“Te quiere ver el jefe”: Jo Jo Jorge Falcón admitió haber actuado en fiestas privadas de grupos del crimen organizado

Jorge Falcón dio positivo a COVID-19 el pasado mes de octubre, actualmente continúa con secuelas (Foto: Cuartoscuro)

El comediante Jo Jo Jorge Falcón, reveló aspectos pocos conocidos de su carrera y contó detalles insospechados como la vez que importantes figuras de la élite política y artística fungieron como su público cuando comenzó su carrera en bares y cafés cantantes de la Ciudad de México.

Y es que el comediante logró fama en el centro nocturno Capri, ubicado en la intersección de Juárez y Balderas, uno de los más elegantes cabarets de México, dentro del legendario Hotel Regis, pero según cuenta ‘su prueba de fuego’ fue en el centro nocturno de espectáculos El patio.

“El patio era un lugar que impresionaba, un mega lugarzazo, salía yo con mi pura guitarrita que me acompañó. (Cierta vez) yo abrí el show de Sammy Davis Junior cuando vino a México, un señor que le aprendes porque le aprendes, y me dicen ‘¿ya viste quién está afuera?’ Está don Jacobo Zabludovsky, está el gobernador de Sonora, pura gente del alto nivel político y artístico, está Alberto Cortés, en la mesa del centro, está con María Victoria, está con Resortes, ese era mi público, fue un retísimo, porque no es lo mismo a que te enfrentes al público al que estás acostumbrado a que salgas y esté la elite de ese entonces de cómicos y políticos en México”, contó Falcón al programa En sus batallas.

Falcón reveló que, luego de dar negativo a COVID-19, cada fin de semana debe recibir oxígeno mediante un tanque (Foto: Cuartoscuro)

Pese a desenvolverse en un ambiente nocturno donde la fiesta puede traer consigo vicios y juergas salvajes, Jorge Falcón admite que muchas veces estuvo cerca de las sustancias ilegales, aunque pudo sortear los ofrecimientos con una artimaña.

“Yo siempre fui equilibrado con todos, nunca fui ni drogadicto, en toda mi vida no me he puesto un cigarro en la boca, le metes a tu organismo una sustancia adictiva. La droga sí me llegó muchas veces, pero fui muy hábil para zafarme y para no caer en nada de eso. Me decían ‘mira que esto que lo otro’ y decía ‘mejor un alcohol, si quieres te acompaño con un alcohol. Y yo les decía una historia así ‘mira, yo me metí de esto y casi me muero, igual si me meto una me da un infarto y creo que estamos muy a gusto, salud’, me echaba mis vinitos, fue una forma para mí inteligente de brincarme sustancias nocivas, y he visto a muchos compañeros que se han hasta muerto, uno que cayó muerto en el escenario de un pasón, pero sí me ponía a veces unas guarapetas”, recordó el comediante.

Respecto al tipo de público que lo contrata para eventos privados, Falcón aseguró que ha sido requerido para fiestas de políticos y de personas involucradas en el crimen organizado.

“Me ha tocado convivir con los políticos, porque también me llevan, por lo mismo que saben que no soy ‘ofendente’, no me meto con ellos, me llevan a sus posadas, trabajé en algunas posadas de senadores y de diputados, y me fue bien porque como no me meto con ellos, toco puntos más bien simpáticos de la vida con ellos”.

Jorge Falcón aseguró que la pandemia no lo detiene, por lo que ya planea un show nuevo con su compañera la comediante Chabelita (Foto: Cuartoscuro)

“He caído sin querer dos veces en fiestas muy difíciles, las he sacado adelante, no he pedido fotos con nadie, y me cuido cada vez más, no porque no deba hacerlo, no es que me junte , pero a veces caes en el engaño ‘oye, una fiesta para una familia’, ah le llegas y empiezas a ver armas arriba y en todos lados, dices, ‘de qué se trata’, ‘es que es fulano de tal, pero no hay problema’, ya estás ahí y comienzas ‘qué pasó familia’ Nos contrataron normalmente, con contrato y todo, no sabes.

Y es que en su labor de atender al cliente que lo contrata, Falcón tuvo que aceptar saludar a un capo, quien se portó cordialmente con él y le ofreció protección.

“Primero eran tres personajes, los más fuertes de todo esto y cuando me dicen ‘te quiere ver el jefe’, dije ahí voy, me jaló el tipo, el guarura o como les llamen ellos, le dije ahí voy, y me dice ' lo quiere ver ahorita’ y me jaló le digo ' a mí no me gusta que me jale la gente’, me dijo ‘le estoy hablando’ y fui. La tercera vez me jaló y que voy ‘sí como no con mucho gusto, fui y saludé y era un tipo que me trató muy amable, pa’ qué te digo que estaban drogados, era un tipo muy fuerte, equis, hasta ahí, me dijo ‘gracias, lo que usted necesite aquí está bien tratado y le puedo dar unas claves para que no lo moleste nadie y le digo ‘señor, muy agradecido, espero que en su cumpleaños tenga muchos años de salud, felicidades’.

Hace unos meses, Jorge Falcón parodió a Bárbara de Regil y sus TikToks de acondicionamiento fitness (Video: TikTok)

“Era más alto que yo, de sombrero, lo abracé, los otros dos también así…y había mucha gente a un lado de él, de gorra, y ya me regresé, eso fue en Reynosa, por ahí, y ya me regresé tranquilo, porque con ellos he tenido lamentablemente o afortunadamente buenas situaciones, he terminado bien, me pagan y se acabó. No es mi giro ni nada de eso, yo respeto lo que hacen, que está bien, que está mal, ya la historia lo juzgará porque a veces no puedes juzgar”, finalizó el comediante.

