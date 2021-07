Qué condiciones exigía Ana Martín para que sus parejas vivieran con ella

Ana Martin (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín se ha convertido en una mujer controversial, pues en diversas publicaciones en sus cuentas de redes sociales ha revelado diversos momentos de su vida y sus relaciones así como de su sexualidad, también ha detallado por qué nunca intentó formar una familia o hacer formal una relación.

La actriz fue invitada al programa Montse & Joe junto a Shanik Berman; en una parte de la entrevista, la escritora mexicana aseguró que los hombres estaban desesperados por Ana. “Los hombres la perseguían, te lo juro, con una obsesión porque Ana les decía: ´mira, yo trabajo, me encanta, viajo, me voy a la hora que quiera, no le doy explicaciones a nadie y entonces se volvían más locos por ella’”.

La actriz confirmó el hecho, e incluso mencionó que sus amigas le cuestionaron qué le hacía o daba a los hombres para que fueran detrás de ella, hasta que ella logró darse cuenta de qué era lo que enamoraba a los hombres.

Ana Martin en su juventud (Foto: Instagram/anamartinof)

“Mis amigas me preguntaban ´¿Qué les das? Porque terminan y son serenatas, llorar, drama y borracheras’, ¡no no no! de verdad, con el tiempo dije: ´a ver qué, porque tampoco soy deep throat (garganta profunda), bueno qué onda. Me di cuenta y es verdad ¡eh! Te voy a decir cuál era el secreto: ya empezamos una relación, ya llevamos más de un mes y vamos a vivir juntos; yo me voy a mantener, dividimos los gastos entre los dos, tú te vas a venir a mi casa, te llevas tú tus cosas para no sacar las mías, no te vas a meter en mi carrera porque yo voy a seguir trabajando, nunca me voy a casar ni voy a tener hijos”, aclaró.

Martín dijo que de esta forma no la “tenían” segura y después de cierto tiempo los dejaba. “Y al no tenerme segura en nada y económicamente tampoco había manera, entonces a los tres años bye bye. Porque no es lo mismo ´quiero hacerte el juguito de naranja´ a ´tengo que hacerte el juguito de naranja´”. Montserrat dijo que estaba de acuerdo con la frase de la actriz.

La actriz Ana Martín se sinceró sobre su vida amorosa a través de Twitter (Foto: Twitter/ @AnaMartinActriz)

La ganadora de varios premios TvyNovelas también reveló que cuando todo se volvía una obligación, ella terminaba la relación. “ ´Mi amor me voy de viaje a las pirámides de Egipto, cuando regrese espero que ya no estés porque vamos a analizar esto´, regresaba y les decía: ´se acabó´. Es lo que aconsejo a todas las mujeres que ahora son guerreras”.

En otra parte de la serie de preguntas, la actriz detalló que se cuestionó su atracción por las mujeres desde su participación en la telenovela Gabriel y Gabriela, pero aseguró que no le atraen las personas de su mismo sexo. “Desde mi generación tuvimos muchos amigos y amigas gays, [...] no había problema si eras o no, a nadie le importaba nada, lo que pasa es que realmente a mí me gustan los hombres, si me hubieran gustado las mujeres te lo diría: ´sabes que sí, anduve con una mujer y cuál es el problema´”.

Ana Martin reveló que no busca más parejas en su vida (Foto: Instagram /@anamartinof)

En una entrevista para diversos medios, Martín ha asegurado que ama a las personas como seres humanos sin importar su orientación.

“Lo que pasa es que eso me parece tan absurdo, yo no veo la diferencia entre las lesbianas, las no lesbianas, las heterosexuales, las transexuales, porque yo los veo seres humanos y he tenido grandes amigos y amigas que he amado profundamente y cada quien tiene su preferencia sexual y la mía han sido los hombres. Si fue rumor o no, me da igual porque no lo siento como agresión, si yo amo a las lesbianas, a los gays”, detalló.

SEGUIR LEYENDO: