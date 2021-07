Qué hacía Alfredo Adame en Televisa tras el final de su veto

Alfredo Adame comenzó su actividad en las inmediaciones de Televisa a pocos días de anunciar su regreso (Foto: Infobae México.)

Alfredo Adame sorprendió a todos el pasado 30 de junio cuando anunció, desde las instalaciones de Televisa, que le había quitado el veto en la empresa. En esta ocasión estaba saliendo de uno de los foros pertenecientes a la televisora de los Azcárraga.

En entrevista para Edén Dorantes, el actor y conductor compartió que fue a Televisa como invitado especial para Faisy Nights, el programa liderado por el comediante Faisy y que recientemente tuvo un duro golpe luego de que se confirmara que Michelle Rodríguez, coestrella del show, dio positivo en Covid-19.

Adame expresó que fue una experiencia divertida. Sin embargo, se mencionó que tuvo un choque con Eduardo Suárez, el productor del late-night show liderado por la dupla de comediantes. Ante esto, el ex candidato a diputado federal reconoció que le “mentó la madr*” a Suárez, pero no porque se peleara con él.

Aseguró que Faisy le pagó para mentarle la madre al productor de su programa (Fotografía, Instagram @alfredoadame)

“Es que el conductor (Faisy) me pagó un cheque jugoso -ya ves que yo puro cheque jugoso- para que le mentara la madr* al productor. Y que se la miento”, explicó el polémico ex conductor de Hoy. Ya fuera a modo de broma o en serio, también compartió que ahora le sacará provecho a sus célebres insultos.

Y es que desde hace meses Alfredo Adame se hizo viral en redes sociales. El motivo tendría que ver con su peculiar forma de iniciar su campaña electoral, misma que finalizó el pasado 6 de junio con las elecciones. Ahí destacó por insultar a un conductor en la Carretera Picacho-Ajusco, a las afueras de Six Flags.

Luego de ser tendencia por este polémico comportamiento, Adame comenzó a ser blanco de memes entre los internautas y aceptaba peticiones para mentarle la madr* a quien se lo pidiera. Esto probó no ser útil para su candidatura, pues el postulante de Redes Sociales Progresistas consiguió 1,119 votos, alcanzando únicamente 0.76% de los votos.

Video: Twitter @PincheDeste

En otros asuntos, a pesar del buen recibimiento que tuvo en Faisy Nights, Adame aclaró que todavía no hay un proyecto fijo en la televisora para la que trabajó por años. No obstante, se mostró optimista al mencionar que podría probar suerte en alguna telenovela.

“Con todo agrado recibo la invitación. No ‘hard feelings’, como dicen. Sin enojos, sin rencores, sin nada y a trabajar. Lo mío, lo mío es trabajar” expresó el actor de melodrama. También explicó cómo fue la oferta que le hicieron en Televisa para regresar.

Tal parece ser que lo contactó el director de comercialización artística, Alejandro Benítez, y le pidió una reunión. En ella le ofrecieron trabajo para proyectos que están en construcción y, cuando aceptó, le entregaron la credencial para el acceso a la inmediaciones.

El actor y conductor fue vetado de Televisa en 2017 luego de visitar un programa de la competencia (Foto: Instagram/@programahoy)

Desde 2017 Alfredo Adame dejó Televisa después de que su contrato hubiera terminado y no lo hubieran llamado para seguir trabajando dentro de dicha empresa. Trascendió que la televisora lo vetó debido a que había participado en el programa de Tv Azteca El Club de Eva.

En su momento aseguró que no comprendía por qué lo sacaron de la empresa, pues él le había preguntado a los directivos si existía algún problema con aceptar la invitación de la televisora de Ajusco y todos le contestaron que no.

Respecto a su labor en el ámbito político, Adame dio a entender que ese ciclo había terminado. No hay que olvidar que, en días anteriores, declaró que, si nuevamente decide ir por una diputación, no sería en Tlalpan, sino en Coyoacán o Iztacalco.

Adame se ha caracterizado por varias polémicas tanto en su vida profesional como personal (Foto: Univision)

Por último, al ser cuestionado por los problemas de manutención que afrontaba con su ex esposa, la actriz Mary Paz Banquells, expresó que ya había cerrado ese tema y que no estaba en la obligación de pasarle dinero.

“Si ella trabaja, no tengo por qué pasarle pensión. La pensión era para Sebastián (su hijo), que ya cumplió la mayoría de edad, entonces ya no aplica. Además yo no tengo trabajo, no gano dinero”, explicó.

