“Alguien te va a bajar de tu nube”: el profético comentario de Luna Bella a YosStop

En medio de la vorágine de información que va surgiendo en torno al caso de YosStop, la youtuber y su familia continúan en el centro de la polémica. Tras la detención de la creadora de contenido de 30 años, quien se encuentra recluida en el penal de Santa Martha Acatitla mientras continúa su proceso en espera de su siguiente audiencia, ahora usuarios recuerdan otra de sus rencillas.

Y es que la polémica Joselinne “N” tuvo un enfrentamiento en 2018 con otra youtuber, la no menos controversial Mujer Luna Bella, quien en un video aseguró entonces que alguien “bajaría de la nube” a la media hermana de Ginny Hoffman. Y ahora que ha sido vinculada a proceso, los usuarios han llamado “profeta” a la también stripper.

En aquel video, Mujer Luna Bella aseguró que su deseo era conocer a la hermana de su amigo Ryan Hoffman, pero cuando coincidió con ella en una fiesta organizada por quien se hace llamar “DeBryanShow”, Yoselinne “le hizo el feo”, la evitó, le hizo gestos despectivos e incluso le dedicó videos con fuertes críticas.

En dicha fiesta, YosStop hizo una historia de Instagram burlándose del atuendo de Mujer Luna Bella y la llamó “la tía gata de los 15 años”, para luego hacer un video donde se burla de una sesión en video que hizo al lado de otra popular youtuber, Caeli.

Estas situaciones llevaron a Mujer Luna Bella a colgar un video donde señala que vio más videos de la hoy aprehendida y descubrió que “le tira a todo el mundo”, pues hacía ese tipo de críticas no sólo a ella, sino a muchas otras personas con comentarios muy hirientes.

“Ella cree que por tener dinero, se bonita, tener ojos azules, puede tratar mal a quien ella quiera”, dijo entonces la creadora de contenido con tintes sexuales. También dijo que notó que una constante en Yoss es hablar muy mal “de las mujeres que disfrutan su sexualidad”, por lo que la llamó “reprimida”.

Sin embargo, las palabras de Mujer Luna Bella que ahora resuenan en las redes sociales y por lo que la han llamado “profeta” es porque dijo que Yoselinne habría de ser “bajada de su nube” por alguien más. Así lo dijo:

“Si yo el sábado no te puse un alto, va a llegar alguien, te va a bajar de tu nube, te va a aterrizar y te va a poner tu alto, si no soy yo va a ser alguien más, de mí te acuerdas”

Dichas fueron las palabras expresadas por Luna quien se refirió al desencuentro que tuvo con Yosstop en la fiesta de su hermano. Ante esto, algunos usuarios han asegurado que fue Ainara Suárez, la joven que interpuso una demanda penal contra la influencer e incluso las mismas autoridades, quienes “bajaron de su nube” a Yoselinne.

En su tiempo, la mujer que se encuentra vinculada a proceso luego de que el juez desechara las pruebas a su favor expresó que le daba “repele y ñáñaras” la persona de Mujer Luna Bella, y lejos de ofrecerle una disculpa, reafirmó en un video que no deseaba ningún contacto con ella.

“Más que sentir esa repulsión que me da el cómo es y el quién es, no es por ser prostituta es que lo que hace, lo que comparte se me hace repulsivo. Por un momento sentí compasión, sentí lástima, sentí ‘madres, qué feo ha de ser ella’, equis, su pedo y mi pedo y ya. Es una persona a quien no me gustaría ni conocer ni saludar ni nada (…) creo que hasta dentro de la prostitución hay niveles (…) ¿qué esperas tú causar en las personas si te dedicas a hablar de cosas cien por ciento morbosas, asquerosas, fuera de lugar”, dijo YosStop.

