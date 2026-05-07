Un pueblo canadiense busca convertir sus minas de carbón en una fuente de energía limpia

Una comunidad marcada por el carbón reinventa sus túneles inundados para generar energía limpia (Proyecto de Energía del Distrito de Cumberland - Universidad de Victoria)

Un pueblo canadiense que vivió décadas de la minería del carbón encontró en sus propias entrañas una nueva fuente de energía limpia. Cumberland, en la Columbia Británica, explora cómo el agua atrapada en sus túneles mineros abandonados puede convertirse en un sistema geotérmico capaz de calentar y enfriar edificios de toda la ciudad con mínimas emisiones de carbono, gracias a una colaboración con la iniciativa ACET (Accelerating Community Energy Transformation), liderada por la Universidad de Victoria, según informó la propia casa de estudios canadiense.

De acuerdo con la institución, Cumberland se desarrolló durante décadas gracias a la extracción de carbón. Desde 1888 hasta finales de la década de 1960, se extrajeron aproximadamente 16 millones de toneladas de carbón del valle de Comox, según la historiadora local en historia minera Dawn Copeman. Los barcos que partían de Union Bay transportaban el mineral a mercados tan lejanos como Japón, contribuyendo al abastecimiento de industrias globales.

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Cuando las operaciones mineras cesaron, dejaron tras de sí una extensa red de túneles subterráneos y un vacío económico duradero en la comunidad de 4.800 habitantes. Hoy, esa misma infraestructura subterránea podría transformarse en base para un sistema energético de bajas emisiones. Al respecto, la alcaldesa de la comunidad, Vickey Brown, afirmó: “Esta es una forma de resaltar la historia de Cumberland e integrarla en una filosofía de energía limpia y sostenible para el futuro”, en palabras recogidas por la universidad canadiense.

Cómo funciona la energía geotérmica de mina

Según detalló la Universidad de Victoria, el concepto se basa en una propiedad física simple: el agua que se encuentra en las profundidades de las minas abandonadas tiende a mantenerse más fría que el aire durante el verano y más cálida durante el invierno. Esta diferencia de temperatura constante puede aprovecharse mediante bombas de calor para regular la temperatura interior de los edificios, proporcionando calefacción en los meses fríos y refrigeración en los meses cálidos.

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Cumberland abandona la minería del carbón y propone sistemas geotérmicos únicos en la Columbia Británica (Proyecto de Energía del Distrito de Cumberland - Universidad de Victoria)

En este contexto, la especialista en energía geotérmica del Cascade Institute (Instituto de investigación canadiense), Emily Smejkal, describió el sistema como “un intercambiador de calor geotérmico de gran tamaño”. De acuerdo con la universidad canadiense, dado que los túneles se extienden bajo gran parte de la ciudad, el sistema podría abastecer una zona amplia con energía a bajo costo y mínimas emisiones de carbono.

Los trabajos de cartografía realizados por geólogos ya revelaron la magnitud de la red subterránea, lo que permitió a los investigadores estimar la cantidad de energía que podría generarse. El geólogo de Cumberland, Cory MacNeill, explicó que el agua de la mina existente ofrece una solución más accesible que la perforación geotérmica profunda, ya que puede compensar las fluctuaciones estacionales de temperatura sin necesidad de grandes inversiones en infraestructura.

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El proyecto piloto y sus objetivos

De acuerdo con el centro académico, los planes iniciales del proyecto Cumberland District Energy se centran en áreas clave de la ciudad, incluyendo un proyecto de reurbanización cívica con un centro comunitario, edificios municipales y viviendas asequibles, así como una zona industrial cercana al lago Comox. Dos manzanas de terreno municipal, que incluyen la oficina del pueblo, el ayuntamiento, las instalaciones de obras públicas y un centro recreativo, se ubican directamente sobre una antigua mina.

Un innovador proyecto piloto impacta a habitantes y autoridades locales. Tras décadas de extracción, las antiguas galerías adquieren un nuevo propósito social y ambiental al servicio de toda la ciudad (Freepik)

El director del proyecto ACET, Zachary Gould, remarcó que la iniciativa “no se trata solo de un sistema energético. Es una oportunidad para replantear la extracción de recursos en un pueblo que se construyó sobre principios extractivos. Este proyecto podría convertir esas ruinas de la extracción en una oportunidad y un bien común para la comunidad”.

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Impacto económico y proyección futura

Según la universidad canadiense, un sistema de calefacción y refrigeración más económico —debido al aprovechamiento de las temperaturas constantes en los túneles inundados, lo que reduce el consumo energético en comparación con los sistemas convencionales— podría hacer que Cumberland resulte más atractiva para empresas que dependen del control de temperatura, como invernaderos e instalaciones de procesamiento de alimentos. Esto generaría empleo, fortalecería la base impositiva y mejoraría la calidad de vida de los habitantes.

El proyecto no es el primero de su tipo en Canadá. Ya existen iniciativas similares en Nanaimo, comunidad canadiense con experiencia en energía geotérmica minera, en la Columbia Británica, y en Springhill, comunidad canadiense con experiencia en energía geotérmica minera, en Nueva Escocia, lo que demuestra que el concepto puede funcionar en antiguas comunidades mineras. Si el piloto inicial resulta exitoso, la extensa red de túneles bajo Cumberland podría dar cabida a un uso energético mucho más amplio.

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