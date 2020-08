Ingrid Coronado se arriesga al cambio: ahora conducirá un programa de radio en MVS

(Foto: Instagram de Ingrid Coronado)

Después de varios meses alejada de los medios de comunicación tradicionales, Ingrid Coronado no le teme al cambio y ahora volverá encabezar un un programa de revista, pero en esta ocasión se alejará de la televisión para transmitir desde el lunes y por MVS Radio, el programa Conectadas, al lado de la reconocida locutora, Tamara Vargas.

La conductora, que hasta ahora se había dedicado a proyectos publicados en redes sociales, anunció con bombo y platillo que el próximo 31 de agosto estrenará la emisión Conectadas, dedicado a abordar diversas temáticas, como sexualidad, nutrición, familia, relaciones de pareja, espectáculos, temas de actualidad, historias de vida, entre otros.

“Hemos hecho una selección de especialistas espectaculares y estaremos de 10 a 12 de lunes a viernes. Estoy feliz porque podré estar muy cerquita todos los días, así que estaremos armando una comunidad muy rica y seremos una enorme familia que estoy segura que nos ayudará porque yo estaré aprendiendo, ustedes estarán aprendiendo, todos estaremos aprendiendo y seremos mucho más felices”, dijo Coronado en una transmisión por su cuenta de Instagram.

Ingrid Coronado regresa a los programas de revista después de haber abandonado Venga la Alegría de TV Azteca en 2018 y lo hará en compañía de la locutora Tamara Vargas, quien ha estado en la industria por 20 años y que por 16 años estuvo al frente del morning show radiofónico Ya párate.

Foto: Ingrid Coronado/Youtube.

“Ya les había comentado que venía un proyecto, no que sea diferente, pero sí que muestre mi evolución, mi desarrollo porque he estado cultivándome de otra manera, pero sin dejar mi esencia que me sigue. Y ahora combinado contigo, porque Ingrid y yo hemos encontrado conectores de vida, conectores muy importantes y que nos hacen crecer y que creo que por eso la vida nos puso en este punto a hablarle a la gente”, destacó la locutora.

“Es importante que sepan que este programa lo estamos creando para ustedes, así que vamos a estar en mucha comunicación, estaremos pidiéndoles que nos digan qué les gusta, qué no les gusta, de qué les gustaría más. Es importante que seamos amigas, amigos, porque es un programa para hombres y mujeres... todas las personas queremos estar mejor, queremos tener mejores relaciones personales y nosotros tenemos a las personas que nos van a enseñar para que podamos lograrlo”, añadió Coronado sobre su nuevo trabajo que ya inicia la próxima semana.

Ambas personalidades expresaron su felicidad por comenzar este proyecto y pidieron que les den la oportunidad de conocerlas en esta faceta.

Ingrid Coronado explicó que las primeras transmisiones las harán desde la Ciudad de México, pero después será su compañera quien hará su parte a distancia, ya que vive en Veracruz.

(Foto: Instagram de Tamara Vargas)

Tamara Vargas tiene una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento, especialmente en radio, aunque también ha incursionado en televisión, conducción de eventos, teatro y doblaje.

Su trabajos más largos han sido al frente de Ya párate y De película en la radiofusora internacional Los 40, donde también condujo Latitud 40 y Básico 40, emisiones transmitidas para ocho países.

Apareció por dos años en Otro Rollo al lado de Adal Ramones. También tuvo la oportunidad de participar en otros programas de Televisa: Qué madre tan padre y Me caigo de Risa.

Por su parte, Ingrid Coronado se ha consolidado como unas conductoras de Tv más queridas de México. Ha aparecido en Sexos en Guerra, Tempranito, La Academia y Venga la Alegría, programa matutino que ella misma promovió en TV Azteca en 2006 y aún continúa al aire.

Desde que abandonó la televisión, se dedicó a varios proyectos personales publicados a través de redes sociales, especialmente aquellos que le generaran un aprendizaje y superación personal.

