MasterChef Celebrity: quién sería el cuarto concursante eliminado del programa

Cada semana, la tensión en este programa de cocina aumenta pues ya han sido eliminados tres integrantes, como la expectativa de sus fans es muy alta, algunas personas en redes sociales crean cuentas específicamente para difundir supuestos adelantos de MasterChef Celebrity Esto también ocurre con las temporadas de Exatlón o Survivor México.

Cabe aclarar que se desconoce el origen de estos spoilers y si bien algunas veces los rumores “aciertan”, se trata de información no confirmada por la televisora que podría ser simplemente una coincidencia.

De acuerdo con diversas páginas de spoilers, el cuarto concursante eliminado podría ser William Valdés, los pronósticos ya habían apuntado a este participante desde la semana pasada, sin embargo fue Matilde Obregón quién dejó la competencia el 3 de septiembre, su error fue equivocarse haciendo mole ya que le puso manteca de más.

William Valdés tiene 27 años y actualmente es conductor de Venga la Alegría, por lo que se dijo feliz por representar al matutino de TV Azteca en este nuevo reto de cocina.

No obstante, en el capítulo anterior lo tundieron en redes por una supuesta manipulación, ya que cuenta constantemente algunos momentos difíciles de su vida y algunos internautas creen que no se enfoca lo suficiente en cocinar.

En este tercer capítulo se vivieron otros momentos tensos, pues algunos artistas se mostraron especialmente emotivos al preparar mole, un plantillo tradicional en la cocina mexicana. Fue el caso de la cantante Aída Cuevas, la venezolana Alicia Machado y el cubano William Valdés.

Este último contó a las cámaras que su madre actualmente vive en los Estados Unidos, en donde se dedica a limpiar casas: “Mi sueño es que mi mamá ya no limpie casa, mi mamá limpia casas en Estados Unidos”, contó.

Este detalle no fue bien recibido por los seguidores del programa, quienes se dijeron cansados de la “manipulación” de William. Al respecto, el también exconcursante del concurso de canto de Venga la Alegría, Quiero cantar, respondió en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Twitter, William escribió: “Mucha gente no me entiende y lo acepto, no saben lo que es estar solo en un país luchando por mi familia. Tengo un chingo de defectos, ¡pero la gente no es perfecta! Así es la vida. Yo solo quiero hacer las cosas bien. Bonita noche y nos vemos la próxima semana en MasterChef”.

El tuit del actor causó reacciones divididas. Aunque hubo quien se sintió inspirado por las palabras de William, también hubo quien calificó de “berrinche” la actitud de Valdés durante el programa.

“Esa no es una justificación para que seas odioso y berrinchudo, habemos muchas personas luchando por nuestras familias, no eres el único ni el primero, ni el último en irse a otro país a buscar un mejor futuro. Te falta humildad, y esa se debe tener estés donde estés”, respondió un usuario al mensaje de William.

En el tercer episodio del reality de cocina más famoso del momento MasterChef Celebrity se vivió una polémica eliminación, luego de que José Joel continuará en el programa y Matilde Obregón fuera la eliminada de la noche.

En redes sociales, los espectadores del reality reaccionaron a esta eliminación y abundaron los usuarios que opinaron que la elección de los jueces fue injusta. Por ello, cientos de internautas explotaron su creatividad con decenas de divertidos memes sobre lo ocurrido.

MasterChef Celebrity se transmite los viernes a las 19:30 horas. Los fans de esta competencia gastronómica pueden visualizar Azteca Uno en el canal 101 de las compañías de servicio Izzi, Dish, Star TV, Sky y Megacable; sin embargo los usuarios de Izzi podrán optar por el 801 para la señal de alta definición; aunque también puede disfrutarse a través de internet en el sitio web oficial de TV Azteca o de la aplicación TV Azteca en vivo, que se puede obtener de manera gratuita.

