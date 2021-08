“Me tiene en estado de pregunta”: Markos D1 se sinceró sobre el embarazo de Lyn May

Markos D1 nuevamente se pronunció respecto al supuesto embarazo de Lyn May y aseguró que él tampoco tiene respuesta a todas las dudas que se desataron con la noticia (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Pese a que hace unos días se rumoró que Markos D1, el supuesto padre del bebé que espera Lyn May, pediría a la vedette una prueba de paternidad de su hijo, hoy el cantante aseguró que sólo está a la espera de las cosas buenas que puedan pasar durante el embarazo.

El cantante compartió que él se enteró que Lyn May espera un hijo que podría ser de él gracias a las redes sociales, pues a pesar de que tiene una “relación especial” con la vedette, ella no le comunicó la noticia de forma privada.

“Tenemos una relación especial, no tenemos una relación de pareja, pero a veces cosas pasan y yo me enteré del embarazo al igual que ustedes, a través de las redes”, dijo Marko D1, sin embargo, comentó que no se enfocará en lo negativo, incluidas las burlas y críticas que han recibido desde que se dio a conocer la noticia, pues Lyn May siempre actúa intentando hacer que su público se divierta.

La vedette no ha anunciado si es verdad o no su embarazo, algo que su pareja tampoco sabe (Foto: @vengalaalegriatva/ Instagram)

El joven agregó que hace unos días salió a comer con la vedette y no dudó en preguntarle si su embarazo era real, pero no consiguió una respuesta contundente, sino que Lyn le aseguró que pronto revelará el sexo de su futuro bebé.

Aunado a ello, agregó que él sólo quiere saber el sexo del hijo que espera la también actriz, pues necesita prepararse y, pese a los rumores, compartió que él piensa que es verdad la noticia porque conoce a Lyn May y en esta ocasión está actuando como toda mujer embarazada, aunque a veces duda.

“Ayer, Lyn casi nunca come, y estaba como muy de antojos, entonces si la veo como un poco más subidita de peso, a (como estaba) la última vez que la vi, entonces no sé, puede ser la pandemia, pueden ser muchísimas cosas. Al igual que ustedes, a mí me tiene en este estado de pregunta si sí está embarazada por su edad, por muchas cosas”, dijo.

Lyn May usó esta fotografía para da a conocer su supuesto embarazo (Foto: Instagram/@lyn_may_)

El cantante dijo que no quisiera pedirle una prueba de embarazo a la actriz, pues es una persona en la que confía mucho y no piensa que habría alguna razón para que mienta acerca de la paternidad de su bebé, pero si la relación se llegara a complicar, quizás sí tendrían que someterse a la prueba.

Agregó que también estaría dispuesto a hacer un test de ADN si es que el público sigue pensando que es mentira que Lyn May tuvo un hijo, si es que lo tiene.

Markos también dijo que, al hablar seriamente con Lyn de nombres para ponerle al bebé, el primero en la lista es Gustavo, por Gustavo Adolfo Infante, mientras que, si es mujer, podría ser Belinda.

Las declaraciones de la vedette sobre su supuesto embarazo constantemente se han visto cuestionadas debido a que en un principio desmintió la noticia, pero después aseguró que estaba esperando a un varón y mostró un ultrasonido.

Lyn May y Markos D1 podrían llamar a su bebé Gustavo, si es varón, y Belinda, si es mujer (Foto: Instagram/@lyn_may_)

A los pocos días nuevamente se contradijo diciendo que en realidad esperaba mellizos, para nuevamente negarlo y confirmar que está esperando a sólo un bebé.

Si es cierto que Lyn May espera un hijo, ella se convertiría la mujer más lonjeva en dar a luz, aunque aseguró que no es la primera en su familia, pues su madre también habría dado a luz a una avanzada edad. “Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años, es compositor, toca la guitarra y es muy talentoso; todas las mujeres costeñas somos así, somos muy calientes”, dijo en entrevista para Suelta la Sopa.

