. Las actividades primarias, que incluyen la agricultura y la minería, crecieron apenas 0,7%, mientras que las actividades secundarias, integradas por la industria manufacturera y la construcción, avanzaron 0,5%.

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El Dane también informó que, al eliminar los efectos estacionales, la actividad económica aumentó 0,7% frente a abril de 2026. En el acumulado ente enero y mayo, el ISE mostró un crecimiento de 2,8% respecto al mismo periodo de 2025. Durante esos cinco meses, las actividades terciarias aumentaron 4,3%, impulsadas principalmente por un crecimiento de 6,9% en la administración pública y servicios sociales.

Industria, construcción, agricultura y minería registraron un desempeño inferior al de las actividades terciarias durante el periodo analizado-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta
Industria, construcción, agricultura y minería registraron un desempeño inferior al de las actividades terciarias durante el periodo analizado-crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

Las actividades primarias, por su parte, acumularon una contracción de -1,1%, mientras que las secundarias reflejaron un comportamiento prácticamente estancado con una expansión de apenas 0,7%. De acuerdo con el análisis de Credicorp, el comportamiento económico observado durante este año ha estado respaldado por varios factores internos. Entre ellos menciona mayores salarios reales, niveles históricamente bajos de desempleo, un flujo récord de remesas, transferencias estatales, expansión del crédito de consumo y un gasto público sostenido.

A esos elementos se suma la lectura de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, que destacó que la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional alcanzó sus niveles más altos de la actual administración durante la recta final del mandato y en medio del calendario electoral.

El comportamiento de algunos servicios también recibió un impulso adicional gracias a la programación de actividades culturales y deportivas. Según el análisis, la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llevó a que la liga colombiana de fútbol terminara anticipadamente su calendario, generando mayor movimiento en las actividades de entretenimiento y en las apuestas deportivas durante la primera mitad del año. Tras la publicación de las cifras, los gremios empresariales manifestaron preocupación por la composición del crecimiento económico. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) señaló que “el dinamismo está siendo impulsado por el gasto público y por el consumo, lo que plantea desafíos para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo”.

Industria, construcción, agricultura y minería registraron un desempeño inferior al de las actividades terciarias durante el periodo analizado- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa
Industria, construcción, agricultura y minería registraron un desempeño inferior al de las actividades terciarias durante el periodo analizado- crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

En esa misma línea, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, afirmó: “Preocupa cada vez más la creciente dependencia del crecimiento económico de sectores como la administración pública. Como lo hemos advertido, el crecimiento está siendo impulsado principalmente por el consumo y no por la inversión, una combinación que plantea desafíos para sostener ese crecimiento en el mediano y largo plazo. El reto será fortalecer la inversión y reactivar sectores que jalonan la economía, como la industria, la minería y la construcción, para lograr un crecimiento más robusto, diversificado y sostenible en el tiempo”.

Desde la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), su presidenta María Claudia Lacouture coincidió en que el resultado debe analizarse más allá del dato general y sostuvo que la economía requiere una base más amplia para mantener un crecimiento sólido. En su declaración expresó: “Colombia no puede depender de un solo motor. El reto es pasar del crecimiento impulsado por servicios y gasto a una expansión basada en inversión, producción, exportaciones y empleo formal. Crecer es positivo. Crecer con bases sostenibles es indispensable”.

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