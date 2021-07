Hijo de Cepillín reveló quién le gustaría que interpretara a su padre en su bioserie

Una de las últimas voluntades de Cepillín fue que le dieran el último adiós sin que le pusieran su maquillaje de payaso (Foto: Instagram/@cepillintv)

El lunes 8 de marzo de este año se anunció la muerte de Ricardo González, mejor conocido como Cepillín. En una entrevista retomada del periodista Eden Dorantes, Ricardo González Jr. habló de los proyectos que el actor y cantante dejó pendientes, entre estos un museo y una serie, y aprovechó para confesar qué actor le gustaría que interpretara a su papá.

El comediante reveló que para su gusto, Kuno Becker sería el actor ideal para interpretar a su padre, y para protagonizar la adolescencia de El payasito de la tele dijo que su hijo Cepillín Jr. sería el ideal. “Pues lo que es su etapa de adolescente sería Ricardo mi hijo, que es igual a su abuelo y me encantaría que en adulto fuera Kuno Becker, es un gran amigo y es un gran actor, me gustaría; le quedaría súper bien”, comentó Ricardo Jr.

Ricardo González Jr. aseguró que hay muchas cosas por contar sobre el comediante infantil (Foto: YouTube/cringevision)

Aunque aclaró que por el momento el proyecto está suspendido porque no hay inversionistas y necesitan una gran cantidad de dinero, además de que hace poco volvieron a sus shows. “Teníamos como un año y medio sin trabajar, nos hablaron todos los empresarios de la República Mexicana y no hemos parado”, comentó.

Ricardo Jr. se fue en contra de las personas que han hecho comentarios negativos contra su padre después de que falleciera y no en vida. “Tengan pantalones muchachos, por ejemplo, uno de La Cotorrisa, dijeron que mi papá era un amargado; él es un muchacho joven no le toco vivirlo desde siempre, mi papá no fue así, era auténtico, con pantalones y era una buena persona”.

Cepillin "estará presente" en los shows de su hijo como un holograma (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO)

También recordó la vez que Chucho Gallegos se fue contra Cepillín. “Le tiró muy duro en una revista cuando recién falleció y dices ´¿para qué lo haces?´” y dijo que mejor debería destacar la ayuda que le dio el intérprete de Bosque De La China. “por qué no habló de cuando lo ayudo, cuando no tenía trabajo, le pidió una actuación y mi papá le dio el 100 por ciento”, argumentó.

Siguiendo la misma línea agradeció todo el apoyo que ha recibido de otros artistas. “Estoy muy agradecido con Angélica Vale y Angélica María que realmente me apoyaron (realizaron una colecta para apoyar a la familia del payaso) y sí, ese dinero que se liberó hace quince días, se le dio a mi mamá y yo soy el más feliz que ya lo tiene en mano”, destacó.

Ricardo González Jr. y sus hijos seguirán el legado de más de 50 años que dejó Cepillín (Foto: Instagram/@cepillintv)

Cepi reveló que su papá no había dejado en escrito su herencia, pero que todo quedó resuelto. “Mi papá se preocupó, pero ¡no había hecho testamento! se tardó, dijo ´no, yo ya le di en vida a mis hijos´, pero tenía que dejar todo en regla y sí lo hizo, yo no sabía que era todo un proceso, pues también se checó que no hubiera otra familia, y no, no hay”, aunque no quiso mencionar quién tiene todos los derechos de Cepillín.

En la misma serie de preguntas y respuestas detalló que han tratado de seguir adelante después de la muerte de Ricardo González, pero hay días donde su ánimo decae. “Estamos echándole ganas, el show debe continuar, hay días que a mi mamá le pesan mucho, pero también a mi, a mis hermanos y a todos. Entre nosotros nos estamos arropando”.

Cepi permitió que los fans se despidieran de su padre en su funeral (Foto: AP Photo/Marco Ugarte)

También confesó que sus hijos seguirán el legado de su abuelo, pero seguirán con sus estudios. “Ahora se unen mis dos hijos y era un proyecto que ya se había estado elaborando cuando ellos participaron con mi papá, abrieron varios shows para él. Ahora ellos seguirán estudiando en línea para poder seguir en gira”, detalló.

