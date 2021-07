Sylvia Pasquel reveló por qué no le gusta hablar de Luis Miguel

Sylvia Pasquel acusó a Luis Miguel de permitir que el nombre de Stephanie y Michelle Salas fueran utilizados para su beneficio (Fotos: Instagram @sylviapasqueloficial / @lmxlm)

Stephanie Salas y su hija mayor, Michelle, han salido a defender su imagen después de cómo fueron representadas en Luis Miguel: la serie. Ahora Sylvia Pasquel es quien ha decidido irse contra la bioserie por intentar hacer menos la carrera de su hija y se sinceró sobre las razones por las cuales nunca le gustó hablar de su ex yerno.

Sylvia Pasquel demostró su inconformidad por la imagen que se dio de su hija y nieta en la serie biográfica del “Sol”, en la cual ambas tuvieron papeles que desataron polémicas por revelar y traer de vuelta algunos momentos de la época más escandalosa de Luis Miguel, como lo fue la infancia de su primera hija y el no reconocimiento de ella.

A lo largo de la segunda temporada de la serie, varios episodios se centran en la vida de Michelle Salas, quien ya ha levantado su voz en contra de su padre por la forma en que sexualizaron y expusieron su adolescencia.

La actriz aseguró que su familia nunca ha necesitado "colgarse" de la fama de Luis Miguel (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Debido a esta reciente polémica, Sylvia Pasquel aseguró que su familia nunca decidió hacer ningún comentario acerca de Luis Miguel debido a que “no tengo por qué estar hablando mal de nadie” y su hija no tenía razones para querer hacerse fama a partir de su relación con “Micky”.

“Al final del día, nosotros nunca nos hemos colgado de su carrera, nunca mi hija estuvo haciendo entrevistas, ni haciendo nada. Sin embargo, siempre le están dicen que es una fracasada, que nada más la conocen por Luis Miguel, que nos colgamos de la carrera de Luis Miguel. Pero, cuando Luis Miguel nació, yo ya tenía años en esta carrera, yo ya era Sylvia Pasquel, o sea, yo no me tenía que colgar de nadie”, dijo en Ventanenado.

Aunado a ello, se unió a las acusaciones de su nieta, quien a través de un comunicado de prensa aseguró nunca haber permitido que su vida fuera expuesta en la serie. La actriz dijo aunque le pareció que el nombre de Stephanie fue un poco reivindicado, el de Michelle no.

Stephanie Salas se convirtió en madre a los 19 años (Foto: Instagram/@stephaniesalasoficial)

“Lo que no se vale es que, está bien que hablen del romance, al final del día, los dos eran jóvenes y solteros, pero lo que no está bien es sexualizar la relación, porque al final del día estás hablando de tu hija”, sentenció, agregando que desde el principio apoyó a su nieta en su posicionamiento en contra de Luis Miguel: la serie.

Pasquel también sostiene que Stephanie decidió mantener alejada a su hija de los reflectores que apuntaban al cantante porque era innecesario para ellas crear un polémica entorno a su paternidad y las razones por las que no la había reconocido públicamente a Michelle desde su nacimiento.

“Es un respeto a nosotras, hablar mal de otra persona, quiere decir no tienes nada bueno qué decir de ti y nosotras tenemos muchas cosas buenas qué decir de nosotras, porque somos trabajadoras, somos decentes, no le robamos a nadie, nos dedicamos a nuestro trabajo, no andamos buscando escándalos ni vivimos de ellos”, agregó la hija de Silvia Pinal.

Sylvia Pasquel aseguró que llaman "fracasada" a su hija por culpa de la bioserie de Luis Miguel (Foto: Instagram/@sylviapasqueloficial)

Asimismo, Stephanie apoyó a su hija, diciendo que la manera en que ha sido abordada la adolescencia de su Michelle es de mal gusto, asegurando que estaba dispuesta a defender a su familia de este tipo de situaciones, por lo que escribió: “Hoy, cómo madre de familia, apoyo profundamente las palabras sinceras y con dolor, que han salido del corazón de mi hija, en defensa de su persona”.

