“Cómo juega con ustedes”: Carmen Salinas opinó sobre el embarazo de Lyn May

Lyn May y Carmen Salinas fueron amigas en el pasado (Foto: Cuartoscuro)

Hace unos días, Lyn May conmocionó al mundo al anunciar que está esperando un bebé a sus 68 años de edad, lo que la convertiría en caso de dar a luz, en la mujer más longeva del mundo que ha terminado un embarazo con éxito.

Carmen Salinas, con quien Lyn May ha sostenido una guerra de declaraciones, opinó lo siguiente cuando se le preguntó acerca del tema: “¿Sí me quieres peloncita?”, preguntó a la reportera de Suelta la Sopa que la cuestionó y continuó: “Bueno, entonces no me preguntes sobre esa cosa, por favor. Nombre, y ustedes que se lo creen también. Cómo juega con ustedes”, dijo la actriz.

Lyn May y Carmen Salinas fueron grandes amigas en el pasado, pero debido a recientes declaraciones de la vedette, la relación entre las dos se deterioró.

Lyn May afirmó que Carmen Salinas se volvió elitista (Foto: Instagram/@carmensalinas_56)

Cuando Salinas comenzó su carrera política como diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, Lyn May afirmó que cambió su actitud con respecto a las personas que se encuentran fuera del ambiente político:

“Cuando se metió a la política que fue ya senadora o diputada, quiere ser Presidenta de la República y eso, ha cambiado mucho. Es elitista, ya estoy muy abajo, entonces anda con puros políticos de amiga y eso es lo que pasa”, afirmó la vedette.

Horas después de las declaraciones, Carmen Salinas subió una imagen a su cuenta de Instagram donde exhibió una tarjeta con la siguiente leyenda: “Carmen, mucho éxito como siempre. Te lo mereces. Soy tu amiga sincera de toda la vida. Tenemos Carmen para muchos años. Te quiero”, la cual estaba firmada por Lyn May.

Carmen Salinas pagó por una importante cirugía de Lyn May Fotografía Instagram carmensalinas_56

Carmen acompañó la imagen con un mensaje donde indicó que tiene el hábito de guardar notas que le han entregado al lado de los regalos que ha recibido a lo largo de su vida.

Asimismo, la actriz escribió sobre los favores que le ha hecho la vedette, pues contó que le pedía ayuda a Lyn May para aumentar el número de piezas en sus colecciones personales: “¡Pero si le pedía brillantitos y vajillas! Como ella sabía que yo colecciono vajillas y tengo algunas alhajas”.

También contó los favores que había hecho por su amiga, al afirmar haber pagado por la cirugía en la que le retiraron de la cara el aceite de bebé y de cocina que le habían inyectado a Lyn May en una operación clandestina: “Por la amistad que siempre nos unió pagué la cirugía que le hicieron en la cara para sacarle toda la porquería que le inyectaron”.

Lyn May afirma que está embarazada a sus 68 años (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Tras contar lo que había hecho por ella, afirmó que le parecían injustas las declaraciones en las que Lyn May afirmó que Carmen se había vuelto elitista.

El embarazo de Lyn May ha sido un tema polémico debido a la poca credibilidad que sus declaraciones provocan, pues en una entrevista para Venga la Alegría, la vedette negó su embarazo argumentando que era un espectáculo para la gente.

La vedette ha afirmado que ya tiene dos hijas (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

Posteriormente mostró el presunto ultrasonido de su próximo hijo y afirmó que se trataba de un varón, lo cual negó más adelante cuando dijo que todavía no conocía el sexo de su bebé.

En entrevistas siguientes, Lyn May dijo que estaba embarazada de mellizos, lo cual no coincidía con el ultrasonido individual que había presentado anteriormente, por lo que se arrepintió de sus declaraciones y confirmó que sólo espera un bebé.

