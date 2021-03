Por qué Ingrid Coronado se retiró de la televisión; así dio a conocer sus motivos

Ingrid abandonó su lugar en Venga la Alegría y desde entonces dio un giro a su carrera (Foto: Ingrid Coronado/Youtube.)

Ingrid Coronado es recordada por su lugar como una de las conductoras de televisión más queridas en México. Aunque estuvo en programas importantes de Tv Azteca como Tempranito y La Academia, es más reconocida por ser una de las estrellas de Venga la Alegría. Hoy, a poco más de dos años de su salida del matutino y la televisión en general, Coronado ha estado comprometida con su trabajo en otros lugares.

Ahora, en entrevista para el medio TvyNovelas, la ex-presentadora de televisión se sincera más sobre su retirada de la pantalla chica. Hasta el momento, Coronado ha declarado que se siente muy contenta de contar con su espacio en la radio. No hay que olvidar que apenas en agosto del año pasado hizo su debut en un programa de revista que conduce al lado de la reconocida Tamara Vargas.

Ahora que ya lleva unos cuantos meses en la radiodifusora, Ingrid puede comparar mejor cómo ha sido su experiencia en su nuevo programa con lo que solía hacer en televisión. De acuerdo con ella, una enorme diferencia que halla es la importancia que la radio le da a los contenidos y no al rating. Es decir, ahora no tiene que preocuparse tanto por cómo va vestida y si se ve bien, como por lo que dice en el micrófono.

Mencionó que irse de la televisión significaba una búsqueda por hacer cosas diferentes donde se sintiera más libre (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

Al cuestionarle si era posible que volviera a la televisión pronto, Ingrid no afirmó ni negó nada, mas no se cerró a la posibilidad de hacerlo en el futuro. Así, expresó el motivo por el que se salió de ese mundo en primer lugar: “Fue porque esa exposición me tenía cansada, intoxicada”.

Por otra parte, al referirse a las condiciones con las que volvería a la televisión, la locutora de 45 años resaltó que no quería volver para hacer lo mismo. Cabe destacar que cuando Ingrid se fue de Venga la Alegría tuvo varias ofertas en otros programas, mismas que rechazó porque estaba decidida a descansar.

Así, dijo que buscaba propuestas innovadoras donde pudiera explotar lo que ha aprendido en estos últimos meses. Mencionó cierto interés por hacer un programa relacionado con la música.

Algo que parece gustarle más de la radio es que la audiencia le da más importancia a lo que dice que a su aspecto físico (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

Ya desde hace tiempo, Ingrid cuenta con su propio canal de YouTube, mismo en el que habla de contenidos varios como autocuidado, alguna que otra entrevista con otros famosos o varios donde la conductora hace sus reflexiones sobre la vida. En la actualidad cuenta con poco más de 31 mil suscriptores.

Coronado había mencionado ya un poco de su salida de la tele. En alguno de los videos que ha subido en su plataforma explicó que quería descansar de los reflectores y que quería pasar más tiempo con sus hijos. “Quería encontrar mi felicidad y no regresé porque le encontré”, expresó en esa ocasión.

Otra cosa de las cosas que mencionó fue el objetivo que tenía con su canal. Ingrid pretendía presentarse como una nueva versión de sí misma que “tiene muchas cosas más que compartirles. Quiero ayudar a muchísimas personas a través de las experiencias que tuve”.

Desde hace tiempo es conductora de un programa de radio de revista al lado de la reconocida locutora Tamara Vargas (Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

Respecto a su programa de radio, ya desde el 31 de agosto de 2020 estrenó Ingrid y Tamara a través de la señal de MVS. Es un programa de revista transmitido de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del día y donde tocan temas varios como sexualidad, nutrición, amor y espectáculos.

Cuando dio el anuncio de su nueva faceta, Ingrid no pudo esconder su emoción. A través de una transmisión que hizo en su cuenta de Instagram, la presentadora explicó de qué iba este nuevo programa: “Estoy feliz porque podré estar muy cerquita todos los días, así que estaremos armando una comunidad muy rica y seremos una enorme familia que estoy segura que nos ayudará”.

SEGUIR LEYENDO: