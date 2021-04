Alfredo Adame arrancó su campaña entre insultos y los memes no se hicieron esperar

Alfredo Adame inició su campaña entre polémicas y gritos (Video: Milenio)

Alfredo Adame arrancó su campaña política este sábado 24 de abril en la carretera Picacho-Ajusco, de la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, entre gritos, insultos y descalificaciones contra los ciudadanos que le dedicaban claxonazos al actor.

Como candidato a Diputado federal del distrito 14 de Tlalpan por el partido de Redes Sociales Progresistas, el también conductor de televisión se aprestó a repartir volantes en la alcaldía, a las afueras del parque de diversiones Six Flags México, donde el controvertido personaje tuvo altercados con algunos ciudadanos.

En un video publicado por Milenio, se le ve al ex esposo de Mary Paz Banquells profiriendo gritos e insultos contra quienes circulaban por la vía pública: “Eres un pendejo, naco, fracasado y mediocre”, fueron las palabras que el actor le lanzó a un automovilista que circulaba a su lado.

Fue en la carretera Picacho - Ajusco donde inició la campaña de Alfredo Adame por RSP (Foto: Cuartoscuro)

Y es que a manera de claxonazos, los ciudadanos que por ahí circularon le hicieron ver que su candidatura no es bien recibida en la Alcaldía, hecho que por supuesto el actor pasó por alto, y al ritmo del tema We Will Rock You, adaptado con la frase “Vota por Adame”, el personaje dio inicio a su cuestionada campaña electoral.

Pero es que a pesar del comportamiento tan desatinado por parte del candidato, Adame aseguró que tiene el apoyo de los ciudadanos de Tlalpan, pues a su decir siempre ha demostrado su calidad humana: “La gente está conmigo afortunadamente, porque he demostrado durante mucho tiempo que soy un hombre educado, decente, trabajador, con valores, con principios, con escrúpulos”, dijo.

Pese al rechazo de ciertos automovilistas, el actor expresó sentir el apoyo de la gente (Foto: Cuartoscuro)

Las polémicas imágenes de Adame, quien por un lado se bate a insultos contra los ciudadanos, y por el otro trata de destacar su plataforma política, ha generado opiniones, en su gran mayoría descalificativas contra él en las redes sociales, pues muchos usuarios han expresado que un candidato a un puesto de representación ciudadana deja mucho que desear expresándose en la manera en como lo hizo el histrión.

Aunque el tema llegó a los marcadores de Twitter en forma de comentarios en contra del proceder de Adame, también muchos usuarios hicieron mofa de la situación y a través de memes cuestionaron el actuar del personaje.

Y de esta manera inició su campaña el actor que hace una semanas estuvo envuelto en una polémica por la filtración de un audio donde podemos escucharlo diciendo que se iba “a chingar” 25 de 40 millones de pesos que el partido creado con la ayuda financiera de Elba Esther Gordillo, supuestamente le daría para sus elecciones.

En el audio se logra escuchar que una persona le reclama al presentador no haber recibido el pago de un servicio de publicidad que supuestamente se había acordado, pero nunca se llevó a cabo. Adame se escucha molesto por las acusaciones y se defendió diciendo: “Yo te dije ‘si se te debe algo, te lo pago’”.

“De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios, porque no va a llegar a la mayoría de diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara la diferencia van a ser como 11 diputados, entonces de RSP van a sacar a esos 11 diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara”, afirmó el actor en dicho audio.

Con este antecedente, el abanderado se posicionó al respecto y reiteró que el audio que circuló en las redes sociales, en el que presuntamente dijo que se quedaría con 25 millones de pesos de los 40 que estaban destinados para su campaña, “ya fue desmentido que fue editado y que no dice nada… yo nunca le he robado nada a nadie”, aseguró.

