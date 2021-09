Thalía mostró los estragos en su casa de Nueva York tras inundación

Las fuertes lluvias afectaron las paredes de la casa de Thalía (Foto: Instagram/Thalia)

Hace unos días la tormenta remanente del Huracán “Ida” causó numerosas inundaciones y siniestros en varios estados del norte de Estados Unidos, lo que causó la muerte de 46 personas y enormes pérdidas materiales en Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

Thalía, quien vive en Nueva York desde que contrajo matrimonio con el empresario estadounidense Tony Mottola, fue una de las numerosas víctimas de la gran tormenta que azotó la ciudad.

A pesar de vivir en una zona residencial exclusiva en la ciudad, la cantante mexicana no se salvó de sufrir desperfectos en su hogar y pérdidas materiales, las cuales mostró a sus seguidores de Instagram en un video publicado en su cuenta oficial.

Thalía tuvo fuertes pérdidas materiales (Foto Instagram: thalia)

En el video que la cantante acompañó con su canción “Seguir”, Thalía expuso las diversas prendas de vestir que quedaron húmedas y manchadas con el lodo que la inundación trajo a su casa. Entre lo dañado, se pudieron ver numerosas piezas de calzado, entre las que se encontraban zapatillas Versace y Prada, vestidos y blusas que habían sido elaboradas exclusivamente para ella, además de diversos artículos de maquillaje.

Asimismo, la artista dejó ver cómo trabajadores quitaban un fragmento de la alfombra de su casa, la cual quedó completamente mojada; de igual manera, mostró cómo quitaron el recubrimiento de la parte interior de los muros del pasillo de su casa, pues se arruinaron con la inundación.

Thalía compartió su tristeza por la situación y mandó un mensaje a sus seguidores: “En situaciones como ésta nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe,” escribió la cantante.

La cantante mostró el momento en que su casa se inundaba Capturas: @thalia / Instagram

Después de lamentar la terrible situación que miles de personas están viviendo en estos momentos, Thalía se ofreció para ayudar a cualquier persona que lo necesite: “Nos tenemos que levantar y seguir, apoyados de la mano unos con otros. Sé que muchos de nuestros hermanos latinos se encuentran batallando con esto en estos instantes. De lo que pueda servir mi ayuda por favor déjeme saber”.

La cantante mostró hace unos días cómo su casa se inundaba poco a poco, bajo los gritos de “¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!”, Thalía compartió en sus redes sociales lo ocurrido en tiempo real.

Los usuarios de las redes sociales soltaron duras críticas en contra de la artista, pues afirmaron que su risa quedaba fuera de lugar, aunque ella afirmó que estaba tan nerviosa que no pudo evitar reírse.

Thalía cumplió 50 años y lo celebró con su familia Foto: Instagram/@thalia

De igual manera, criticaron su forma de hablar inglés, pues mezcló palabras y expresiones propias del español mientras describía lo que estaba viviendo. y algunos más, la recriminaron por “exagerar”, pues argumentaron que la cantante tiene seguro que cubrirá los gastos, por lo tanto la cantante no sufriría pérdidas económicas.

Thalía celebró su cumpleaños número 50 hace poco más de una semana con un festejo en su yate privado acompañado con arreglos de globos y una sorpresa de fuegos artificiales desde una isla en Nueva York.

Mediante sus redes sociales, la cantante compartió el siguiente mensaje con sus seguidores: “50. Y así vivo mi vida ‘sin-cuenta’ de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”.

