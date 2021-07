Ingrid Coronado en Tv Azteca: así la captó Pedrito Sola

En 1994 Ingrid unió al grupo musical "Garibaldi" sustituyendo a Patricia Manterola. (Fotos: Instagram @ingridcoronadomx / @tiopedritosola)

Ingrid Coronado es reconocida por sus trabajos como conductora en diferentes programas de entretenimiento como Tempranito, La Academia y su participación más recordada en Venga La Alegría; aunque en estos momentos está lejos de las pantallas, ha demostrado que mantiene una excelente relación con sus excompañeros y la tarde de este miércoles, Pedro Sola compartió una foto a lado de ella en Tv Azteca .

Fue a través de la cuenta oficial de Twitter del conductor de Ventaneando donde compartió la imagen y reveló que se encontraban en las instalaciones de la televisora del Ajusco. “Hoy tuve una de las mas agradables sorpresas que da la vida, encontrarme a mi amiga @ingridcoronado en @Azteca. Está mas hermosa que nunca”.

Esta fue la fotografía que compartió Pedrito Sola junto a su excompañera Ingrid Coronado (Foto: Twitter/@pedrosola)

La imagen cuenta con cerca de 400 “Me gusta” y diversas respuestas, donde los tuiteros destacaron la belleza de la conductora y pidieron que Ingrid regresara a la televisión con un programa nuevo. “¡Ella debería estar todas las mañanas en la pantalla de Azteca en un programa nuevo! Guapísimos”, “Muy guapa y muy profesional, de verdad que sería bueno que fuera conductora de un buen programa de Azteca”, “ojalá la veamos pronto en pantalla se extraña mucho la güerita”, “Se le extraña en la televisión”, son algunos tuits dedicados a la cantante.

Actualmente tiene un espacio en la radio que conduce a lado de Tamara Vargas llamado Ingrid & Tamara. En una entrevista para TvyNovelas aseguró que se arriesgó por este nuevo espacio y le ha fascinado.

La compositora se separó de Fernando del Solar en 2015 (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

“Ha sido algo que no había hecho en mi carrera. Me he caracterizado por arriesgarme y hacer cosas diferentes, y la radio lo es, aunque no pensé que lo fuera tanto: los contenidos son muy distintos, y la forma de hacerlos también [...] Ha sido un gran descubrimiento, una gran sorpresa. Estoy feliz. Es de lo que más me ha gustado de toda mi carrera”, confesó.

Al preguntarle si volvería a la televisión pronto, Ingrid no se cerró a la posibilidad de hacerlo, pero dijo que su retiro de las cámaras fue porque era algo que ya no le agradaba “Al final, cuando tomé la decisión de retirarme un tiempo de la tele fue porque esa exposición me tenía cansada, intoxicada… Realmente no me estaba haciendo nada bien. Para que la vida valga la pena, una debe dedicarse a lo que le gusta y estar bien, y yo ya no lo estaba, por lo que tomé la decisión de retirarme con la intención de regresar, pero haciendo algo diferente”, aseguró la conductora.

De acuerdo con Alex Kaffie, la actriz regresaría a la televisión con una serie producida por la cadena HBO (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Coronado dejó en claro que no quería volver para hacer lo mismo “Hacer algo diferente; un matutino o un reality ya lo hice, fue increíble y lo disfruté mucho [...] Me gustaría un programa que tenga que ver con la música”.

Cuando Ingrid se fue de Venga la Alegría tuvo varias ofertas en otros programas, incluso en mayo de 2019 apareció en el programa Hoy como invitada especial ya que no tenía un contrato de exclusividad, en esa ocasión la conductora presentó su libro Simón y el sauce llorón, un cuento que trata de explicar a los niños el divorcio. Una semana anterior a su asistencia al matutino, Coronado ya había sido vista en Televisa, pues acudió al programa Intrusos donde también promocionó su escrito. A través de Instagram stories, la presentadora reveló que había recibido varias invitaciones para acudir a programas de tv, aunque no reveló cuáles.

Ingrid dijo estar contenta de haberse encontrado con amigos en el programa "Hoy" (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Ingrid ha rechazado las ofertas porque estaba decidida a descansar. “En este tiempo de descanso me puse a leer, a estudiar, a trabajar muchísimo en mí, y hubo cierta evolución de lo que ahora me gusta, y no llegaba ese proyecto televisivo que estaba esperando, algo diferente a lo que venía haciendo. Las ofertas siempre eran muy parecidas”, dijo para TvyNovelas.

