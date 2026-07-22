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Rafela Pimenta, agente de Gilberto Mora, habla sobre su futuro y confiesa por que decidió llevarlo al partido de Haaland

El mexicano de 17 años se dejó ver en el Noruega vs Inglaterra en Miami, arropado por su representante

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En los últimos días, se ha visto a Pimenta involucrando a Morita en un entorno lleno de figuras internacionales como Erling Braut Haaland, proyectando un salto de las tribunas a ala canchas para el juvenol. (EFE/Isaac Esquivel - Instagram)
En los últimos días, se ha visto a Pimenta involucrando a Morita en un entorno lleno de figuras internacionales como Erling Braut Haaland, proyectando un salto de las tribunas a ala canchas para el juvenol. (EFE/Isaac Esquivel - Instagram)

La presencia de Gilberto Mora en las gradas del Noruega vs Inglaterra, durante el Mundial 2026, generó sorpresa y una ola de comentarios positivos entre los seguidores mexicanos.

El joven de 17 años fue visto animando junto a la familia de Erling Haaland y bajo el acompañamiento de su agente, Rafaela Pimenta.

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El joven de 17 años acompañó a su agente Rafaela Pimenta al partido de Noruega en el Estadio Miami. (YouTube/ Erling Haaland)

Esta imagen provocó preguntas sobre el motivo de su asistencia y el rumbo que tomará su carrera tras su destacado debut mundialista. Pimenta dio detalles sobre su decisión y sobre la ruta que planea para el desarrollo de Morita en el futbol internacional.

Experiencia internacional para potenciar la formación de Gilberto

De acuerdo con la propia Rafaela, su estrategia consiste en exponer a sus representados a experiencias que trascienden la cancha.

Invitar a Gilberto Mora al Estadio Miami respondió a la intención de que absorbiera la atmósfera de un evento internacional desde una perspectiva distinta, como parte de su formación integral.

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  • Mora convivió con la afición de Noruega y con el círculo cercano de Haaland, lo que le permitió observar desde dentro cómo se vive el futbol de alto nivel fuera del rol de protagonista.
  • La experiencia buscó fortalecer su mentalidad y ampliar sus referencias sobre las exigencias y emociones que conlleva el futbol de élite.
Rafaela Pimenta explica que su estrategia busca exponer a sus representados a experiencias que trascienden la cancha. (Instagram)
Rafaela Pimenta explica que su estrategia busca exponer a sus representados a experiencias que trascienden la cancha. (Instagram)

Pimenta considera que este tipo de vivencias refuerzan la madurez y el carácter de los jóvenes futbolistas.

El acompañamiento estratégico en la carrera de Mora

La jornada en las gradas fue significativa para Morita y su entorno. Pimenta compartió una promesa que marcó el momento: “Es la única vez que voy a mirar un partido con él en una competición donde pueda jugar”.

Según la agente, la próxima ocasión en que asistan juntos a un encuentro internacional será con Gilberto en la cancha y no como espectador.

Gilberto convivió con la familia de Haaland y con la afición de Noruega durante el enfrentamiento contra Inglaterra. (Redes Sociales)
Gilberto convivió con la familia de Haaland y con la afición de Noruega durante el enfrentamiento contra Inglaterra. (Redes Sociales)

La convivencia con la familia de Erling Braut Haaland reforzó el mensaje de confianza y comunidad que Rafaela quiere transmitirle a su representado.

De esta manera, para la agente, este acompañamiento es una excepción que responde a la convicción de que el proceso de Mora debe ser guiado con cercanía.

La mira en Europa, pero sin apresuramientos

Pese a las versiones que vinculan a Gilberto Mora con clubes como el Borussia Dortmund, Liverpool y Real Madrid, la representante mantiene firme su estrategia: “No tenemos prisa con Mora. Los equipos lo quieren, sí, pero necesitamos el sitio ideal para que crezca”.

Rafaela ha subrayado que no se le debe atribuir a Gilberto la presión de cargar el futuro del futbol mexicano. Su prioridad es consolidar una carrera sólida, equilibrando la proyección internacional con el crecimiento del jugador.

El jugador mexicano es una de las más grandes promesas del futbol azteca.
Pimenta descarta prisas rumbo a Europa pese a versiones sobre ofertas en Alemania, Inglaterra y España, priorizando el sitio ideal para su crecimiento. (IG Gilberto Mora)

En este sentido, Pimenta concluyó que el desarrollo de Mora debe ser gradual, asegurando que el joven futbolista llegue preparado y enfocado para afrontar cada reto que el futuro le depare.

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