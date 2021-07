Jorge Falcón aseguró que está listo para retirarse de los escenarios

Jorge Falcón egresó como cirujano-dentista pero prefirió la comedia (Foto: Francisco Guasco/Cuartoscuro)

El comediante Jorge Falcón fue invitado al programa de Montse & Joe junto a Sergio Corona y Nora Velázquez. En el late night show el actor reveló que en aproximadamente dos años se retirará de los escenario y también explicó los motivos por los que ya no seguirá ofreciendo sus shows.

El guerrerense destacó que su carrera como artista tiene más de 50 años y que después de tantos shows está agotado. “Voy a cumplir 50 años de carrera, quiero despedirme bien de mi público, estoy bajando del escenario y yo creo que en un par de años le doy las gracias a dios, a la vida y a mis seguidores [...] la verdad ya me cansé, las giras son terribles, comía mal y no dormía”, detalló.

El comediante se presentará el 7 de agosto e el Microsoft Theater, en Los Ángeles (foto: Facebook/Jorge Falcón)

Ante el cuestionamiento de qué hará con su vida después de dejar la comedia, Falcón aseguró que tiene otros trabajos para sostenerse económicamente. “Me dedico a otras cosas a otras chambitas muy buenas; desde hace 35 años me dedico a los bienes raíces”.

También dejó claro que otro de los motivos era su familia. “Necesito vivir, mi familia necesita de mi, mis nietos y mis hijos; yo les hice mucha falta porque trabajé muchísimo. Hubo un año en que tuvimos 140 lugares visitados, en toda la República y Sudamérica. Imagínate en un tren de vida así, yo no vi crecer a mis hijos en realidad”, confesó.

El comediante participó en el programa "Sábado Gigante" (foto: YouTube/Unicable)

Sergio Corona le sugirió al comediante que en lugar de hacer esas 140 representaciones al año, solo hiciera 30 0 40 para que “no desperdiciara su talento”, pero Falcón no lo ve necesario. “Fíjate que no, estoy muy feliz con todo lo que he hecho, he escrito tres libros y he trabajado mucho y te vuelvo a repetir, hay que vivir”.

Jo Jo Jorge Falcón asistió al programa con un cambio de look radical, pues ya no tenía su distintivo cabello largo y alborotado por lo que prefirió un peinado más ligero y corto. “Le di una podada a mi cabello para mejorar, tengo un mes que me rapé y me injerté cabello” y detalló que una de las secuelas por su contagio de COVID fue la caída de cabello.

En el programa mostraron una fotografía del actor junto a Armando Manzanero y el artista comentó que todos le han dicho que con su nueva apariencia se parece mucho al intérprete de Somos Novios. “La otra vez hice un Facebook Live y la gente me decía: ´¿señor Manzanero cuándo revivió? y empezaron a joderme”.

Jorge Falcón y Armando Manzanero (foto: Instagram/jojojorgefalconoficial)

Falcón ha realizado una gran cantidad de presentaciones y en el programa En Sus Batallas reveló que ha ofrecido shows para políticos e incluso para grupos de crimen organizado. “Me ha tocado convivir con los políticos, porque también me llevan, por lo mismo que saben que no los ofendo, no me meto con ellos, me llevan a sus posadas, trabajé en algunas posadas de senadores y de diputados”.

“He caído sin querer dos veces en fiestas muy difíciles, las he sacado adelante, no he pedido fotos con nadie, y me cuido cada vez más, no porque no deba hacerlo, no es que me junte , pero a veces caes en el engaño. ‘Oye, una fiesta para una familia’, ah le llegas y empiezas a ver armas arriba y en todos lados y dices, ‘de qué se trata’, ‘es que es fulano de tal, pero no hay problema’, ya estás ahí y comienzas: ‘qué pasó familia’. Nos contrataron normalmente, con contrato y todo, no sabes.

Jorge Falcón se contagió de COVID-19 en octubre del año pasado (Foto: Cuartoscuro)

“[...] Eso fue en Reynosa, por ahí, y ya me regresé tranquilo, porque con ellos he tenido lamentablemente o afortunadamente buenas situaciones, he terminado bien, me pagan y se acabó. No es mi giro ni nada de eso, yo respeto lo que hacen, que está bien, que está mal, ya la historia lo juzgará porque a veces no puedes juzgar”, finalizó el comediante.

