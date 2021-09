Víctor “Latin Lover” anunció que se contagió de COVID-19

Latin Lover anunció esta tarde que se contagio de coronavirus (Foto: Instagram/@victor_latinlover)

Este 4 de septiembre, Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido como Latin Lover, notificó a sus fans que contrajo coronavirus, el popular modelo hizo este anuncio a través de su cuenta de Instagram.

“Sin darle tantas vueltas a esto les informo que di positivo a COVID” escribió luego de obtener resultado positivo a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2

En su misma publicación colocó una fotografía donde se dejó ver sentado en el gimnasio, no obstante informó que se aislaría en su hogar durante unos días.

Así es como anunció su contagio en esta red social (Foto: Instagram/@victor_latinlover)

Aunque no dio mayores detalles sobre sus síntomas, dejó en claro que la COVID-19 había llegado con cierta fuerza a su cuerpo “Por tal motivo estaré aislado un tiempo en casa, ojalá y no me pegue más fuerte de lo que hasta ahora me ha pegado!”, escribió en su publicación de Instagram.

De igual forma expresó sus intenciones de salud para los seres queridos con quienes ha interactuado recientemente y se encomendó a Dios para sobrellevar la enfermedad. Finalizó su mensaje con una frase positiva y también dirigió algunas palabras para sus fans:

Latin Lover participó como juez junto a Andrea Legarreta y Lola Cortés en Las estrellas bailan en hoy (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Dios quiera que mi familia esté bien y las personas con las que he convivido también. Tengo fe en que voy a salir adelante siempre de la mano de Dios. EL HOMBRE QUE SE LEVANTA, ES AÚN MAS FUERTE QUE EL QUE NUNCA HA CAÍDO. Sin más que decirles les mandó un abrazo y pasen un excelente fin de semana. Nos vemos pronto si Dios quiere”, apuntó Víctor Manuel en su publicación.

De inmediato sus fans y colegas reaccionaron a su fotografía y le desearon pronta salud a Latin Lover, entre los mensajes destacaron los de Luis Ernesto Franco, quien le escribió “Espero todo bien papi! Que pase rápido y no sea de gravedad! Saludos y bendiciones!”; el de Marisol González, en el que se puede leer “Que te recuperes muy pronto y sea leve amigo Dios te bendiga” y el de Jorge Salinas, quien comentó: “eres un guerrero amigo”.

Entre los mensajes de aliento de sus seguidores, un internauta señaló que tenía una gran ventaja física para afrontar la enfermedad ya que ha sido deportista toda su vida.

Información en desarrollo*