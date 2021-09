Lyn May llamará a uno de sus gemelos “Gustavo Adolfo Infante” y descartó el nombre “Belinda” para el otro bebé

Lyn May nombrará Gustavo Adolfo Infante a uno de sus hijos(Foto: Cuartoscuro)

El polémico supuesto embarazo de Lyn May con Markos D1 ha generado muchas preguntas desde que dio a conocer la noticia, ya que primero dijo que era falso y después dio a conocer que en realidad se trataban de gemelos. Sin embargo, en esta ocasión, la vedette sorprendió aún más al revelar que uno de los nombres que llevará alguno de sus hijos será “Gustavo Adolfo Infante”.

Fue desde un encuentro que tuvo con los medios, donde Lyn May mencionó que uno de sus hijos tendría el nombre del conductor de El Minuto que cambió mi destino. Además, ante la propuesta de su pareja de que otro de los bebés se llamara como la intérprete de Muriendo Lento, la negativa fue rotunda.

“No, Belinda ni m*dres”, señaló la vedettte.

Así, durante el programa De Primera Mano Gustavo Adolfo Infante se mostró soprendido ante la declaración de “su comadre” y remarcó que ese sería el nombre del menor, pero que el apellido sería D1, pues él no era el padre del próximo bebé.

La vedette dijo que espera dos gemelos (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Respecto a los duros cuestionamientos que se le han hecho a Lyn May respecto a sus nulos cambios físicos ahora que está embarazada, ella dijo que a diferencia de otras mujeres, su cuerpo se modificó en otras partes.

“Son gemelos, va bien el embarazo, mira cómo ya anda la panza. Es que a mí se me van los embarazos para las nalgas, no me crece la panza, me crecen las nalgas”, sentenció.

Recientemente, después de anunciar el sexo de su bebé, Lyn May volvió a causar controversia al revelar que podría estar esperando gemelos a sus 68 años.

“Estoy muy bien, muy contenta, trabajando. Además contenta porque a mí me gustan mucho los niños. Va tan deprisa que parecen gemelos, dijo el doctor. Yo sé que no es fácil, si ya tuve tres, imagínate, y tenía 13 años cuando empecé”, confesó durante una entrevista con Sale el Sol.

Esta noticia no sólo resulta controversial, sino también sorprendente, porque ha destapado pasajes de la vida de la vedette que nunca había explorado tan abiertamente, como su primer embarazo, que ocurrió a los 13 años.

La vedette argumentó que Markos, el padre de sus gemelos, aún es muy joven y no está relacionado con el mundo del entretenimiento. (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

La madre de Lyn May, según la también cantante, es una mujer que se encarga de proveer cuidados durante el embarazo y el parto, pues se especializa en ello. “Ella es la que me checa todos los días, a ver cómo está, cómo vienen. Ella, pues se llaman parteras, trajo muchos niños al mundo”, contó para el programa matutino.

Liliana Mendiola, como se llama en realidad, aprovechó para mandarle un mensaje al público. “Les quiero decir que Dios los cuide, que ojalá que no les pase nada en esta pandemia, les mando muchas bendiciones a todos; a los que me tiran, a los que no me tiran, a los que se burlan, a todos”, expresó.

“Tras sostener la declaración e incluso haber presentado en sus redes sociales el presunto ultrasonido de sus bebés, pues aclaró que serán gemelos, Carmen Salinas fue cuestionada al respecto y aseguró que la famosa vedette acapulqueña de ascendencia china está jugando con el público.

“No me preguntes sobre esa cosa, por favor. No hombre, y ustedes que se lo creen también. Cómo juega con ustedes”, opinó la famosa “madrina del medio de los espectáculos” en un encuentro con la prensa.

