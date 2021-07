Sergio Mayer a Luis de Alba: “México debe hacer cosas majestuosas, no ped*rreces”

Sergio Mayer defendió la obra que él produjo Foto: Cuartoscuro

Sergio Mayer respondió a los comentarios del comediante Luis de Alba, quien criticó a su nueva obra Sie7e por ser hablada en inglés y por los comentarios acerca de su suspensión, que afirmó afectan a la comunidad del teatro en el país. El diputado sostuvo que México tiene el nivel para ese tipo de espectáculo y que la obra seguirá suspendida porque la salud del elenco y el público es lo más importante para él.

Hace unos días, Luis de Alba se lanzó en contra de Sergio Mayer al ser cuestionado acerca de sus opiniones con respecto a la nueva obra de teatro del diputado, a lo que respondió que no le agradó por diversos motivos.

“A mí no me gustó, si a la gente le satisface está bien, pero no me gustó. Nosotros no somos de los divos niños bonitos que creen que sus producciones de una obra en inglés, es una mexicana. Está medio raro eso ¿no?, mejor que la pongan en Broadway”, dijo el comediante con respecto al idioma de algunos fragmentos de la obra.

El diputado afirmó que el país debe hacer "cosas majestuosas" Foto: Infobae.

“Tiene producción, lo que no me cabe en la cabeza es cómo ponen en inglés música para lo que podría ser en español, o sea, ¿no será que ya están civilizando a la gente para que aprenda inglés?, no sé”, continuó el intérprete de “El Pirruris”.

Luis de Alba concluyó sus comentarios quejándose de las declaraciones en las que Sergio Mayer afirmó se debería suspender la obra por la tercera ola de contagios de Covid-19. Ante lo cual el comediante afirmó que sus palabras no eran las de alguien que esté en su sano juicio, porque es evidente que la pandemia ha afectado a la industria del teatro, pero lo que dijo el diputado afecta aún más a las obras y sus asistentes.

Por su parte, Sergio Mayer respondió con seguridad afirmando que su obra está en un nivel internacional, por lo que justificó el empleo de canciones en inglés.

La obra "Sie7e" fue suspendida entre rumores acerca de su interrupción Foto: Infobae.

“México se lo merece porque estamos a nivel de cualquier país para hacer este tipo de espectáculos. Los creativos mexicanos y nacionales lo merecen y qué bueno que los empresarios arriesgamos a hacer cosas positivas, cosas majestuosas, porque México debe de hacer y pensar en cosas majestuosas, no en pedorreces”, dijo el diputado acerca de su obra.

Al respecto de la suspensión del proyecto, Mayer afirmó que la salud del elenco y los asistentes es lo más importante sin importar lo que terceros digan. Aseguró que “la salud tiene que prevalecer” pues según las autoridades, en el mes de agosto se dará el pico más alto en la tercera ola de contagios de Covid-19, la cual ya ha superado a la primera con respecto a las cifras registradas oficiales.

Otras personalidades del medio artístico también han opinado acerca de la suspensión de la obra Sie7e, tal es el caso de Carmen Salinas, quien el mismo día que se anunció el cese de actividades teatrales por parte del productor Sergio Mayer y su elenco, salió a declarar acerca del tema.

Varios famosos han dado su opinión con respecto a la obra "Sie7e" FOTO: ROGELIO MORALES / CUARTOSCURO.COM

La veterana actriz publicó por medio de sus redes sociales un video donde afirmó que las autoridades no han ordenado a nadie cesar actividades en el teatro por causa del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México.

De la misma manera dijo que “el teatro que tiene público es el que va a estar abierto, el que no tiene público pues desafortunadamente van a tener que cerrar”, dando a entender que las verdaderas causas de la suspensión de Sie7e serían la escasa venta de entradas y no a causa de la actual pandemia.

SEGUIR LEYENDO: